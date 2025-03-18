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Ученые генетически модифицировали бактерии для производства биоразлагаемого пластика
Первоначально выход полимера был небольшим. Чтобы его увеличить, ученые встроили в клетки дополнительные копии генов, отвечающих за синтез аминокислоты лизина.

Проблема загрязнения окружающей среды пластиком давно стала глобальной головной болью. Традиционное производство пластиков, основанное на нефтехимическом сырье, не только истощает запасы ископаемого топлива, но и выпускает материалы, которые практически не разлагаются в природе, накапливаясь в экосистемах и нанося им непоправимый вред. Однако, на горизонте забрезжил луч надежды: ученые обнаружили биологические альтернативы, способные решить эту насущную проблему.

Вдохновившись природными процессами, исследователи обратили внимание на бактерии. Уже известно о существовании микроорганизмов, способных разрушать некоторые виды пластика, открывая экологичный путь к утилизации отходов. Более того, прогресс в области белковой инженерии позволяет создавать ферменты с заданными свойствами, в том числе и для расщепления сложных полимерных цепей пластика.

Научный прорыв произошел в области биотехнологического синтеза пластиков. Группа корейских ученых разработала уникальный штамм бактерий, E. coli, способный производить полимеры, используя в качестве исходного сырья обычную глюкозу. Ключевым элементом этой инновационной системы стал особый фермент, который бактерии обычно задействуют в условиях дефицита питательных веществ. Этот фермент, как оказалось, можно модифицировать и настроить для производства широкого спектра полимерных материалов.

В основе разработки лежит механизм синтеза полигидроксиалканоатов (ПГА) – природных полимеров, которые бактерии накапливают в своих клетках, словно "углеродные консервы". Этот процесс запускается, когда бактерия получает достаточно углеводов и энергии, но испытывает нехватку других элементов, необходимых для роста и размножения. В таких условиях клетка начинает "складировать" излишки углерода, соединяя небольшие молекулы в длинные полимерные цепи ПГА. Когда условия становятся благоприятными, бактерия может легко "переварить" эти запасы, используя их в качестве источника энергии и строительных блоков.

Удивительная особенность ПГА-синтезирующей системы заключается в ее гибкости. Фермент ПГА-синтаза, отвечающий за сборку полимера, оказался не слишком разборчив в выборе "кирпичиков". На сегодняшний день известно более 150 различных молекул, которые могут быть включены в состав ПГА. Главное условие – способность молекулы образовывать сложноэфирную связь (основу полимера ПГА) и возможность присоединения к коферменту А – ключевому метаболическому посреднику в клетке.

Схема работы ферментной системы. Первый фермент присоединяет аминокислоту (слева) к коферменту А. Второй фермент использует полученный продукт для построения полимерной цепи. Источник: Chae et. al.

Традиционно ПГА-синтаза формирует связи через атом кислорода. Однако, существует и альтернативный тип связи, где "мостиком" служит атом азота, как в аминокислотах. Долгое время ферменты, способные катализировать образование таких "азотных" связей, оставались неизвестными. Корейские исследователи решили пойти нестандартным путем и проверить, можно ли "перепрограммировать" уже известные ферменты, заставив их выполнять непривычную для них работу.

В качестве отправной точки был выбран фермент из бактерии Clostridium, известный своей способностью присоединять различные вещества к коферменту А. Этот фермент действительно неплохо справился с задачей присоединения аминокислот. Для этапа полимеризации аминокислот ученые использовали модифицированный фермент из Pseudomonas с четырьмя мутациями, расширившими его "репертуар" субстратов. В лабораторных условиях, в пробирке, эта двухферментная система заработала, успешно полимеризуя аминокислоты.

Следующим шагом была "пересадка" этой системы в живые клетки E. coli. Здесь возникла неожиданная трудность: один из ферментов оказался токсичным для бактерий, замедляя их рост. Пришлось применить методы эволюционной инженерии, чтобы вывести штамм E. coli, устойчивый к токсичному белку. В итоге, клетки с "двойным ферментным набором" начали производить небольшие количества аминокислотного полимера. При добавлении в питательную среду избытка определенной аминокислоты, именно она преимущественно встраивалась в полимерную цепь.

Однако, выход полимера на единицу бактериальной массы оставался невысоким. Ученые предположили, что если аминокислоты будут производиться непосредственно внутри бактериальных клеток из глюкозы, эффективность полимеризации возрастет. Для этого в E. coli были введены дополнительные копии генов, отвечающих за синтез лизина – одной из аминокислот. Этот прием оказался удачным: выход полимера увеличился, а доля лизина в его составе возросла.

Значительную часть полученных полимеров составляла молочная кислота – побочный продукт метаболизма глюкозы, также способный образовывать сложноэфирные связи. Чтобы уменьшить нежелательное включение молочной кислоты, исследователи "отключили" ген фермента, отвечающего за ее основное производство в клетке. Этот шаг позволил существенно снизить долю молочной кислоты в полимере.

Экспериментируя с условиями культивирования, ученые научились получать полимеры, состоящие из смеси двух различных аминокислот, а также включать в них неаминокислотные компоненты. Введя в E. coli еще несколько дополнительных ферментов, им удалось довести выход полимера до впечатляющих 50% от массы бактериальной культуры. Более того, оказалось возможным направленно менять аминокислотный состав полимера, вводя мутации в ген ПГА-синтазы.

Разработанная биотехнологическая платформа отличается исключительной гибкостью, позволяя создавать полимеры с разнообразным химическим составом и, соответственно, с широким спектром свойств. Учитывая ферментативный способ синтеза, полученные материалы с высокой вероятностью будут биоразлагаемыми, что выгодно отличает их от традиционных пластиков.

Несмотря на многообещающие результаты, новая технология пока не лишена недостатков. Полностью контролировать состав полимера не удается: хотя можно сместить баланс в сторону желаемых аминокислот, фермент все равно будет встраивать в полимер и другие молекулы, присутствующие в клетке. Кроме того, существуют сложности с очисткой полимера от клеточных компонентов для дальнейшего использования. И, наконец, скорость производства пока уступает промышленным масштабам.

Тем не менее, данное исследование – важный шаг на пути к экологически безопасному производству пластиков. Оно наглядно демонстрирует огромный потенциал биологических систем в создании материалов будущего.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Chemical Biology, 2025 (DOI: 10.1038/s41589-025-01842-2).

#генная инженерия #e. coli #биоразлагаемый пластик #экологичный пластик
Источник: nature.com
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