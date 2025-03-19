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Fantoci
Google и партнеры будут бороться с лесными пожарами с помощью новой группировки спутников FireSat
Первая фаза проекта FireSat включает запуск трех спутников Muon Halo, оснащенных передовыми мультиспектральными инфракрасными датчиками.

Начало 2025 года ознаменовалось тревожной статистикой: всего за неполные три месяца в Соединенных Штатах зарегистрировано более 9 000 лесных пожаров, уничтоживших почти 110 тысяч гектаров. Следует отметить, что география бедствия постоянно расширяется, затрагивая уже не только традиционно пожароопасные регионы. От калифорнийского побережья, где расположен престижный район Пасифик Палисейдс, до исторических поселений в самом сердце Оклахомы – лесные пожары становятся насущной проблемой для территорий, ранее не сталкивавшихся с подобными угрозами. На фоне усугубляющегося климатического кризиса, чреватого учащением и усилением пожаров, что ведет к разрушению озонового слоя, колоссальным выбросам углекислого газа и формированию замкнутого круга негативных последствий, ученые ищут инновационные подходы к максимально раннему выявлению возгораний, пока они не набрали разрушительную силу.

Для решения этой острой проблемы учеными предложена инициатива FireSat – амбициозный проект, объединивший экспертизу Google Research, некоммерческой организации Earth Fire Alliance, инновационной компании Muon Space из Кремниевой долины и Фонда Мура, основанного Intel. Цель этого созвездия спутников – заблаговременное обнаружение и точное отслеживание очагов возгорания, что позволит значительно повысить оперативность и эффективность действий пожарных служб. Группировка будет включать более полусотни спутников, и первый из них успешно отправился в космос в пятницу.

Запуск спутника FireSat был осуществлен в рамках программы SpaceX Transporter-13 [1], предусматривающей одновременную доставку на орбиту нескольких космических аппаратов на ракете-носителе Falcon 9 со стартовой площадки на базе Ванденберг в Калифорнии. Примечательно, что миссия Transporter-13 стала одной из трех, реализованных Falcon 9 за одни выходные. Вскоре после отделения от ракеты, спутник FireSat вышел на заданную низкую околоземную орбиту, и специалисты Muon Space подтвердили его полную работоспособность.

Дым от пожара в Пасифик Палисейдс в январе 2025 года на спутниковом снимке. Источник: NASA Earth Observatory

Первый этап развертывания FireSat включает три спутника Muon Halo. Каждый из них оснащен передовой шестидиапазонной мультиспектральной инфракрасной аппаратурой, разработанной специально для фиксации новых очагов пожаров. С высоты сотен километров над поверхностью Земли, эти приборы способны засечь возгорания площадью всего 25 квадратных метров – по словам представителей Google, это сопоставимо с размерами классной комнаты. После полного развертывания созвездия, система сможет предоставлять актуальную информацию о каждом пожаре с интервалом всего в 20 минут. Финансовую поддержку проекту оказывает и благотворительное подразделение Google, выделившее 13 миллионов долларов. Эти средства направлены на интеграцию технологий искусственного интеллекта для оперативного анализа данных, поступающих со спутников, и прогнозирования развития пожаров.

"FireSat – это настоящий прорыв в сфере реагирования на лесные пожары, – подчеркивает Брайан Коллинз, исполнительный директор Earth Fire Alliance. – Слишком долго лица, ответственные за принятие решений, вынуждены были полагаться на устаревшие или неполные сведения о пожарной обстановке. FireSat призван обеспечить непрерывный поток высокоточной и детализированной информации, что позволит конечным пользователям – от спасателей до экологов – более эффективно защищать жизни и имущество, сохранять природные экосистемы и минимизировать экономический ущерб".

Запуск следующих трех спутников FireSat запланирован на 2026 год, а к 2030 году планируется ввести в строй всю спутниковую группировку.

#google #глобальное потепление #изменение климата #лесные пожары #firesat #muon halo
Источник: muonspace.com
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