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Fantoci
Статистика доходов 70 тысяч мобильных приложений объясняет, почему разработчики предлагают подписки
Раздражает, когда любимое приложение постоянно предлагает оформить платную подписку? Возможно, новые данные заставят вас взглянуть на ситуацию глазами разработчиков и проявить больше понимания.

Современный рынок мобильных приложений напоминает лотерею, потому что лишь единицам удается выйти на стабильный доход. Новое исследование RevenueCat, компании, специализирующейся на инструментах для управления подписками в мобильных приложениях, проливает свет на непростую ситуацию с доходами разработчиков. Данные, собранные с более чем 75 000 приложений, показывают, что подавляющее большинство из них с трудом достигает отметки даже в 1000 долларов ежемесячного дохода в течение первых двух лет после запуска. Неутешительные финансовые показатели помогают понять, почему разработчики так настойчиво предлагают пользователям оформить подписку.

Исследование охватывает широкий спектр приложений – от небольших проектов, созданных энтузиастами-одиночками, до продуктов крупных компаний, таких как футбольный клуб "Барселона" и новостное агентство Reuters. Общий объем проанализированных транзакций превышает миллиард, а суммарный доход – более 10 миллиардов долларов. Важно отметить, что в исследовании участвовали только те приложения, которые активно используют модель подписки (либо как основной, либо как дополнительный источник дохода) и имеют достаточную базу пользователей или доходов для получения статистически значимых результатов.

Тысяча долларов – труднодостижимая цель

Результаты RevenueCat неутешительны: лишь около 20% приложений из всех категорий достигают ежемесячного дохода в 1000 долларов за первые два года. Только 5% перешагивают планку в 10 000 долларов. Причем на каждом следующем этапе количество "выживших" приложений сокращается примерно вдвое, что наглядно демонстрирует сложность масштабирования бизнеса в мобильной разработке.

Среди аутсайдеров – приложения для онлайн-шопинга, организации путешествий и различные утилиты (например, менеджеры паролей, VPN-сервисы и т.п.). Лидируют по скорости достижения заветной тысячи долларов приложения для обработки фотографий и видео, а также мобильные игры.

Однако, если приложению все же удается выйти на доход в 1000 долларов в месяц, обычно это происходит довольно быстро – в среднем за 60 дней. Этот срок, конечно, варьируется в зависимости от категории: например, образовательным приложениям требуется в среднем 79 дней. Гораздо сложнее обстоят дела с достижением более высоких показателей: приложениям из категорий покупок и путешествий крайне редко удается заработать 10 000 долларов в месяц.

Растущее неравенство

Еще одна тревожная тенденция, выявленная RevenueCat, – это увеличивающийся разрыв между самыми успешными приложениями и всеми остальными. Если в 2024 году 5% лучших приложений зарабатывали в 200 раз больше, чем остальные, то в 2025 году эта разница выросла до 500 раз.

Спустя год после релиза, топовые 5% приложений в большинстве категорий (игры, фото/видео, здоровье и фитнес, социальные сети и образ жизни) генерируют более 5000 долларов ежемесячного дохода. Приложения, входящие в 25% лучших, зарабатывают скромные 5-20 долларов в месяц, за исключением фото/видео-приложений, где даже худшие 25% показывают результат в 32 доллара.

Эти данные показывают, что распределение доходов в сфере мобильных приложений крайне неравномерно. Дополнительным подтверждением этого служит тот факт, что более 76% разработчиков из Северной Америки получают свыше 80% дохода от приложений для iOS (iPhone, iPad и других устройств Apple).

Борьба за выживание: навязчивые подписки и другие уловки

Ограниченные возможности монетизации вынуждают разработчиков искать любые способы заработка. Отсюда – настойчивые предложения оформить подписку, которые сильно раздражают пользователей, не заинтересованных в дополнительных функциях или не видящих ценности в платных опциях, которые ранее были бесплатными.

Исследование RevenueCat показывает, что пользователи наиболее склонны попробовать платную подписку в день установки приложения (в 82% случаев). Это подчеркивает важность первого впечатления и грамотной презентации преимуществ платной версии.

Ежемесячный доход через год после запуска, по категориям
Изображение: RevenueCat

При этом значительная часть пользователей, оформивших пробную подписку, отменяет ее в течение месяца, а то и недели. Это говорит о том, что удержать пользователя сложнее, чем привлечь. Интересно, что повышение цен редко указывается в качестве причины отказа от подписки, что может свидетельствовать либо о редком повышении цен, либо о незначительном влиянии этого фактора на удержание подписчиков.

Проблемы с продлением подписок – еще одна головная боль разработчиков. Лишь около 10% пользователей с ежемесячной подпиской продолжают платить на второй год, а среди тех, кто оформил еженедельную подписку, менее 5% остаются подписчиками через полгода.

Чего ждать пользователям

По словам Рика Хандрикана, вице-президента по развитию RevenueCat, в ближайшем будущем стоит ожидать еще большего количества платных функций, дополнительных продаж и, возможно, повышения цен в приложениях всех категорий. Разработчики будут продолжать экспериментировать с различными моделями монетизации, включая комбинированные варианты (подписка + разовые покупки), а также различные типы подписок. Особенно это касается приложений, использующих технологии искусственного интеллекта: для них, вероятно, будут активно применяться модели оплаты за использование (кредиты, оплата за отдельные функции) в дополнение к традиционным подпискам.

Иными словами, пользователям стоит приготовиться к тому, что разработчики будут искать все новые и новые способы получения дохода от своих приложений, и разнообразие этих способов будет только расти.

#мобильные приложения
Источник: revenuecat.com
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