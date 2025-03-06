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Китай переманивает ведущих американских ученых, пока Трамп пытается отменить в США закон о чипах

Теперь, когда Закон о чипах оказался под угрозой отмены, будущее технологических инноваций в США становится все более неопределенным.
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В своём недавнем обращении к Конгрессу Дональд Трамп недвусмысленно заявил о намерении упразднить закон о чипах и науке — масштабную двухпартийную инициативу объёмом в 280 миллиардов долларов, утверждённую Джо Байденом в 2022 году. Этот стратегический документ был разработан для возвращения производства полупроводников на территорию США и укрепления американского лидерства в сфере научных разработок.

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Действующий президент США неоднократно критиковал программу CHIPS за её колоссальную стоимость. На встрече с конгрессменами он охарактеризовал её как «катастрофический проект», подразумевающий выделение «огромных субсидий» корпорациям, которые, по мнению Трампа, «просто забирают федеральные средства» без дальнейшего их использования по назначению. «Необходимо полностью упразднить закон CHIPS, а высвобожденные средства, господин спикер, направить на сокращение государственного долга», — подчеркнул 47-й президент США.

Согласно информации CNBC, вместо стимулирования национального производства микросхем, команда Трампа рассматривает альтернативную стратегию, основанную на санкционном давлении. Новый подход может включать введение 25-процентной таможенной пошлины на импортируемые полупроводники уже в начале апреля.

Программа CHIPS рассматривалась как одно из главных достижений администрации Байдена. Благодаря ее стратегическому приоритету, значительная часть из запланированных 52,7 миллиардов долларов уже распределена между получателями. В течении 2022 года Байден одобрил субсидирование полупроводниковой отрасли в объёме 39 миллиардов, а в завершающие недели своего президентского срока окончательно согласовал финансирование ещё на 33 миллиарда долларов.

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Бенефициарами программы стали флагманы мировой микроэлектроники: тайваньская TSMC, американские Micron, Intel, Nvidia и южнокорейская Samsung Electronics. Несмотря на критику Трампа об «односторонней» выгоде для компаний, согласно данным Ассоциации полупроводниковой промышленности, закон CHIPS стимулировал частные инвестиции в размере 450 миллиардов долларов и привёл к расширению полупроводникового производства в 28 штатах к середине 2024 года.

Учитывая официальное противодействие закону со стороны нынешнего президента США, процесс технологического развития рискует затормозиться до принятия окончательного решения законодателями. Некоторые правительственные эксперты высказывают опасения относительно возможного вмешательства Трампа в обязывающие контракты, заключённые предыдущей администрацией с ведущими корпорациями, уже выполняющими договорные обязательства. К примеру, компания Micron анонсировала инвестиционную программу в Нью-Йорке объёмом 100 миллиардов долларов, а TSMC взяла на себя аналогичные финансовые обязательства по расширению своих производственных мощностей на территории США в течение ближайших четырёх лет.

На текущий момент глава Министерства торговли США Говард Лутник лишь обозначил намерение пересмотреть ранее утверждённые решения о субсидировании, отметив, что новая администрация не планирует предоставлять TSMC дополнительное финансирование.

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Однако влияние закона CHIPS выходит далеко за рамки субсидирования полупроводниковых гигантов. Впервые за десятилетия этот документ предусматривал создание принципиально нового подразделения в структуре Национального научного фонда (NSF) — Директората по технологиям, инновациям и партнёрству (TIP), который функционирует по уникальной модели и сейчас оказался под экзистенциальной угрозой.

Директорат был сформирован для катализации процесса трансформации фундаментальных научных концепций в практические решения, интегрируя исследовательские проекты NSF и обеспечивая технологическое доминирование США в критически важных областях: искусственный интеллект, системы связи шестого поколения, биотехнологии, квантовые вычисления и передовые производственные технологии.

С помощью механизма работы закона CHIPS администрация Байдена выделила 20 миллиардов долларов на запуск и функционирование TIP, нацеленного на ускорение технологического прогресса не только в крупных корпорациях, но и в небольших исследовательских центрах по всей стране. Однако с началом оптимизационных мероприятий, инициированных Департаментом эффективности правительства (DOGE), именно TIP оказался под наиболее сильным давлением. По мнению инсайдеров, Директорат стал мишенью не из-за низкой результативности, а в связи с его недавним формированием и большим количеством сотрудников, находившихся в переходном статусе на момент вступления Трампа в должность, когда DOGE объявил об увольнении всех федеральных служащих, проходящих испытательный срок.

Формирование эффективного Директората TIP потребовало многолетних усилий. Ликвидация этой структуры создает риск технологического отставания США в условиях стремительного прогресса конкурентов, особенно Китая, который активно привлекает американских учёных, столкнувшихся с неопределённостью финансирования своих исследований, отмечают сотрудники NSF и представители отраслевых объединений.

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Деградация Национального научного фонда (NSF) без поддержки инновационного директората

Минувший месяц ознаменовался беспрецедентным кризисом в NSF после принудительного сокращения так называемых «испытательных» сотрудников — преимущественно молодых исследователей, некоторые из которых находились в процессе карьерного роста. Судебным постановлением эти увольнения были признаны незаконными и отменены, однако внутренний хаос, продолжавшийся несколько недель, уже существенно повлиял на реализацию приоритетных научных программ США.

«Управление кадровой службы не обладает полномочиями по найму и увольнению сотрудников в других ведомствах согласно любому существующему законодательству», — постановил федеральный судья Уильям Олсап, охарактеризовав сотрудников на испытательном сроке как «жизненно важный элемент» государственных учреждений.

В связи с новизной директората, лишь один сотрудник владел навыками программирования автоматизированных систем отслеживания, необходимых для балансировки бюджетов и санкционирования проектного финансирования в режиме реального времени. Информатор из NSF сравнил эту ситуацию с потерей единственного ключа от финансового хранилища фонда. Учитывая фундаментальные отличия TIP от традиционных подразделений NSF — в том числе привлечение экспертов принципиально нового профиля и необходимость в специализированных ресурсах для координации междисциплинарных проектов — полноценная замена специалиста представляется проблематичной. По оценкам источника, подбор и обучение нового программиста для уникальной системы мониторинга TIP может занять до двух лет, что неизбежно скажется на эффективности не только директората, но и всего научного фонда.

Инсайдер подтвердил, что TIP ещё не достиг оптимальной функциональности и рискует быть ликвидированным именно в момент, когда начинает оказывать значимое влияние на инновационную активность в США. «Задумайтесь о позициях США и Китая через два года в сферах квантовых вычислений, полупроводниковых технологий или искусственного интеллекта», — предупреждает источник, ссылаясь на удивительно продвинутую китайскую ИИ-модель DeepSeek как индикатор стремительной динамики в борьбе за технологическое лидерство.

В этот понедельник руководство NSF отправило письма всем сотрудникам, подтверждающие немедленное восстановление уволенных специалистов. Однако нанесённый ущерб может оказаться необратимым, поскольку неизвестно, сколько сотрудников действительно вернутся на прежние позиции. После потери программиста TIP — уволенного по формальным основаниям в процессе перехода на другую систему оплаты труда — коллеги активно продвигали его профессиональный профиль в LinkedIn, стремясь содействовать трудоустройству в коммерческом или академическом секторе.

Журналисты не смогли связаться с программистом для подтверждения возможности его возвращения в TIP. Однако по информации от источника в директорате и другого сотрудника NSF, пожелавшего сохранить анонимность, многие из восстановленных специалистов будут неохотно возвращаться, осознавая высокий риск попадания под грядущие официальные сокращения штата.

«Законные сокращения персонала с высокой вероятностью будут реализованы в ближайшей перспективе, поэтому эти сотрудники не возвращаются в стабильную рабочую среду», — отметил представитель NSF. «Доверие подорвано необратимо. Даже тем, кто примет решение вернуться, благоразумнее продолжить поиск альтернативных возможностей».

Даже кратковременное отсутствие профильного программиста в течение нескольких недель критически замедляет работу NSF в период, когда США не могут позволить себе потерю темпа.

«Нас просто сметут с дороги», если Китай установит стандарты в технологиях 6G или искусственного интеллекта, опасается сотрудник TIP.

Глобальная охота за американскими научными талантами

В начале недели шесть научно-исследовательских ассоциаций, представляющих более 305 тысяч специалистов в областях компьютерных наук, информационных технологий и технических инноваций американской промышленности, академических институтов и государственного сектора, направили коллективное обращение к Конгрессу с требованием защитить национальную исследовательскую экосистему.

Профессиональные объединения предупредили, что замораживание финансирования и редукция кадрового состава NSF и других ключевых агентств, включая Министерство энергетики, Национальный институт стандартов и технологий, NASA и Национальные институты здравоохранения, «создали атмосферу нестабильности и неопределённости», угрожающую «долгосрочными негативными последствиями для конкурентоспособности страны, национальной безопасности и экономического благополучия».

Констатируя угрозу технологическому лидерству Америки, эксперты отметили, что «только в сфере компьютерных наук ежегодные федеральные инвестиции в исследования немногим более 10 миллиардов долларов, распределяемые через 24 агентства и ведомства, поддерживают технологический сектор с вкладом более 2 триллионов долларов в годовой ВВП США». Сокращение инвестиционных программ «стало бы стратегической ошибкой с издержками, многократно превышающими любую краткосрочную экономию бюджетных средств», подчеркнули авторы обращения.

В отдельном заявлении Ассоциация исследований в области вычислительных наук (CRA) охарактеризовала сокращения в NSF как «глубоко тревожный, самонанесённый удар по американскому лидерству в компьютерных исследованиях», отражающий принцип «экономия на копейках при потере рублей».

«NSF демонстрирует исключительную операционную эффективность среди федеральных структур с уровнем накладных расходов менее 9 процентов», — отметила CRA. «Произвольные увольнения не обоснованы показателями результативности или соображениями оптимизации; фактически, они представляют собой радикальное и необоснованное ослабление национального исследовательского потенциала».

По информации сотрудника TIP, многие работники NSF опасаются публично выражать обеспокоенность, а представители индустрии также избегают комментариев в условиях неопределённости. Лишь одна из организаций, призвавших Конгресс к вмешательству, согласилась обсудить с журналистами проблему сокращений в NSF и стратегическую роль TIP. Кэтрин Келли, исполнительный директор Коалиции за академические научные вычисления, подтвердила, что, несмотря на более тесное сотрудничество членов её организации с Директоратом NSF по компьютерным и информационным наукам и инженерии, а также Управлением передовой киберинфраструктуры, коалиция разделяет «глубокую» озабоченность относительно любых сокращений в научном фонде.

«Мы солидарны в оценке долгосрочных последствий нестабильности и эрозии доверия внутри кадрового состава NSF для способности агентства привлекать и удерживать выдающиеся таланты, особенно в узкоспециализированных областях», — отметила Келли в беседе с Ars. «Текущая ситуация подчёркивает необходимость неуклонных инвестиций в стабильный, должным образом поддерживаемый кадровый потенциал для сохранения американского лидерства в научной и инновационной сферах».

Отраслевые эксперты, не пожелавшие выступать публично, сообщили, что произвольные увольнения, преимущественно затронувшие молодых учёных NSF, угрожают подорвать целое поколение исследователей, планировавших длительную карьеру в развитии американских технологий. Возникает реальный риск «утечки мозгов» в страны, активно инвестирующие в научные программы и целенаправленно привлекающие американских специалистов, оказавшихся без работы, причём не только в конкурирующий Китай, но и в союзные государства, включая Данию.

Отраслевые аналитики ставят под сомнение целесообразность применения к NSF подхода в стиле Илона Маска — радикальная деконструкция с последующим восстановлением — учитывая репутацию фонда как одной из наиболее экономически эффективных государственных структур.

Многие технологические издания получили подтверждение об отмене ряда докторских программ на фоне широко распространённой обеспокоенности академических исследователей задержками и отменами грантового финансирования и поиском альтернативных NSF источников стабильного финансирования. В промышленном секторе некоторые проекты в рамках закона CHIPS также были приостановлены, поскольку такие компании как Intel пытаются адаптировать производственные графики в условиях неопределённости с финансированием CHIPS, сообщает AP News.

«Очевидно, что производители микросхем сократят или полностью остановят расходы на программы, для которых ранее предполагалось получение финансирования в рамках закона CHIPS», — прогнозировала отраслевая группа Semiconductor Advisors в февральском заявлении.

По информации от инсайдера TIP, субсидии для крупных корпораций, вызывающие недовольство Трампа, преимущественно стимулируют производственную активность в США, тогда как финансирование небольших исследовательских центров обеспечивает фактический технологический прогресс. Снижение операционной эффективности TIP наиболее негативно отразится именно на таких исследовательских коллективах, подчеркнул представитель директората, настаивая на абсолютном приоритете сохранения этой структуры.

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