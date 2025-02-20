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Fantoci
В браузере Chrome появится новая функция, позволяющая сканировать APK-файлы на вирусы
Если система обнаружит потенциальную угрозу (например, совпадение с базой данных известных вредоносных программ), пользователь увидит предупреждение перед тем, как установить приложение.

Компания Google готовит важное обновление для браузера Chrome на Android-устройствах, которое сделает процесс загрузки приложений более безопасным. Речь идет о функции, способной автоматически проверять APK-файлы на наличие вредоносного кода перед их установкой. В настоящее время эта функция находится на стадии тестирования в экспериментальной версии Chrome Canary. Согласно официальному заявлению Google, она направлена на защиту пользователей от угроз, скрытых в установочных пакетах, загружаемых вне официального магазина Google Play.

Что такое APK-файлы и чем они опасны?

APK (Android Package) — это формат файлов, используемый для установки приложений на устройства с операционной системой Android. Такие файлы дают возможность загружать программы напрямую, минуя Google Play, что особенно удобно для доступа к приложениям, недоступным в официальном магазине. Однако эта свобода имеет обратную сторону: APK-файлы из ненадежных источников могут содержать вредоносное ПО. Подобные программы способны не только нарушить работу устройства, но и похитить личные данные — от паролей до информации о банковских картах. Новая разработка Chrome призвана снизить эти риски, добавив дополнительный уровень защиты.

Как работает новая функция

Суть обновления проста, но эффективна: Chrome будет сканировать каждый загружаемый APK-файл, анализируя его на наличие известных угроз. Если система обнаружит подозрительный код, пользователь получит предупреждение еще до начала установки. В текущей тестовой версии Canary уже доступен специальный флаг, который активирует эту возможность. При его включении браузер начинает проверять все APK-файлы, поступающие из интернета. Для тех, кто выберет режим сбора данных, сканирование будет проходить незаметно — без уведомлений, но с передачей информации Google для дальнейшего улучшения алгоритмов. Это особенно полезно для пользователей, подключивших расширенные настройки безопасности в браузере.

Этапы внедрения и тестирования

На данный момент функция находится в разработке, и её тестируют в Chrome Canary — платформе, где Google экспериментирует с новыми идеями перед их широким запуском. В коде браузера уже появились соответствующие настройки, включая параметр, определяющий, будет ли система только анализировать файлы или сразу предупреждать о рисках. Такой подход позволяет Google собрать необходимые данные и отточить технологию, чтобы она работала максимально эффективно к моменту официального релиза.

Почему это важно

Загрузка приложений из интернета давно ассоциируется с определёнными опасностями. Вредоносное ПО может замаскироваться под полезную программу, а пользователь даже не заметит, как его устройство станет уязвимым. Новая функция Chrome меняет ситуацию, предлагая простой и автоматический способ проверки, который не требует от пользователя специальных знаний или дополнительных действий. Это особенно актуально для тех, кто регулярно устанавливает приложения из сторонних источников, будь то разработчики, тестировщики или просто энтузиасты.

Дополнительные улучшения в браузере Chrome

Помимо усиления безопасности, Google работает над другими нововведениями для Chrome на Android. Вскоре пользователи смогут персонализировать стартовую страницу браузера, настраивая её под свои предпочтения. Ещё одно ожидаемое дополнение — интеграция с искусственным интеллектом Gemini. Эта технология упростит взаимодействие с веб-страницами, позволяя задавать вопросы или получать краткие сводки контента прямо из интерфейса браузера. Такие изменения подчёркивают стремление компании сделать Chrome не только безопасным, но и удобным инструментом для повседневного использования.

Главная цель - шаг к полной безопасности

Новая функция сканирования APK-файлов — это не просто техническое обновление, а реальный вклад в защиту пользователей Android. Она сохраняет свободу выбора, позволяя устанавливать приложения из любых источников, но при этом минимизирует связанные с этим риски. С учётом постоянных улучшений и внимания к деталям, Chrome продолжает укреплять свои позиции как одного из самых надёжных и универсальных браузеров на рынке.

#google #android #chrome #chrome canary #apk-файлы
Источник: mspoweruser.com
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