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Fantoci
Разрушительное землетрясение в Мьянме выявило слабые стандарты строительства в регионе
Читаешь отчеты о готовности Мьянмы к бедствиям и волосы дыбом встают: страна-то, оказывается, подвержена всему, чему только можно – и землетрясениям, и пожарам, и засухам, и наводнениям…

В прошедшие выходные земля содрогнулась в Мьянме. Кадры разрушенной азиатской страны, охваченной ужасом после мощного землетрясения в 7,7 балла облетели все мировые новости, и на данный момент известно о больше тысячи погибших. За каждой такой трагедией, помимо стихийной ярости природы, часто скрывается и другая, рукотворная причина. Нынешнее землетрясение – это еще одно горькое напоминание о том, как сильно отстают строительные стандарты и контроль за ними в этом регионе Азии. Об этом говорит Дэниел Олдрич, человек, который профессионально изучает, как общества могут выживать и восстанавливаться после ударов судьбы.

Конечно, на такие катастрофы влияет много факторов, но Олдрич указывает на самое больное место: «Суть, как ни горько это признавать, в том, как строят дома в развивающихся странах». Когда счет жертв идет на сотни, а может, и тысячи, становится до боли ясно: то, как государство следит за стройками, какие законы принимает и как заставляет их соблюдать. В моменты катастроф это вопросы жизни и смерти. Слабое управление, по сути, умножает разрушительную силу землетрясения.

Словно страшный символ этой хрупкости – кадры рухнувшего 30-этажного небоскреба в соседнем Таиланде, который даже не был еще достроен. Этот застывший кадр катастрофы, разлетевшийся по соцсетям, наглядно показал, что бывает, когда мощные толчки накладываются на возможные строительные просчеты. Семь жизней уже точно унесло это обрушение, еще двадцать человек, как писали в New York Times, оказались в ловушке в лифте падающего гиганта – представить себе этот ужас сложно.

А ведь могло быть иначе. Олдрич приводит в пример Японию: «Там землетрясение такой силы никогда бы не обрушило строящееся здание». Но Япония – это страна, которая буквально живет на разломах. Землетрясения для них – суровая рутина, которая заставила, просто вынудила их поднять планку сейсмостойкости на невероятную высоту. Поэтому там не рассчитывают на везение, а на опыт постоянной борьбы и выученных уроков, оплаченных в прошлом дорогой ценой.

Что же в самой Мьянме? Увы, недавние анализы показывают: страна как будто мишень для самых разных стихий – от наводнений до циклонов. Но вот именно к землетрясениям она оказалась готова хуже всего. Нет надежной системы, чтобы предупредить людей заранее, да и опыта справляться с последствиями таких толчков гораздо меньше. А дома, которые строят – и кирпичные, и бетонные, даже те, что до 10 этажей – часто проектируются так, словно угрозы землетрясения не существует вовсе. Словно не рассчитаны на такой удар стихии.

Похожая картина и в Таиланде: недостаточно опыта и не самое лучшее состояние систем оповещения, поэтому люди просто не до конца осознают риски.

И тут возникает вечный вопрос: почему? Профессор Олдрич объясняет это тяжелой дилеммой развивающихся стран: «Когда денег в бюджете мало, а проблем – хоть отбавляй (дороги, больницы, школы), то мысли о какой-то там сейсмостойкости легко отходят на второй, а то и на десятый план». Легко судить со стороны, но для местных властей это часто мучительный выбор приоритетов. Вот только цена такой экономии или недостаточного внимания порой измеряется человеческими жизнями.

Теперь Мьянме предстоит долгий и трудный путь восстановления. И он будет еще сложнее из-за того, что страна фактически находится в изоляции, под санкциями и управляется военными. Помощь извне будет поступать с трудом. Это значит, что людям, потерявшим все, будет еще тяжелее. Хотя небольшой луч света есть: ООН уже выделила 5 миллионов долларов на самое необходимое, на спасение жизней. Капля в море разрушений, но это начало.

В итоге, снова мировое сообщество смотрит на последствия катастрофы в далекой стране, и снова звучат разговоры о стандартах и контроле. Остается только надеяться, что этот трагический урок не пройдет даром, и выводы будут сделаны не только на бумаге.

#землетрясение #азия #мьянма #стандарты строительства
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