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Fantoci
Asus представила свой первый процессорный кулер с изогнутым AMOLED-экраном
Известно, что экран получит частоту обновления 60 Гц и сможет не только отображать системную информацию, но и проигрывать видео.

Когда речь заходит о сборке игрового ПК, то процессорный кулер, на мой взгляд, всегда выступает в роли "серого кардинала". Он выполняет важную функцию, но его внешний вид часто остается на втором плане. И вот, пожалуйста, Asus, похоже, решила перевернуть эту страницу истории, предложив не просто охладитель, а настоящий арт-объект — ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB с изогнутым AMOLED-экраном! Только представьте себе: прямо над сердцем вашего компьютера красуется этакая миниатюрная, плавно изогнутая панель.

Ведь если подумать, корпус ПК с прозрачной боковой крышкой давно стал способом показать свою индивидуальность. И что обычно бросается в глаза? Видеокарта, может быть, оперативная память с RGB-подсветкой. А теперь вот и кулер процессора готов заявить о себе во весь голос. Особенно это актуально для владельцев систем жидкостного охлаждения, где и так уже есть определенная эстетика в виде трубок и резервуаров. Хотя, признаться, и на воздушном кулере такой экран смотрелся бы весьма необычно. Лично мне всегда нравились водоблоки с прозрачными стенками, сквозь которые можно наблюдать за движением охлаждающей жидкости, да и светодиоды никогда не раздражали. Но полноценный дисплей прямо на кулере — это уже совсем другой уровень! Это как если бы ваш ПК не просто работал, а еще и показывал вам что-то интересное.

И Asus здесь не одиноки. Оказывается, уже есть смельчаки, которые экспериментируют с изогнутыми экранами на кулерах. И вот теперь к этой компании присоединяется такой гигант, как Asus, со своей новой моделью ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB. Установленный на башенном кулере 6,67-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей, на мой взгляд, вполне может стать той самой "изюминкой на торте", вокруг которой будет строиться вся остальная сборка.

Конечно, официальной информации от Asus пока не так много. Но, как сообщают ребята из Videocardz, ждать, похоже, осталось недолго — возможно, уже в июне мы увидим эту красоту на прилавках. У дисплея заявлена частота обновления в 60 Гц, и он сможет проигрывать видео. По информации инсайдеров на нем можно будет вывести какой-нибудь зацикленный графический эффект или даже полезную системную информацию. Сами Asus говорят о поддержке "видео, воспринимаемого невооруженным глазом", что звучит весьма любопытно, и возможности кастомизации выводимых данных.

Что касается остального, то кулер будет укомплектован ARGB-вентиляторами, которые уже будут установлены и соединены между собой. Подсветка у них будет как спереди, так и сбоку, а воздушный поток может достигать 71,44 CFM — вполне достаточно для охлаждения даже горячих процессоров. Медный водоблок, скорее всего, будет совместим с самыми распространенными сокетами: LGA 1851, 1700 (привет, Intel!), а также AM5 и AM4 (для любителей AMD). Размеры радиатора составят 394 на 140 на 32 миллиметра — стандартные габариты для 360-мм СЖО.

Важно отметить, что Asus не первые, кто додумался до этой идеи с изогнутым экраном. Уже существуют, например, кулеры Tryx серии Panorama с 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем. У них даже есть предустановленный контент, который можно отображать как единое изображение, огибающее L-образную форму, или как два отдельных изображения — сверху и сбоку. Ну и, конечно, куда без возможности вывода системной информации: температуры, частоты и прочей статистики. Хотя дисплей у Panorama всего на какие-то 0,7 сантиметра короче, чем у ROG, по первым изображениям видно, что у Asus экран имеет более выраженную L-образную форму, что, как мне кажется, делает фронтальную часть экрана более заметной и эффектной. Tryx Panorama сейчас можно найти на Amazon примерно за 300 долларов, и он предлагает разрешение 2K при 60 Гц.

И еще один интересный игрок на этом поле — компания Thermaltake. Они еще на январской выставке CES 2025 анонсировали свою жидкостную систему охлаждения MAGCurve AIO с L-образным дисплеем. У нее тоже 6,67-дюймовый AMOLED-экран, но с более высоким разрешением — 2400 на 1080 пикселей. Когда эта штука поступит в продажу, управлять дисплеем можно будет через мобильное приложение Thermaltake.

Так что, как видите, идея "оживить" процессорный кулер с помощью экрана витает в воздухе, и Asus со своим ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB, похоже, готова сделать очень интересный шаг в этом направлении. Мне вот лично уже не терпится увидеть этот кулер вживую и посмотреть, как это все будет выглядеть в реальной сборке. Кажется, нас ждет новая эра в кастомизации ПК!

#asus #amoled #процессорный кулер #rog ryuo iv slc 360 argb
Источник: videocardz.com
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