Изучая свежую статистику аварийности беспилотных автомобилей Waymo, невольно задумываешься о том, как быстро развиваются технологии. На данный момент известно, что эти машины проехали уже целых 80 миллионов километров! И что самое интересное, попадают в аварии они гораздо реже нас, обычных водителей. Хотя, конечно, без инцидентов не обходится, и Waymo фигурировала в нескольких десятках ДТП. Но вот что любопытно: в подавляющем большинстве случаев виноват оказывается… человек.

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Помните ту первую в истории аварию с летальным исходом, где участвовал полностью беспилотный автомобиль? Случилось это в Сан-Франциско в январе. Автомобиль, попавший в аварию, принадлежал компании Waymo, но, как потом выяснилось, автопилот тут был ни при чем. Представьте себе картину: стоит себе спокойно беспилотник на красном сигнале, внутри никого. Сзади подъезжает еще одна машина, тоже останавливается. И тут вдруг, как гром среди ясного неба, в них на полной скорости влетает внедорожник, за рулем которого был человек. Удар был такой силы, что спровоцировал целую цепочку столкновений – шесть машин в итоге. Страшно подумать, один человек погиб, пятеро пострадали. И даже собака чья-то… ужасно. В итоге беспилотник оказался просто не в том месте, не в то время, став жертвой чужой ошибки.

Еще один случай, который наделал шуму, произошел в Сан-Франциско в октябре. Снова беспилотник Waymo ждал зеленого света. И что вы думаете? Навстречу вылетает машина, пересекает двойную сплошную и врезается в кроссовер, который стоял слева от Waymo. От удара кроссовер буквально отбросило на Waymo. Один человек серьезно пострадал. Снова серьезные травмы у человека, и снова робот оказался лишь пассивным участником чужой опасной езды.

Важно отметить, что эти два происшествия оказались самыми тяжелыми по последствиям за последние девять месяцев. Но если разобраться, то по сути они довольно типичны для Waymo. Знаете, как это обычно бывает? Автомобиль Waymo едет себе по правилам, никого не трогает, а какой-нибудь лихач за рулем решает, что ему можно и скорость превысить, и на красный проскочить, и вообще по встречке прокатиться. Вот и результат.

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Понятно, что с ростом популярности сервиса Waymo количество поездок будет только увеличиваться. А значит, и аварий, к сожалению, станет больше. И среди них наверняка будут и такие, где пострадают люди, и даже с летальным исходом.

Но вот тут важно не забывать об одной простой вещи: сколько всего километров проехали эти беспилотники? С 2020 года Waymo отчиталась примерно о шестидесяти авариях, которые были достаточно серьезными, чтобы сработали подушки безопасности или кто-то получил травму. Но вдумайтесь только – это за 80 миллионов километров! А вот если бы мы взяли те же 80 миллионов километров, но уже с участием обычных водителей… Это примерно как если бы 70 человек всю свою жизнь провели за рулем – и попали всего в 60 таких вот ситуаций. Звучит уже не так страшно, правда?

Кстати, федеральные правила США обязывают Waymo сообщать обо всех серьезных авариях, даже если их автомобиль вообще не двигался в момент столкновения и даже если виновата была совсем не их технология. Вот и я решил покопаться в их отчетах за последние девять месяцев, чтобы самому разобраться, что к чему.

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Заглянем в статистику безопасности Waymo с июля 2024 года

В сентябре прошлого года проводился анализ аварий Waymo, которые произошли до конца июня 2024-го, и статистика там не сильно отличается от существующей. Так что сейчас давайте посмотрим на период с июля 2024 по февраль 2025 года. За это время Waymo сообщила о 38 авариях, которые были достаточно серьезными, чтобы привести к травмам (по крайней мере, предполагаемым) или к срабатыванию подушек безопасности.

На мой взгляд, только в одном случае вина Waymo была совершенно очевидна. Еще в трех авариях их ответственность, возможно, была, но тут уже сложно сказать наверняка – не хватает деталей. А вот остальные 34 происшествия, похоже, произошли исключительно по вине других участников движения.

Среди этих 34 случаев особенно выделяются 16 аварий, включая те самые два серьезных инцидента, о которых я рассказывал в начале. В этих случаях другие машины врезались в стоящий автомобиль Waymo или спровоцировали цепную аварию, в которой участвовал неподвижный Waymo. Тут и десять столкновений сзади, и три боковых удара, и три случая, когда кто-то вылетел на встречку.

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Еще восемь аварий произошли по той же схеме, только на этот раз другой автомобиль (а в одном случае даже велосипед!) врезался сзади в уже едущий Waymo. А еще пять раз другие участники движения просто выезжали на полосу, по которой двигался Waymo. Тут и проезд на красный свет, и игнорирование знака "Стоп" – чего только не бывает на дорогах.

Три аварии произошли, когда Waymo высаживала пассажира. Представляете, человек открывает дверь и – бац! – задевает проезжающую мимо машину или велосипед. У Waymo, конечно, есть система "Безопасный выход", которая должна предупреждать пассажиров, но, видимо, и она не всегда срабатывает.

А вот еще два случая – тут, похоже, вообще никакого столкновения не было.

В одном инциденте Waymo сообщает, что их автомобиль "замедлился и немного сместился влево в пределах своей полосы, готовясь перестроиться из-за остановившегося впереди грузовика". И что вы думаете? Это так напугало водителя внедорожника, который ехал по соседней полосе, что он резко дернул руль влево и врезался в бордюр! При этом Waymo утверждает, что их машина даже не покидала свою полосу и вообще не контактировала с этим внедорожником. Ну и какая здесь вина беспилотника!?

В другом случае пешеход вышел прямо перед остановившимся Waymo. Машина тронулась после того, как пешеход прошел, но тот вдруг развернулся и пошел обратно к автомобилю. По данным Waymo, пешеход, возможно, даже задел водительскую дверь и потом жаловался на легкую травму. Waymo в своем отчете прямо намекает, что пешеход, мягко говоря, не совсем честен.

Вот такие дела, 34 аварии, в которых, по всей видимости, Waymo не была виновата. Конечно, делать окончательные выводы, имея на руках только одну сторону истории, сложновато.

Но был и один случай, где вина Waymo, на мой взгляд, очевидна: в декабре в Лос-Анджелесе автомобиль Waymo наехал на какой-то пластиковый ящик и толкнул его прямо под колеса скутера, ехавшего по соседней полосе. Скутерист врезался в этот ящик и упал. В Waymo, правда, не знают, как сильно он пострадал.

Еще три аварии вызвали у меня затруднения при оценке. Все они были связаны с тем, что другой автомобиль совершал левый поворот, пересекая полосу движения Waymo. В двух случаях Waymo сообщает, что их автомобиль резко затормозил, но столкновения избежать не удалось. В третьем случае другой автомобиль врезался в Waymo сбоку. В отчетах Waymo виноватыми выглядят водители других машин, но мне не хватает информации, чтобы вынести окончательный вердикт.

Но даже если мы предположим, что все эти три аварии произошли по вине Waymo, то все равно получается, что подавляющее большинство из этих 38 серьезных ДТП случились не по их вине. А дальше мы увидим, что автомобили Waymo в принципе попадают в серьезные аварии гораздо реже, чем обычные машины.

Waymo попадает в аварии реже, чем обычные водители

Чтобы понять, насколько безопасны автомобили Waymo, можно сравнить частоту их аварий на километр пробега с аналогичными показателями для людей. Waymo уже пару лет регулярно публикует эти данные. Последнее обновление вышло совсем недавно, и теперь статистика охватывает аварии, произошедшие до конца 2024 года.

Waymo точно знает, сколько раз их автомобили попадали в аварии. А вот с определением сравнительной статистики для людей все сложнее, ведь далеко не каждый водитель сообщает о каждом мелком ДТП. Waymo попыталась это учесть, оценив частоту аварий с участием людей на двух своих основных рынках – в Финиксе и Сан-Франциско. Для анализа Waymo взяла 70 миллионов километров, пройденных в этих городах до декабря, не учитывая данные по Лос-Анджелесу и Остину, где объемы перевозок пока меньше.

Используя статистику ДТП с участием людей, Waymo подсчитала, что обычные водители на тех же самых дорогах попали бы в 78 аварий, достаточно серьезных, чтобы сработали подушки безопасности. А вот у беспилотных автомобилей Waymo таких аварий было всего 13! Это, на минуточку, на 83 процента меньше, чем у обычных водителей.

Правда, в сентябре прошлого года Waymo оценивала это снижение в 84 процента, но тогда и пробег был меньше – 33,6 миллиона километров.

За те же 70 миллионов километров Waymo прогнозирует, что водители-люди стали бы участниками 190 аварий, в которых кто-то получил травмы. А у Waymo таких аварий в Сан-Франциско и Финиксе было всего 36. Это снижение на 81 процент.

Вот это уже настоящий прогресс! В сентябре прошлого года Waymo оценивала снижение количества аварий с травмами на 73 процента за первые 33,6 миллиона километров беспилотного пробега.

Страховые претензии к Waymo примерно на 90 процентов ниже

Вся эта статистика учитывает любые аварии, независимо от того, была ли виновата технология Waymo. Но если посмотреть только на те случаи, где Waymo была признана ответственной, картина становится еще интереснее.

Чтобы это оценить, Waymo в декабре вместе со страховым гигантом Swiss Re провела исследование. Они изучили аварии, которые привели к удовлетворению страховых претензий, предъявленных к Waymo. Эти данные кажутся особенно убедительными, потому что решение о том, насколько серьезна авария для подачи иска, принимают независимые страховые компании, а не сама Waymo. И они же решают, кто виноват.

Правда, процесс оформления страховых претензий занимает время, поэтому в декабрьском отчете рассматривались аварии, произошедшие до июля 2024 года.

К июлю 2024 года автомобили Waymo проехали 40 миллионов километров в беспилотном режиме. И к концу ноября 2024 года к компании поступило всего два потенциально успешных иска о возмещении вреда здоровью. Оба иска пока находятся на рассмотрении, так что исход еще не ясен и может быть в пользу Waymo.

Один из этих исков связан с той самой аварией, которую я описывал в своей сентябрьской статье:

Ноябрьским вечером полиция гналась за серебристым седаном по мосту Сан-Франциско – Окленд Бэй Бридж. Уходящая от погони машина вылетела в Сан-Франциско и понеслась по городским улицам. На перекрестке 11-й и Фолсом-стрит она задела две другие машины, вылетела на тротуар и сбила двух пешеходов.

Как сообщали местные СМИ, оба пешехода попали в больницу, один из них с серьезными травмами. Водитель седана тоже пострадал, как и пассажир одной из задетых машин. А вот в третьей машине – беспилотном роботакси Waymo – никто не пострадал.

Сомневаюсь, что страховая компания в итоге признает Waymo виновной в причинении вреда здоровью пешеходов.

Другой иск о возмещении вреда здоровью тоже выглядит не очень убедительно. Там другая машина выехала на велосипедную полосу и врезалась в Waymo, которая поворачивала налево.

Но даже если предположить, что оба этих случая будут признаны виной Waymo, общая статистика безопасности все равно впечатляет.

По данным страховых компаний, Waymo и Swiss Re подсчитали, что обычные водители в Сан-Франциско и Финиксе за 40 миллионов километров пробега стали бы причиной примерно 26 успешных исков о возмещении вреда здоровью. Так что даже если оба иска против Waymo будут удовлетворены, два случая травм – это все равно более чем на 90 процентов меньше, чем у обычных водителей.

Снижение количества исков о возмещении ущерба имуществу также впечатляет. Автомобили Waymo стали причиной девяти удовлетворенных или находящихся на рассмотрении исков за первые 40 миллионов километров. Waymo и Swiss Re считают, что обычные водители в тех же районах сгенерировали бы 78 таких исков. То есть у Waymo на 88 процентов меньше претензий по поводу повреждения имущества, чем у обычных водителей. Вот такие дела!

Так что, возвращаясь к началу статьи: да, беспилотники попадают в аварии. Но статистика – упрямая вещь. И она все настойчивее говорит нам, что проблема на дорогах – это пока еще в гораздо большей степени мы сами, люди, а не бездушные роботы. По крайней мере, если речь идет о Waymo. Интересно, как изменится эта картина через год или два.