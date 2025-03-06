Наиболее вероятным сценарием представляется скорый и более широкий старт продаж 48-гигабайтной RTX 4090, в первую очередь на китайском рынке.

В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта, когда вычислительные мощности становятся ключевым фактором прогресса, компания Nvidia, по слухам, рассматривает возможность возвращения на рынок своей некогда флагманской видеокарты RTX 4090. Однако, в этот раз, так называемый перезапуск ориентирован не на удовлетворение игровых потребностей, а на стремительно растущий сектор разработки искусственного интеллекта. Инсайдерские источники сообщают о скором начале массового производства обновленной версии RTX 4090, которая может предложить разработчикам впечатляющие объемы видеопамяти – 48 ГБ или даже 96 ГБ.

Информация о потенциальном воскрешении RTX 4090 циркулирует в технологических кругах уже некоторое время, но недавние утечки, в частности, от пользователя @eisneim в социальной сети X (ранее известной как Twitter), через портал WCCFTech, добавляют весомости этим слухам. Утверждается, что именно этот инсайдер не только стал обладателем кастомной RTX 4090 с 48 ГБ видеопамяти, отказавшись от стандартной 24-гигабайтной версии, но и лично видел прототипы с внушительными 96 ГБ. По его словам, вариант с 96 ГБ также рассматривается для коммерческого выпуска в ближайшем будущем.

Напомним вам, что производство оригинальной RTX 4090 было приостановлено в конце прошлого года. Этот шаг был предпринят для освобождения производственных линий под выпуск нового поколения – RTX 5090. Тем не менее, столкнувшись с неизвестными трудностями в наращивании объемов производства RTX 5090, Nvidia, по всей видимости, решила вернуться к проверенному и хорошо зарекомендовавшему себя решению – RTX 4090. Важно отметить, что на этот раз, целевая аудитория – не геймеры, а специалисты в области искусственного интеллекта. Именно для них огромный объем видеопамяти играет критически важную роль, позволяя "размещать" на видеокарте целиком большие языковые модели. Такой подход существенно ускоряет работу с нейросетями, поскольку данные обрабатываются локально, минимизируя задержки, связанные с обращением к оперативной памяти. Версия RTX 4090 с 48 ГБ видеопамяти представляется весьма привлекательным решением для многих задач в сфере ИИ, а 96-гигабайтная модификация может открыть двери для работы с еще более сложными и ресурсоемкими моделями.

Согласно имеющимся данным, 48-гигабайтная версия RTX 4090 уже находится на стадии мелкосерийного производства и демонстрирует стабильную работу. В то же время, 96-гигабайтная модификация все еще находится в стадии разработки и вызывает определенные вопросы. Основная сложность связана с технологическими ограничениями памяти GDDR6X. Для достижения 96 ГБ при 384-битной шине памяти потребуются модули памяти объемом 4 ГБ, однако на данный момент GDDR6X доступна в модулях максимум по 2 ГБ. Хотя, по неподтвержденным данным, некоторые производители могут иметь доступ к 4-гигабайтным модулям, эта информация требует дополнительной проверки.

Тем не менее, опубликованные фотографии и косвенные данные указывают на то, что 48-гигабайтная RTX 4090 вполне реальна и, вероятно, в скором времени станет доступна, по крайней мере, на китайском рынке. Что касается 96-гигабайтной версии, здесь пока больше неопределенности, и возможно, часть информации является неверной интерпретацией или преувеличением. В любом случае, подобные действия со стороны Nvidia могут быть обусловлены стремлением минимизировать влияние ожидаемого повышения цен на графические процессоры из-за введения новых таможенных пошлин, особенно в Китае. Таким образом, перезапуск RTX 4090 может стать стратегическим шагом в условиях изменяющейся экономической ситуации и растущего спроса на вычислительные мощности для развития искусственного интеллекта.