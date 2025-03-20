На "бюджетные" RTX 5060 Ti и 5060 возлагаются большие надежды. Эксперты считают, что их появление поможет немного разрядить обстановку с тотальным дефицитом и, возможно, даже повлияет на стабилизацию цен.

По всей видимости многострадальная линейка игровых видеокарт Nvidia RTX 50 вновь столкнулась с непредвиденными трудностями. Свежие слухи из технологической индустрии указывают на проблемы в цепочках поставок комплектующих, что, в свою очередь, ведет к очередному сдвигу сроков выхода видеокарт. По последним данным, анонс RTX 5060 Ti теперь ожидается не раньше апреля, что на месяц позже изначально предполагаемой даты. Более бюджетная модель RTX 5060, по всей видимости, задержится еще дольше, и ее появление на рынке можно ожидать лишь к середине мая. Хотя переносы сроков – явление не новое для Nvidia при выпуске новых поколений графических процессоров, в данном случае это лишь усугубляет и без того непростую ситуацию с доступностью новых видеокарт. В результате, конкурент в лице AMD получает все больше пространства для маневра, продвигая свои собственные решения серии RX 9000.

Старт продаж 50-й линейки RTX изначально выдался, мягко говоря, не идеальным. Помимо хронического дефицита самих видеокарт в продаже, Nvidia преследуют проблемы, связанные с постоянными переносами дат анонсов, скандалами вокруг перегревающихся кабелей питания, а также выявлением недочетов в аппаратной части некоторых GPU. На фоне этих проблем в лагере "Зеленых" особенно уверенно выглядит AMD, которая активно укрепляет свои позиции благодаря выпуску новых видеокарт на архитектуре RDNA 4. Многие эксперты и пользователи связывали надежды на исправление ситуации с выходом RTX 5060 Ti и 5060, которые, как ожидалось, должны были бы восполнить дефицит видеокарт на рынке и способствовать стабилизации розничных цен. Однако, судя по имеющимся данным, долгожданное облегчение в виде доступных новинок придется отложить еще как минимум на пару недель.

Официальные причины новых задержек пока не озвучены, и сама Nvidia воздерживается от комментариев. Тем не менее, согласно информации от авторитетного ресурса WCCFTech, компания уже проинформировала своих партнеров-производителей о том, что поставки RTX 5060 Ti задерживаются на несколько недель, и, вероятно, старт продаж стоит ожидать не раньше середины апреля. Ситуация с RTX 5060 выглядит еще менее определенной, и ее релиз, по всей видимости, отодвигается на более поздний срок.

Nvidia RTX 5070, позиционируемая как наиболее доступная модель 50-й серии, но в реальности отличается завышенной ценой и повсеместным дефицитом. Источник изображения: Nvidia

Для Nvidia, которая изо всех сил пытается сохранить динамику продвижения линейки RTX 50, очередные отсрочки, безусловно, являются серьезной проблемой. Однако, если посмотреть на ситуацию с другой стороны, выпуск новых моделей в апреле и мае, на самом деле, можно считать достаточно оперативным решением для Nvidia, учитывая их предыдущие релизы. Вспомним предыдущую серию, когда флагманские видеокарты RTX 4080 и 4090 были представлены в октябре 2022 года, а более доступные 4060 Ti и 4060 появились на рынке лишь в мае и июне следующего года. Аналогичная ситуация наблюдалась и с 30-й серией: RTX 3090 и 3080 поступили в продажу в сентябре 2020 года, а бюджетные модели 3060 и 3060 Ti стали доступны только к февралю следующего года (некоторые версии 3060 Ti вышли в декабре 2020-го).

Важно подчеркнуть, что все эти сведения пока носят неофициальный характер и основываются на слухах, к которым стоит относиться с определенной долей скепсиса. Тем не менее, это уже не первое сообщение о проблемах, преследующих производство как RTX 5060 Ti и 5060 в частности, так и всю серию RTX 50 в целом. Линейка действительно столкнулась с трудностями в производственном процессе и логистике, а торговые пошлины, введенные администрацией Трампа, определенно не способствуют улучшению ситуации.

Nvidia пока даже не анонсировала официально RTX 5060, но, вероятно, в ближайшие недели стоит ожидать больше информации об этих более доступных представителях семейства RTX 50.