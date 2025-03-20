Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
AMD сообщила о рекордных продажах видеокарт RX 9070 - за считанные недели распродано 200000 GPU
Вице-президент AMD по продуктовому маркетингу сообщил, что приоритетной задачей компании является возобновление поставок графических процессоров всем партнерам: от розничных сетей и онлайн-магазинов до компаний, занимающихся производством видеокарт на базе чипов AMD.

Новая линейка игровых видеокарт AMD RX 9000 демонстрирует небывалый успех на технологическом рынке, превосходящий даже самые смелые ожидания, и вызвал удивление даже у самой компании. По имеющимся данным, за относительно короткий срок было реализовано свыше 200 тысяч графических ускорителей, что руководство AMD охарактеризовало как событие, не имеющее аналогов в истории компании.

Хотя аналитики и прогнозировали высокий интерес к серии AMD RX 9000, мало кто мог предположить столь оглушительный успех. Согласно опубликованным сведениям, за последние недели более 200 тысяч экземпляров этих современных видеокарт поступили в распоряжение розничных сетей, и практически весь этот объем уже нашел своих покупателей. Комментируя ситуацию, вице-президент AMD по продуктовому маркетингу Дэвид Макафи отметил, что подобные показатели являются для компании «беспрецедентными», добавив, что последние недели стали для них «по-настоящему впечатляющими».

Особым спросом пользуется модель RX 9070 XT, которая на момент публикации практически отсутствует на полках большинства крупных магазинов. Такая ситуация, к сожалению, привела к появлению перекупщиков и росту цен, хотя этот скачок и не достиг тех масштабов, которые наблюдались с выходом новой 50-й серии RTX от Nvidia. Примечательно, что, по данным ресурса VideoCardz, доля AMD на японском рынке графических процессоров уже превысила 45%, и в условиях ограниченного предложения продукции Nvidia эта тенденция, вероятно, сохранится.

Новый отчет, опубликованный китайской Benchlife и переведенный редакцией VideoCardz, подтверждает информацию о том, что AMD поставила своим партнерам в розничной торговле около 200 тысяч новых графических процессоров, и практически весь этот мировой запас уже реализован. Ожидается, что оставшиеся единицы не будут продаваться так же активно из-за значительного превышения рыночной стоимости над рекомендованной производителем. Тем не менее, на прошлой неделе Фрэнк Азор, представитель AMD, заверил общественность в скором поступлении новых партий товара.

Дэвид Макафи подтвердил эти планы, подчеркнув в недавней беседе с изданием HotHardware: «Первостепенная задача — это восполнение запасов у всех наших партнеров, включая как розничные и интернет-магазины, так и наших партнеров, занимающихся производством плат расширения». Он не уточнил конкретные сроки возобновления поставок, но дал понять, что этот процесс начнется с производителей плат и постепенно охватит всю розничную сеть во втором квартале текущего года и позднее, по мере выхода на рынок остальных видеокарт, основанных на архитектуре RDNA 4.

Комментируя динамику цен после выхода новых видеокарт, Макафи частично возложил ответственность на партнеров по производству плат. Он пояснил, что в отличие от бизнеса центральных процессоров, где AMD имеет полный контроль над всем циклом производства и сбыта, в сегменте графических ускорителей компания продает лишь сами графические чипы (ASIC) своим партнерам, которые затем самостоятельно разрабатывают и выпускают готовые видеокарты различных модификаций. Таким образом, именно розничные продавцы определяют, какие модели закупать и по какой цене их предлагать конечным потребителям.

Хотя такое объяснение может показаться попыткой уйти от прямого ответа, стоит отметить, что Макафи признал ключевую роль AMD в регулировании цен через увеличение предложения. По его словам, наращивание объемов производства и поставок является наиболее эффективным способом снижения цен, и именно над этим компания активно работает в ближайшей перспективе.

«Наиважнейшая задача, которую мы сейчас решаем, и в чем мы действительно преуспеваем, — это агрессивное наращивание поставок графических процессоров Navi 48», — заключил он.

#amd #rdna 4 #rx 9070 xt #rx 9070
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Режиссеры «Мстители: Судный день» подтвердили, что смерть Тони Старка – часть истории Доктора Дума
1
Выбросивший жесткий диск с 7500 биткоинами британец обратился в ЕСПЧ
10
Google запустила первый спутник FireSat для наблюдения за лесными пожарами
+
Новый флагманский SSD Samsung 9100 Pro оказался гораздо производительнее Samsung 990 Pro
6
Транспортный проект в Астраханской области завершат в 2028 году, спустя 25 лет
+
AMD Ryzen 7 9800X3D вновь продаются по рекомендованной цене в 479 долларов
+
NVIDIA выпустила новый драйвер GeForce Game Ready под номером 572.83
1
Изобретатель создал клавиатуру с 1000 словами вместо букв
3
«Капитан Америка 4» занял 31-е место по кассовым сборам среди киновселенной Marvel
+
Через несколько недель ситуация с доступностью Radeon RX 9070 XT может улучшиться
3
Microsoft предупреждает об окончании поддержки Windows 10 через электронную почту
+
Зеленский потребовал от России согласиться на прекращения огня без условий
35
Rockstar Games раскрыла детали последнего патча для GTA 5 Enhanced - какие ошибки исправлены
1
Qualcomm представила чипсеты Snapdragon G2 Gen 2/G1 Gen 2 для портативных консолей
+
Доход курьеров в Москве превысил доход сотрудников с высшим образованием
2
В Steam хакеры опубликовали игру Sniper: Phantom’s Resolution со встроенным вредоносным кодом
+
Ученые разработали технологию, позволяющую слушать музыку без наушников, не мешая другим
2
NVIDIA анонсировала видеокарты RTX PRO 6000 Blackwell
+
Игровой планшет Ayaneo Gaming Pad получил чип Snapdragon G3 Gen 3 с поддержкой трассировки лучей
+
Госдолг России вырос на 13,5% и составил 29,041 триллиона рублей
1

Популярные статьи

Подсчитываем, во сколько обойдется мощный игровой ПК с GeForce RTX 5070 Ti в марте 2025 года
34
Краткий обзор лучших фильмов (субъективно) в жанре "пеплум", 2-я часть
2
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
91
"Орешник" – ядерный ракетный дробовик российской армии, который перевернул все карты НАТО
12
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
23
Рисуют ли нейросети обложки для издаваемых в России книг
14
Pi Network - монета, которую майнили более 5 лет, вышла на биржи. Как получить монеты и продать их
+
Обзор и тестирование процессорной СВО Formula V Line Oasis L360 ARGB WH
6
О концепции будущего Xbox - компьютер для избранных бояр или угроза для всех геймеров
+

Сейчас обсуждают

Апшеронский скакел
00:39
А лучше реальная производительность! 5070 глючит, фризит и дергается не по детски в вашем любимом киберхламе!
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
Каспер
00:38
Что лучше по твоему GDDR6 или GDDR7.
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
Karmboros
00:38
Смотрите ко, карта для натива)))
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
Ренбокот
00:37
Только толку от ДД7 никакого
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
Апшеронский скакел
00:37
И шо, не помогла GDDR7 видеокарте 5070?
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
RTX 3050=КАЛ
00:37
а ты в 10 кадров запиши и поглядим,важно или нет.я же говорю ты уо дегрод-а 3050=кал.не КАЛЛИЩЕ
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
Каспер
00:36
Посмотрел о как на 9070ХТ видео память GDDR6. Ау 5070 уже видео память GDDR7.
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
Karmboros
00:36
Да неважно какая там кадровка, она же видно то идёт нормально то фризит как заведённая, причём тут какая то кадровка, 6600 это лютый фриз, ты сам это доказал
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
RTX 3050=КАЛ
00:34
дадада.и кадровка в 25 кадров.ты смешон.как же ты смешон.Все знают что ты уо фейкомет.а 3050 =кал
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
Karmboros
00:33
Скачал с ютуба такой, а там максимум 720p было, говорю наверное ещё сильнее фризить начинает 6600 если в ФХД записывать
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем