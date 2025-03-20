Вице-президент AMD по продуктовому маркетингу сообщил, что приоритетной задачей компании является возобновление поставок графических процессоров всем партнерам: от розничных сетей и онлайн-магазинов до компаний, занимающихся производством видеокарт на базе чипов AMD.

Новая линейка игровых видеокарт AMD RX 9000 демонстрирует небывалый успех на технологическом рынке, превосходящий даже самые смелые ожидания, и вызвал удивление даже у самой компании. По имеющимся данным, за относительно короткий срок было реализовано свыше 200 тысяч графических ускорителей, что руководство AMD охарактеризовало как событие, не имеющее аналогов в истории компании.

Хотя аналитики и прогнозировали высокий интерес к серии AMD RX 9000, мало кто мог предположить столь оглушительный успех. Согласно опубликованным сведениям, за последние недели более 200 тысяч экземпляров этих современных видеокарт поступили в распоряжение розничных сетей, и практически весь этот объем уже нашел своих покупателей. Комментируя ситуацию, вице-президент AMD по продуктовому маркетингу Дэвид Макафи отметил, что подобные показатели являются для компании «беспрецедентными», добавив, что последние недели стали для них «по-настоящему впечатляющими».

Особым спросом пользуется модель RX 9070 XT, которая на момент публикации практически отсутствует на полках большинства крупных магазинов. Такая ситуация, к сожалению, привела к появлению перекупщиков и росту цен, хотя этот скачок и не достиг тех масштабов, которые наблюдались с выходом новой 50-й серии RTX от Nvidia. Примечательно, что, по данным ресурса VideoCardz, доля AMD на японском рынке графических процессоров уже превысила 45%, и в условиях ограниченного предложения продукции Nvidia эта тенденция, вероятно, сохранится.

Новый отчет, опубликованный китайской Benchlife и переведенный редакцией VideoCardz, подтверждает информацию о том, что AMD поставила своим партнерам в розничной торговле около 200 тысяч новых графических процессоров, и практически весь этот мировой запас уже реализован. Ожидается, что оставшиеся единицы не будут продаваться так же активно из-за значительного превышения рыночной стоимости над рекомендованной производителем. Тем не менее, на прошлой неделе Фрэнк Азор, представитель AMD, заверил общественность в скором поступлении новых партий товара.

Дэвид Макафи подтвердил эти планы, подчеркнув в недавней беседе с изданием HotHardware: «Первостепенная задача — это восполнение запасов у всех наших партнеров, включая как розничные и интернет-магазины, так и наших партнеров, занимающихся производством плат расширения». Он не уточнил конкретные сроки возобновления поставок, но дал понять, что этот процесс начнется с производителей плат и постепенно охватит всю розничную сеть во втором квартале текущего года и позднее, по мере выхода на рынок остальных видеокарт, основанных на архитектуре RDNA 4.

Комментируя динамику цен после выхода новых видеокарт, Макафи частично возложил ответственность на партнеров по производству плат. Он пояснил, что в отличие от бизнеса центральных процессоров, где AMD имеет полный контроль над всем циклом производства и сбыта, в сегменте графических ускорителей компания продает лишь сами графические чипы (ASIC) своим партнерам, которые затем самостоятельно разрабатывают и выпускают готовые видеокарты различных модификаций. Таким образом, именно розничные продавцы определяют, какие модели закупать и по какой цене их предлагать конечным потребителям.

Хотя такое объяснение может показаться попыткой уйти от прямого ответа, стоит отметить, что Макафи признал ключевую роль AMD в регулировании цен через увеличение предложения. По его словам, наращивание объемов производства и поставок является наиболее эффективным способом снижения цен, и именно над этим компания активно работает в ближайшей перспективе.

«Наиважнейшая задача, которую мы сейчас решаем, и в чем мы действительно преуспеваем, — это агрессивное наращивание поставок графических процессоров Navi 48», — заключил он.