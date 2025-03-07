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Fantoci
Тайник с доисторическими костяными орудиями свидетельствует о развитом мышлении у ранних гоминид
Обнаруженные орудия демонстрируют признаки того, что их создатели тщательно обрабатывали кости, откалывая большие фрагменты для придания им нужной формы.

Олдувайское ущелье, расположенное в северной части Танзании, давно известно как сокровищница древнейших артефактов. Согласно официальным данным, в этом месте находятся геологические слои, сформировавшиеся около 1,8 миллиона лет назад. Именно здесь были найдены простейшие каменные орудия, ознаменовавшие один из первых технологических скачков в истории человечества. Однако недавнее открытие в этом же регионе превзошло все ожидания: археологи обнаружили внушительную коллекцию доисторических костяных орудий, возраст которых оценивается в 1,5 миллиона лет. Эта сенсационная находка, описанная в журнале Nature, представляет собой древнейший известный комплекс серийно изготовленных костяных инструментов. Несмотря на то, что видовая принадлежность гоминидов, изготовивших эти орудия, пока остается загадкой, недавнее открытие однозначно указывает на наличие у наших далеких предков развитого интеллекта, причем на миллион лет раньше, чем предполагалось ранее.

«Изучение орудий показало, что древние мастера сознательно обрабатывали кости, искусно отделяя отщепы для придания им необходимых форм, – отмечает Рената Ф. Петерс, археолог из Университетского колледжа Лондона и один из авторов исследования. – Находка костяных орудий столь раннего периода стала для нас настоящим открытием. Она свидетельствует о способности древних людей переносить навыки обработки камня на кость – уровень когнитивной гибкости и сложности мышления, который, как считалось ранее, возник значительно позже, примерно миллион лет спустя».

Известно, что гоминиды, ветвь эволюции которых ведет к современному человеку, начали изготавливать и использовать каменные орудия около 2,6 миллиона лет назад. В частности, Homo habilis, или человек умелый, – один из ранних представителей нашего рода, сочетавший прямохождение с некоторыми обезьяноподобными чертами, уже владел этой технологией. Позднее, приблизительно 1,2 миллиона лет назад, Homo erectus, человек прямоходящий, освоил производство более совершенных каменных инструментов, таких как ручные рубила.

Ранее обнаруженные олдувайские каменные орудия представляли собой в основном острые отщепы и простейшие инструменты для рубки, скобления и размельчения. Они значительно уступали по сложности и точности орудиям, созданным более поздними гоминидами, например, неандертальцами, которые умели получать мелкие отщепы от тщательно подготовленных каменных ядрищ – нуклеусов. Геохимический анализ олдувайских орудий, найденных в местности Эвасс Олдупа, показал, что древние люди добывали часть кварцита в окрестностях, а за остальным материалом отправлялись на расстояния до 12 километров. Примечательно, что они осознанно подходили к выбору сырья, предпочитая определенные типы кварцита из разных геологических обнажений для изготовления конкретных инструментов.

Исследование, проведенное в 2020 году, также подтвердило, что даже самые ранние владельцы орудий обладали достаточными знаниями для рационального выбора материалов. Конечно, Homo habilis не проводил сложных расчетов для определения оптимальной силы удара при отделении конечности антилопы и не разрабатывал чертежи идеального лезвия. Однако, по всей видимости, они эмпирически установили, какие материалы обеспечивают большую остроту, а какие – лучшее сочетание остроты и прочности, и использовали эти знания при изготовлении орудий. Такой уровень практического познания уже является значительным достижением когнитивного развития.

Доисторическая "мастерская" костяных изделий

До недавнего времени костяные орудия, изготовленные методом скалывания, считались крайне редкими находками, особенно для периодов ранее 500 тысяч лет назад, что затрудняло изучение закономерностей их производства и использования. Однако открытие коллекции костяных орудий в комплексе T69 Олдувайского ущелья, в ходе раскопок, проводившихся с 2015 по 2022 годы, кардинально меняет ситуацию. В семи раскопах, помимо более чем 10 тысяч каменных орудий, было обнаружено множество останков рыб, крокодилов, гиппопотамов, а также крупных млекопитающих, таких как слоны и носороги.

Среди массы костей и окаменелостей исследователи идентифицировали 27 экземпляров, которые несомненно являлись костяными орудиями. Об этом свидетельствовали явные признаки преднамеренного скалывания, придания формы и обработки краев костей с целью получения удлиненных, функциональных форм. Ученые рассмотрели альтернативную версию – повреждение костей в результате обгладывания хищниками. Однако доля останков хищных животных на стоянке составила менее 1%, а на 27 костяных артефактах не было обнаружено характерных следов зубов.

Вероятно, гоминиды, изготавливавшие костяные орудия, целенаправленно отбирали кости крупных животных, отдавая предпочтение слонам и гиппопотамам. «Выбор толстых трубчатых костей конечностей и применение повторяющихся техник скалывания указывает на наличие у древних людей точных анатомических знаний и понимания структуры кости», – отмечают авторы статьи. Предполагается, что массивные костяные орудия могли предшествовать более поздним каменным инструментам большего размера, что может объяснить их относительную редкость после распространения систематически производимых каменных рубил.

«Неожиданное открытие позволяет нам говорить о существенном расширении технологических возможностей древних людей. К традиционному производству каменных орудий добавилось освоение нового вида сырья, что обогатило арсенал потенциальных инструментов, – комментирует Игнасио де ла Торре из Испанского национального исследовательского совета (CSIC), соавтор работы. – В то же время, расширение технологического потенциала свидетельствует о прогрессе в когнитивных способностях и ментальной организации этих гоминидов, которые умели адаптировать навыки работы с камнем к обработке костных материалов, демонстрируя тем самым способность к техническим инновациям».

#танзания #доисторические времена #доисторические орудия #костяные орудия #олдувайское ущелье
Источник: eurekalert.org
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