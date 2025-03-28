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Fantoci
Токсичная марсианская пыль добавилась к списку реальных угроз для здоровья будущих колонизаторов
Ученые не сомневаются, что люди ступят на Марс. Но их скафандры будут похожи на космические бронежилеты, а станции — на герметичные крепости.

Помимо хорошо известных космических угроз вроде радиации, микрогравитации и нехватки кислорода, будущим колонизаторам придется столкнуться с еще одной, казалось бы, банальной, но от того не менее коварной проблемой – марсианской пылью. Вот уж действительно, кто бы мог подумать, что обычная пыль может таить в себе столько опасностей. Но, как выясняется из свежего исследования, знаменитый рыжий "песок" Красной планеты – это не просто мелкие частицы, которые так и норовят забиться во все щели. Оказывается, в его составе целый коктейль из химических соединений, способных серьезно подорвать здоровье. Тут тебе и потенциальные проблемы с легкими, и щитовидка может дать сбой, и даже риск онкологии возрастает. 

Конечно, ученые не собираются сразу ставить крест на мечте человечества о покорении Марса. Они лишь констатируют факт: будущие миссии станут еще более сложным испытанием. И ведь есть над чем задуматься, когда читаешь результаты исследования, опубликованного в GeoHealth. Десять основных компонентов марсианской пыли были тщательно изучены на предмет их земных аналогов. И что же? Оказывается, даже размер пылинок сам по себе – уже проблема. Представьте себе частицы размером со спору плесени, которые легко проникают в легкие и практически не выводятся! Это вам не земная пыль, от которой чихнул и забыл. Марсианские "гости" оседают в легких и, как предполагается, прямиком попадают в кровь.

А дальше – как говорится, берегись! Эти микроскопические захватчики разносят по организму целый набор потенциально вредных веществ. Перхлораты, например, которые в избытке присутствуют на Марсе, могут нарушить работу щитовидной железы, что, как выяснилось, чревато даже апластической анемией – состоянием, при котором костный мозг перестает производить кровяные клетки. Еще один неприятный сюрприз, ожидающий на Красной планете – вездесущий кремнезем. Вдыхание его мельчайших частиц может привести к силикозу, болезни, которая является настоящим бичом для шахтеров и рабочих каменоломен. И самое неприятное – от этой болезни нет лекарства, можно лишь пытаться облегчить мучительные симптомы.

Взгляните на этот снимок, сделанный "Perseverance" еще в 2022 году. Видите, какая она мелкая, эта марсианская пыль? (Кстати, здорово, что НАСА делится такими деталями, сразу как-то ощущаешь себя ближе к этим далеким мирам).

Но и это еще не все сюрпризы от марсианской пыли. Исследователи обнаружили и другие соединения, каждое из которых несет свою потенциальную угрозу: хром может вызвать воспаление желудка и кишечника, кадмий – проблемы с почками, а мышьяк, как известно, является канцерогеном. А еще эти нанофазные оксиды железа, которые еще в 90-х годах прошлого века обнаружили на снимках "Викингов" (космических аппаратов). Оказывается, они могут повышать нашу уязвимость к инфекциям. И вот тут стоит вспомнить про длительное воздействие микрогравитации, которое, как показывают исследования, тоже не лучшим образом сказывается на иммунитете. Получается, что эти два фактора могут действовать сообща, создавая для будущих колонизаторов Марса по-настоящему опасную рабочую среду.

Конечно, все эти "прелести" встречаются и на нашей родной планете, но, во-первых, в других концентрациях, а во-вторых, у нас было достаточно времени, чтобы как-то приспособиться. На Марсе же слабая гравитация позволяет этой мелкой пыли долго висеть в воздухе, а из-за своей консистенции она моментально оседает на всем, что попадается ей на пути. И, знаете ли, вызвать марсианскую "скорую" в случае чего не получится. Астронавтам придется справляться со своими болячками прямо там, на месте.

И все же, несмотря на все эти "но", ученые полны оптимизма. Они считают, что полеты на Марс и даже создание там обитаемых баз – вполне реальная перспектива. Просто к этому нужно подойти со всей серьезностью и заранее продумать, как минимизировать все эти риски.

Как справедливо заметил Джастин Ванг, один из авторов исследования, в интервью CNN: "Да, марсианская пыль – это не самый страшный фактор в миссии на Красную планету, но это определенно тот риск, который может навредить астронавтам. К счастью, при правильной подготовке этого вполне можно избежать". И это, пожалуй, самое главное – знать о проблеме и быть готовым к ее решению. Ведь именно так и совершаются великие открытия и покоряются новые миры.

#наса #марс #perseverance #красная планета #марсианская пыль
Источник: edition.cnn.com
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