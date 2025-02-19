Процесс переработки начинается с механического измельчения лопастей до состояния мелкой крошки.

Ветряные турбины – важный элемент современной энергетики, но что делать с отслужившими свой срок лопастями? В Китае нашли оригинальное решение этой проблемы, преобразовав их в материал для строительства дорог. Китайские инженеры разработали метод, позволяющий использовать списанные лопасти ветряных электростанций в качестве строительного материала для дорог. Уникальная технология, сочетающая механическое дробление и химическую обработку, открывает новую жизнь для массивных конструкций, ранее представлявших серьезную проблему для утилизации.

Известно, что ветряные турбины состоят из различных компонентов, пригодных для вторичной переработки. Башня и гондола, где располагается механическое оборудование, в основном сделаны из металла, который легко переплавляется. Однако лопасти – совсем другое дело. Для обеспечения максимальной ветроустойчивости их изготавливают из композитных материалов, таких как стекловолокно, углеволокно и эпоксидные смолы. Эти материалы, обладая исключительной прочностью и долговечностью, крайне затрудняют процесс вторичной переработки, из-за чего отслужившие 20-25 лет лопасти обычно отправляются на свалки, пополняя и без того растущие объемы пластиковых и электронных отходов.

В поисках решения этой экологической проблемы, ученые из Ланьчжоуского института химической физики, входящего в состав Китайской академии наук, на протяжении пяти лет вели интенсивные исследования. Их усилия увенчались успехом – была создана технология, позволяющая измельчать лопасти до мельчайших фракций, пригодных для добавления в асфальтобетонные и цементные смеси, используемые в дорожном строительстве.

По данным китайского информационного агентства "Синьхуа", процесс переработки, разработанный в Ланьчжоуском институте, начинается с механического измельчения лопастей до состояния мелкой крошки. Затем, с помощью химической обработки, полученный материал модифицируют, делая его совместимым с традиционными компонентами асфальта и цемента, такими как битум и щебень. В результате получается инновационная дорожная смесь, готовая к укладке.

После успешного завершения разработки технологии в прошлом году, Ланьчжоуский институт в сотрудничестве со строительной компанией провел испытания, применив модифицированный асфальт на одном из участков скоростной автомагистрали Цинфу в Ланьчжоу. Спустя пять месяцев эксплуатации, как сообщили представители строительной компании и сами исследователи, экспериментальный участок дороги продемонстрировал превосходные характеристики – отсутствие трещин, колейности и отслоений, что является распространенной проблемой для обычных дорожных покрытий.

Применение этой технологии особенно актуально на фоне стремительного роста ветроэнергетики в мире. Китай, являясь мировым лидером в производстве ветровой энергии, сталкивается с проблемой утилизации огромного количества отслуживших турбин. Для сравнения, ежегодно в США утилизируется от 3 до 9 тысяч лопастей, что, однако, меркнет по сравнению с масштабами Китая. И эти цифры будут только расти по мере увеличения доли возобновляемых источников энергии в мировом энергобалансе. В то время как другие организации ищут способы переработки лопастей для производства, например, канализационных люков или элементов детских площадок, предложенная китайскими учеными технология строительства дорог из переработанных лопастей выглядит как наиболее перспективное и масштабное решение проблемы утилизации отходов ветроэнергетики.