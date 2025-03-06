Пока неизвестно какую практическую пользу они принесут сохранению видов или так называемой "биологии воскрешения", но мыши получились милыми.

В научном мире произошло нечто одновременно забавное и вызывающее вопросы. Американские ученые, используя передовые методы генной инженерии, вывели мышей, чья шерсть поразительно напоминает мех давно исчезнувшего гиганта ледникового периода – шерстистого мамонта. Эти генетически модифицированные грызуны выглядят, по мнению ученых, очаровательно, однако практическая польза подобных экспериментов для сохранения биоразнообразия или так называемой "биологии воскрешения" остается весьма туманной.

За этим необычным проектом стоит американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences, известная своими амбициозными и порой эпатажными инициативами. Еще в 2021 году компания громко заявила о своих планах по "воскрешению" дронта – нелетающей птицы, исчезнувшей с лица Земли в XVII веке. Судя по информации на их сайте, от этой цели в лаборатории Colossal не отказались. Но, пожалуй, еще более заманчивой целью для "воскрешателей" является шерстистый мамонт – символ ледниковой эпохи. Именно это мохнатое гигантское животное возглавляет список приоритетных видов Colossal для "де-экстинкции" (то есть, воскрешения). В компании уверены, что выведение организмов, генетически и внешне схожих с вымершими видами, играет ключевую роль в сохранении биологического разнообразия планеты.

Появление "мамонтовых мышей" может стать первым шагом на этом пути. Недавно Colossal с гордостью представила в социальных сетях свою новую разработку – "мамонтовую мышь Colossal". Эти мыши были специально модифицированы таким образом, чтобы демонстрировать фенотипические признаки шерстистого мамонта, то есть они обладали внешними характеристиками, характерными для этих древних гигантов. Речь, конечно, не идет о размерах или форме тела – главное отличие заключается в шерсти. Вместо обычной мышиной шерстки – короткой, шелковистой и прилегающей, у "мамонтовой мыши" шерсть густая, длинная, слегка жестковатая и склонная к спутыванию.

Изображение шерстистой мыши с заметками о генной инженерии, направленной на получение шерстистого покрова и измененного жирового обмена.

Источник: Colossal Biosciences

Согласно официальному заявлению Colossal, "мамонтовые мыши" также обладают метаболизмом жиров, схожим с мамонтовым, хотя детали этого процесса не раскрываются. Глава компании Бет Шапиро в интервью Associated Press пояснила, что подобные характеристики шерсти и метаболизма уже встречаются по отдельности у некоторых современных видов мышей. Colossal же удалось объединить эти признаки, создав мышь, лучше приспособленную к холодному климату.

Однако остается открытым вопрос: каким образом эти, безусловно, милые "мамонтовые мыши" способствуют реальной природоохране или "биологии воскрешения"? По имеющимся данным исследователи Colossal не использовали ДНК мамонта при выведении этих мышей. Вместо этого, они манипулировали генами современных мышей, чтобы добиться желаемых внешних признаков. Особые споры вызывает сама идея о том, что придание современным животным черт вымерших видов действительно может принести пользу современным экосистемам. Этот вопрос особенно актуален в свете амбициозных планов Colossal по генетической модификации азиатского слона, чтобы он стал похож на шерстистого мамонта.

"Фактически, это не воскрешение, не возвращение к прошлому", – отметил в интервью AP Кристофер Престон, исследователь дикой природы и специалист по охране окружающей среды из Университета Монтаны. "Вы можете изменить шерстяной покров азиатского слона или адаптировать его к холоду, но это не сделает из него мамонта. Это будет всего лишь измененный азиатский слон".