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Fantoci
Acer объявила о повышении цен на свою продукцию на 10% из-за пошлин, введенных Дональдом Трампом
Данное повышение затронет широкий спектр товаров – от сравнительно недорогих моделей до высокопроизводительных игровых компьютеров и ноутбуков премиум-класса.

Популярный производитель компьютерной техники Acer заявил о вынужденном повышении цен на весь свой ассортимент в США на 10%. Причиной столь резкого шага тайваньская компания называет введение новых импортных пошлин, инициированных администрацией бывшего президента Дональда Трампа. Глава Acer окрестил эти меры "дополнительным налогом на импорт", подчеркнув, что рост цен станет реальностью для американских покупателей уже в ближайшие недели, как только новые тарифы на товары из Китая вступят в полную силу.

Следует отметить, что в настоящее время торговая политика команды Трампа отличается непоследовательностью и резкими поворотами, однако в отношении китайских товаров позиция остается твердой. Новые пошлины, направленные на продукцию, произведенную в Китае и предназначенную для американского рынка, неизбежно ведут к увеличению затрат для компаний, работающих в США. Acer, по всей видимости, решила не брать эти расходы на себя, переложив их на плечи конечных потребителей.

В интервью изданию The Telegraph, генеральный директор Acer Джейсон Чен заявил: "Мы будем вынуждены скорректировать розничные цены, чтобы компенсировать тариф. Повышение на 10% выглядит наиболее вероятным сценарием, обусловленным этим импортным налогом. Ситуация предельно ясна".

Новые тарифы, скорее всего, приведут к росту цен на широкий спектр потребительских товаров. Фото: Ian taylor/Unsplash

Компания Acer, известная своими сравнительно доступными игровыми решениями, тем не менее, предлагает широкий спектр продукции, включая топовые и дорогие модели ноутбуков и настольных ПК. Именно эта категория товаров наиболее ощутимо подорожает в новых условиях, прибавив к цене сотни долларов. Подобное повышение цен может временно ослабить конкурентные позиции Acer, однако, очевидно, тайваньская компания уверена, что аналогичные меры предпримут и другие крупные игроки рынка. В подтверждение этого можно вспомнить недавний скачок цен на видеокарты, вызванный как дефицитом комплектующих, так и действиями спекулянтов.

Вероятно, рост цен Acer затронет и покупателей в Канаде. Товары, поступающие через американские порты, также подпадают под действие тарифов. Таким образом, пока не будут налажены альтернативные логистические цепочки – что является непростой задачей – вся Северная Америка столкнется с удорожанием продукции Acer.

Сложившаяся ситуация подчеркивает хрупкость международных рынков перед лицом политических решений. Пока администрация Трампа стремится защитить национальную экономику, покупатели сталкиваются с неизбежными последствиями в виде повышения цен. Для компаний вроде Acer это испытание на гибкость: способность быстро перестраивать процессы может определить их успех в ближайшие годы. Смогут ли власти предложить меры, которые смягчат давление на потребителей, пока остается открытым вопросом. Однако уже сейчас очевидно, что новые тарифы изменили правила игры, заставляя как производителей, так и покупателей адаптироваться к новой реальности.

Примечание: Технологический рынок продолжает адаптироваться к геополитическим изменениям, что делает подобные корректировки лишь первыми в череде возможных перемен.

#сша #китай #тайвань #acer #дональд трамп #канада
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