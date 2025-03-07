Отключение научных приборов – стандартная практика для продления срока службы космических аппаратов.

Инженеры аэрокосмического агентства НАСА нашли способ продлить космическое путешествие легендарных «Вояджеров», пожертвовав частью их научного функционала. Два аппарата-близнеца, «Вояджер-1» и «Вояджер-2», запущенные почти полвека назад, продолжают свою важную миссию, но их энергетические ресурсы постепенно иссякают. Чтобы максимально растянуть время их работы, специалисты из Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL), центра управления этими аппаратами, приняли решение об отключении некоторых научных приборов. На «Вояджере-1» первым под отключение попал прибор, регистрирующий космические лучи, а на «Вояджере-2» готовится к отключению детектор заряженных частиц низкой энергии. Принятые меры, как ожидается, дадут зондам дополнительное время для исследований на просторах космоса.

Подсистема изучения космических лучей на «Вояджере-1» включала в себя три телескопа, предназначенных для измерения энергии и интенсивности потока протонов, прибывающих как из глубин Галактики, так и от нашего Солнца. Полученные данные сыграли ключевую роль в определении момента, когда «Вояджер-1» покинул гелиосферу – своеобразный "пузырь" магнитного поля и солнечного ветра, окружающий Солнечную систему. Это историческое событие, зафиксированное в 2012 году, стало одним из многочисленных достижений миссии. Отключение этого прибора 25 февраля позволило перенаправить высвободившуюся энергию на поддержку работы других систем «Вояджера-1».

На «Вояджере-2» отключение прибора для измерения заряженных частиц низкой энергии запланировано на более поздний срок. Этот инструмент анализирует состав и характеристики ионов, электронов и космических лучей, поступающих как из Солнечной системы, так и из Млечного Пути. Для этого используются как широкоугольный телескоп для общих измерений, так и прецизионный анализатор частиц для изучения деталей. Примечательно, что за время своей работы, начавшейся в далеком 1977 году, этот прибор выполнил объем исследований, в 12 раз превышающий первоначальные расчеты, заложенные при его создании. Ожидается, что к моменту отключения в конце текущего месяца этот показатель достигнет уже 15-кратной отметки.

Фотография прибора для измерения заряженных частиц низких энергий 1977 года. Источник: НАСА/JPL

Интересно отметить, что оба «Вояджера» оснащены идентичным набором из десяти научных инструментов. Теоретически, отключение прибора на одном аппарате могло бы компенсироваться работой аналогичного прибора на другом. Однако, зонды находятся в совершенно разных точках межзвездного пространства. «Вояджер-1» сейчас движется в направлении созвездия Змееносца, на удалении свыше 24,9 миллиардов километров от Земли (более 167 астрономических единиц). «Вояджер-2», в свою очередь, находится на пути к созвездию Павлина, на расстоянии около 21 миллиарда километров (140 астрономических единиц). Такое значительное пространственное разделение означает, что каждый из аппаратов собирает уникальные данные, отражающие особенности окружающей среды в своей области космоса.

Практика отключения научных приборов для экономии энергии и продления срока службы космических аппаратов не нова. В октябре прошлого года на «Вояджере-2» уже был отключен прибор для изучения плазмы, предназначенный для измерения концентрации и направления плазмы в межзвездной среде. Аналогичный прибор на «Вояджере-1» был выключен еще раньше из-за снижения эффективности, а «Вояджер-2» испытывал затруднения в его использовании из-за особенностей ориентации аппарата.

По словам научного руководителя программы «Вояджер» Патрика Кёна, эти аппараты давно перевыполнили свою первоначальную задачу по исследованию внешних планет Солнечной системы. Каждая новая порция данных, получаемая от них сегодня, представляет собой бесценный вклад в науку о гелиосфере и служит подтверждением высочайшего уровня инженерного мастерства, воплощенного в «Вояджерах» еще на заре космической эры, почти 50 лет назад, и поддерживаемого по сей день.