Раздражает, когда любимое приложение постоянно предлагает оформить платную подписку? Возможно, новые данные заставят вас взглянуть на ситуацию глазами разработчиков и проявить больше понимания.

Современный рынок мобильных приложений напоминает лотерею, потому что лишь единицам удается выйти на стабильный доход. Новое исследование RevenueCat, компании, специализирующейся на инструментах для управления подписками в мобильных приложениях, проливает свет на непростую ситуацию с доходами разработчиков. Данные, собранные с более чем 75 000 приложений, показывают, что подавляющее большинство из них с трудом достигает отметки даже в 1000 долларов ежемесячного дохода в течение первых двух лет после запуска. Неутешительные финансовые показатели помогают понять, почему разработчики так настойчиво предлагают пользователям оформить подписку.

Исследование охватывает широкий спектр приложений – от небольших проектов, созданных энтузиастами-одиночками, до продуктов крупных компаний, таких как футбольный клуб "Барселона" и новостное агентство Reuters. Общий объем проанализированных транзакций превышает миллиард, а суммарный доход – более 10 миллиардов долларов. Важно отметить, что в исследовании участвовали только те приложения, которые активно используют модель подписки (либо как основной, либо как дополнительный источник дохода) и имеют достаточную базу пользователей или доходов для получения статистически значимых результатов.

Тысяча долларов – труднодостижимая цель

Результаты RevenueCat неутешительны: лишь около 20% приложений из всех категорий достигают ежемесячного дохода в 1000 долларов за первые два года. Только 5% перешагивают планку в 10 000 долларов. Причем на каждом следующем этапе количество "выживших" приложений сокращается примерно вдвое, что наглядно демонстрирует сложность масштабирования бизнеса в мобильной разработке.

Среди аутсайдеров – приложения для онлайн-шопинга, организации путешествий и различные утилиты (например, менеджеры паролей, VPN-сервисы и т.п.). Лидируют по скорости достижения заветной тысячи долларов приложения для обработки фотографий и видео, а также мобильные игры.

Однако, если приложению все же удается выйти на доход в 1000 долларов в месяц, обычно это происходит довольно быстро – в среднем за 60 дней. Этот срок, конечно, варьируется в зависимости от категории: например, образовательным приложениям требуется в среднем 79 дней. Гораздо сложнее обстоят дела с достижением более высоких показателей: приложениям из категорий покупок и путешествий крайне редко удается заработать 10 000 долларов в месяц.

Растущее неравенство

Еще одна тревожная тенденция, выявленная RevenueCat, – это увеличивающийся разрыв между самыми успешными приложениями и всеми остальными. Если в 2024 году 5% лучших приложений зарабатывали в 200 раз больше, чем остальные, то в 2025 году эта разница выросла до 500 раз.

Спустя год после релиза, топовые 5% приложений в большинстве категорий (игры, фото/видео, здоровье и фитнес, социальные сети и образ жизни) генерируют более 5000 долларов ежемесячного дохода. Приложения, входящие в 25% лучших, зарабатывают скромные 5-20 долларов в месяц, за исключением фото/видео-приложений, где даже худшие 25% показывают результат в 32 доллара.

Эти данные показывают, что распределение доходов в сфере мобильных приложений крайне неравномерно. Дополнительным подтверждением этого служит тот факт, что более 76% разработчиков из Северной Америки получают свыше 80% дохода от приложений для iOS (iPhone, iPad и других устройств Apple).

Борьба за выживание: навязчивые подписки и другие уловки

Ограниченные возможности монетизации вынуждают разработчиков искать любые способы заработка. Отсюда – настойчивые предложения оформить подписку, которые сильно раздражают пользователей, не заинтересованных в дополнительных функциях или не видящих ценности в платных опциях, которые ранее были бесплатными.

Исследование RevenueCat показывает, что пользователи наиболее склонны попробовать платную подписку в день установки приложения (в 82% случаев). Это подчеркивает важность первого впечатления и грамотной презентации преимуществ платной версии.

Ежемесячный доход через год после запуска, по категориям

Изображение: RevenueCat

При этом значительная часть пользователей, оформивших пробную подписку, отменяет ее в течение месяца, а то и недели. Это говорит о том, что удержать пользователя сложнее, чем привлечь. Интересно, что повышение цен редко указывается в качестве причины отказа от подписки, что может свидетельствовать либо о редком повышении цен, либо о незначительном влиянии этого фактора на удержание подписчиков.

Проблемы с продлением подписок – еще одна головная боль разработчиков. Лишь около 10% пользователей с ежемесячной подпиской продолжают платить на второй год, а среди тех, кто оформил еженедельную подписку, менее 5% остаются подписчиками через полгода.

Чего ждать пользователям

По словам Рика Хандрикана, вице-президента по развитию RevenueCat, в ближайшем будущем стоит ожидать еще большего количества платных функций, дополнительных продаж и, возможно, повышения цен в приложениях всех категорий. Разработчики будут продолжать экспериментировать с различными моделями монетизации, включая комбинированные варианты (подписка + разовые покупки), а также различные типы подписок. Особенно это касается приложений, использующих технологии искусственного интеллекта: для них, вероятно, будут активно применяться модели оплаты за использование (кредиты, оплата за отдельные функции) в дополнение к традиционным подпискам.

Иными словами, пользователям стоит приготовиться к тому, что разработчики будут искать все новые и новые способы получения дохода от своих приложений, и разнообразие этих способов будет только расти.