Предполагается, что океан, занимавший около пятой части поверхности планеты, исчез вместе с большей частью марсианской атмосферы.

Представьте себе Марс миллиарды лет назад: плеск волн о песчаный берег, легкий бриз, – картина, напоминающая земной курортный пляж. Именно такую картину рисуют ученые, анализирующие данные, полученные китайским марсоходом «Чжужун». Но не спешите паковать чемоданы для отпуска на Красной планете – марсианский «курорт» вряд ли пришелся бы по вкусу современному туристу, разве что вы любитель экстремального загара под жестким космическим излучением и палящими потоками солнечной радиации.

Согласно новому исследованию, опубликованному в престижном научном журнале PNAS, выдвинута гипотеза о существовании древнего океана на Марсе. Более того, ученые из США и Китая, проанализировав данные радара «Чжужуна», пришли к выводу, что этот океан омывал берега, поразительно похожие на земные пляжи. И это не просто любопытный факт из далекого прошлого. Подобные береговые линии, сформированные волнами и ветром, могли сформировать условия, потенциально благоприятные для зарождения и развития микроскопической жизни на Марсе.

Основой для этих выводов послужили данные китайского марсохода «Чжурун», оснащённого проникающим радаром, который с момента посадки в мае 2021 года на огромной равнине Утопия непрерывно сканирует геологические слои под поверхностью планеты. Утопия – это огромная низменность в северном полушарии Марса, которая, по мнению ученых, когда-то была дном древнего океана. Используя свой подповерхностный радар, «Чжужун» просвечивает марсианский грунт электромагнитными волнами, позволяя ученым заглянуть в геологическое прошлое планеты. Анализируя время задержки и силу отраженных сигналов, исследователи обнаружили под поверхностью наклонные слои осадочных пород – геологические свидетельства существования древней береговой линии.

Иллюстрация, демонстрирующая, как океанские волны и приливы могли воздействовать на марсианский ландшафт, создавая наблюдаемые сегодня геологические формы.

Эти наклонные структуры, известные как проградационные отложения или прибрежные отложения, очень напоминают строение земных пляжей. Они формируются под действием волн и приливов, которые перемещают песок и другие отложения вперед и назад, создавая характерный наклон в сторону моря. Пологий уклон, зафиксированный на Марсе, указывает на то, что береговая линия формировалась именно под воздействием спокойных волн, а не мощных речных потоков или вулканической активности. Как отмечает Бенджамин Карденас, геолог из Университета штата Пенсильвания и соавтор исследования, полученные данные говорят о наличии на древнем Марсе ветра, волн и, конечно же, песка – всего, что нужно для настоящего «курортного» пляжа.

Полученные данные не только добавляют красок в наше представление о прошлом Марса, но и подкрепляют ранее выдвинутые гипотезы о существовании на планете обширного океана миллиарды лет назад. Считается, что этот океан покрывал около 20% поверхности Марса, прежде чем испарился из-за потери атмосферы. Интересно, что недавние исследования также указывают на то, что граница между северным и южным полушариями Марса, так называемая "дихотомия", могла быть сформирована эрозией под воздействием воды еще до исчезновения океана. Таким образом, находки «Чжужуна» предоставляют все больше доказательств того, что древний океан сыграл ключевую роль в формировании современного марсианского ландшафта.

И хотя марсианские пляжи вряд ли когда-нибудь станут популярным местом отдыха для землян из-за отсутствия атмосферы и, как следствие, высокой радиации, они могли быть весьма привлекательными для первых форм жизни. Ведь именно в прибрежных зонах, на границе между водой и сушей, зародилась жизнь на Земле. Как подчеркивает Карденас, исследование марсианских береговых линий позволяет нам лучше понять, какими могли быть древние обитаемые среды и существовали ли на Марсе когда-либо условия, благоприятные для микробной жизни. Поиск ответа на этот вопрос остается одной из главных задач будущих исследований Красной планеты.