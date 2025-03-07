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Fantoci
Angry Birds, Quake и Age of Empires вошли в список финалистов Зала славы видеоигр
Ежегодно Зал славы мировых видеоигр пополняется новыми легендарными проектами, и 2025 год не стал исключением.

В этом году на почетное звание члена Всемирного Зала славы видеоигр претендуют не только легендарные аркадные хиты и пионеры мобильного гейминга, но и проекты, которые заложили основы для киберспорта и даже электронных питомцев. Среди номинантов – игра, получившая неожиданную волну популярности благодаря упоминанию в культовом американском сериале "Сайнфелд" в далеком 1998 году.

В минувший четверг организаторы Зала славы представили публике 12 финалистов, открыв недельное народное голосование. Имена победителей будут объявлены 8 мая на торжественной церемонии, которая пройдет в обновленном "Зале", расположенном в стенах Национального музея игр "Стронг", в городе Рочестер, штат Нью-Йорк.

Джон-Пол К. Дайсон, директор Международного центра истории электронных игр при музее "Стронг", подчеркнул в своем заявлении: "Финалисты этого года представляют собой калейдоскоп эпох и жанров – от классических аркад до одной из самых популярных мобильных игр современности. Все эти проекты оказали колоссальное влияние как на поп-культуру в целом, так и на развитие игровой индустрии в частности."

Игра Mattel Football, выпущенная в далеком 1977 году, совершила настоящую революцию в мире портативных развлечений, став первым блокбастером среди электронных игр, которые можно было взять с собой. Именно она, по мнению организаторов Зала славы, проложила дорогу таким революционным устройствам, как Nintendo Game Boy, и современным мобильным игровым платформам. Спустя три десятилетия эстафету портативного гейминга подхватили мобильные телефоны, подарив миру еще одного номинанта – феноменально успешную Angry Birds от компании Rovio. Эта игра, появившаяся в 2009 году, была скачана миллиарды раз, породив целую медиафраншизу, включающую фильмы и разнообразную сувенирную продукцию.

Говоря о влиянии на киберспорт, организаторы Зала славы особо отмечает несколько номинантов. Среди них – аркадный гольф Golden Tee: Fore! от студии Incredible Technologies, выпущенный в 1989 году. Именно в его сиквелах, начиная с версии 1995 года, впервые появилась возможность проводить масштабные турниры. Не менее важна и NBA 2K от Sega (1999 год), которая, по сути, вдохновила на создание профессиональной киберспортивной лиги. И, конечно же, Quake от Id Software – один из родоначальников киберспортивных шутеров от первого лица, чей передовой 3D-движок стал настоящим стандартом для индустрии.

Отдельного внимания заслуживает Tamagotchi, японский феномен 1996 года, предложивший детям и взрослым уникальную концепцию – цифрового питомца, требующего заботы и внимания. Tamagotchi стал своего рода мостом между миром игрушек и видеоиграми, завоевав культовый статус. В 2013 году игра пережила триумфальное перерождение в формате мобильного приложения.

Среди номинантов также присутствуют два аркадных шедевра, увидевших свет в 1981 году: динамичный шутер Defender от Williams Electronics, который, как считают в Зале славы, доказал готовность игроков к более сложным и захватывающим игровым процессам, и легендарная Frogger от Konami. Frogger навсегда вписала свое имя в поп-культуру благодаря эпизоду "Сайнфелда" 1998 года, где главный герой, Джордж, отчаянно пытается перевезти через дорогу аркадный автомат с игрой, пародируя действия виртуальных лягушек.

Age of Empires от Microsoft, выпущенная в 1997 году, стала самой коммерчески успешной компьютерной игрой компании на тот момент и до сих пор остается популярной среди миллионов поклонников по всему миру, по данным Зала славы. В свою очередь, мирная фермерская игра Harvest Moon (1996 год) предложила геймерам долгожданную альтернативу боевикам и экшенам, доминировавшим на рынке, и стала предтечей таких культовых проектов, как GoldenEye 007 (Rare и Nintendo, 1997 год) и Call of Duty 4: Modern Warfare (Activision, 2007 год) – одной из самых успешных частей знаменитой франшизы.

Ежегодно Всемирный Зал славы видеоигр получает тысячи заявок через онлайн-платформу, предлагающих к рассмотрению аркадные, консольные, компьютерные и портативные игры. Сотрудники Зала проводят тщательный отбор финалистов, опираясь на такие критерии, как долговечность игры, ее географическое распространение и влияние на игровую индустрию и массовую культуру. Окончательный выбор новых членов Зала славы осуществляется путем голосования международного комитета экспертов.

Стоит отметить, что три игры, набравшие наибольшее количество голосов в ходе открытого народного голосования, будут приравнены к одному голосу жюри при финальном подсчете. Народное голосование продлится до 13 марта, и интрига о том, кто же пополнит ряды Зала славы, сохраняется. У каждого есть шанс повлиять на исход, отдав свой голос за любимую игру!

#quake #angry birds #call of duty 4: modern warfare #age of empires #зала славы видеоигр
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