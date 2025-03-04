Blue Ghost, названный в честь редкого вида светлячков, вошел в историю как второй коммерческий аппарат, достигший Луны, и первый, совершивший посадку без единой неполадки

Компания Firefly Aerospace вписала свое имя в историю, став первой частной организацией, которой удалось успешно посадить космический аппарат на Луну. Американский лунный модуль Blue Ghost (Голубой призрак) совершил мягкую посадку на обширной равнине Море Кризисов, древнем базальтовом участке спутника Земли, в воскресенье в 11:34 по московскому времени. Этот амбициозный проект, запущенный в рамках сотрудничества с NASA на сумму 101 миллион долларов, стал знаковым событием для частного сектора космонавтики и подтвердил его потенциал в освоении космоса.

За спуском космического аппарата, удаленного от Земли на сотни тысяч километров, напряженно следили инженеры из центра управления в техасском городе Леандер. Ликование, охватившее команду после подтверждения успешной посадки, лучше всего описывают слова главного инженера проекта Уилла Кугана: "Мы на Луне!". Генеральный директор Firefly Джейсон Ким отметил безупречную работу команды и подчеркнул историческую значимость достижения: Blue Ghost стал первым коммерческим аппаратом, совершившим мягкую посадку на Луну. Предыдущая попытка другой частной компании, Intuitive Machines, в феврале 2024 года, закончилась повреждением посадочного модуля. Примечательно, что обе компании базируются в Техасе, что подчеркивает вклад этого штата в развитие американской космической программы.

Изображение "Blue Ghost", сделанное с лунной орбиты перед посадкой. Источник: Firefly Aerospace

Путь Firefly к этому триумфу был непростым. Компания, основанная в 2014 году Томом Маркусиком, бывшим инженером SpaceX, преодолела банкротство и смену владельца. Спорная продажа компании американским инвесторам в 2022 году, инициированная правительством США из соображений национальной безопасности, в итоге сменилась отменой всех ограничений. Сейчас, под управлением инвестиционной фирмы AE Industrial Partners, Firefly не только успешно запустила собственную ракету для малых спутников, но и разрабатывает ракету средней грузоподъемности в сотрудничестве с Northrop Grumman. Посадка на Луну стала амбициозной целью, реализованной за относительно короткий срок.

Джейсон Ким заявил, что достигнутый результат — наглядное подтверждение эффективности программы NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services), запущенной семь лет назад. CLPS, направленная на развитие коммерческих лунных перевозок, позволяет NASA экономично доставлять научное оборудование на Луну, стимулируя при этом конкуренцию и инновации в частном секторе. Firefly — одна из нескольких компаний, получивших контракты в рамках CLPS, опередив таких гигантов, как SpaceX и Lockheed Martin. Это свидетельствует о том, что новые игроки способны предложить конкурентоспособные решения в освоении космоса. Стоит отметить, что до недавнего времени только государственные агентства могли похвастаться успешными посадками на Луну: СССР, США, Китай, Индия и Япония.

Изображение посадочного модуля Blue Ghost компании Firefly в сборочном цехе в Сидар-Парке, штат Техас. Источник: Stephen Clark Программа CLPS, основанная на опыте NASA в коммерческих грузовых и пилотируемых перевозках на МКС, использует контракты с фиксированной ценой. Однако ключевое отличие заключается в том, что разработка посадочных модулей полностью финансируется частным сектором. NASA оплачивает только транспортные услуги, стимулируя частные инвестиции и снижая бюрократическую нагрузку на подрядчиков. Пока рано говорить о формировании полноценного коммерческого рынка лунных миссий, но успехи Firefly и Intuitive Machines доказывают жизнеспособность этой модели. Миссия Blue Ghost, стоимостью около 145 миллионов долларов (с учетом научного оборудования), значительно дешевле аналогичной миссии, разработанной традиционным способом NASA.

Лунный модуль Blue Ghost приземлился в заданном районе Море Кризисов, вблизи древнего вулканического купола Монс Латрей, представляющего большой научный интерес. На борту модуля находятся 10 научных приборов NASA, включая электродинамический пылезащитный экран и систему сбора лунного грунта PlanetVac. Модуль будет работать около двух недель, проводя исследования солнечной активности, лунной пыли и реголита. Полученные данные помогут в поиске ресурсов, необходимых для строительства будущих лунных баз. Миссия Blue Ghost — это не просто технологический прорыв, но и важный шаг на пути к долгосрочному присутствию человека на Луне.