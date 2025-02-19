Примечательно, что сокращения в NOAA происходят вскоре после инцидента, когда сотрудники Департамента правительственной эффективности (DOGE) Илона Маска, минуя охрану, проникли в штаб-квартиру агентства и потребовали доступ к его IT-оборудованию.

В ближайшем будущем ведущие американские научные ведомства, играющие ключевую роль в космических исследованиях, столкнутся с серьёзными трудностями из-за значительного уменьшения штата в двух ключевых ведомствах. В NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства) и NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований) анонсированы массовые увольнения, вызванные как политикой администрации Трампа, так и экономическими факторами. Оба агентства, по имеющимся данным, ожидают значительное сокращение численности сотрудников, что неминуемо скажется на их возможностях и эффективности.

Согласно отчету издания Ars Technica, специализирующегося на новостях науки и технологий, уже к концу текущей недели NASA может лишиться около 10% своего штата. По словам анонимных источников, порядка 750 сотрудников, что составляет чуть более 4% от общего числа гражданских служащих NASA (около 18 тысяч человек), приняли условия программы добровольного увольнения, предложенной федеральным правительством. Эта программа, ранее находившаяся под вопросом из-за юридических сложностей, в итоге была запущена, и сотрудники воспользовались возможностью уйти с выплатой выходного пособия. Кроме того, более 500 человек были уволены из Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) в Калифорнии – крупнейшего исследовательского центра агентства. Ожидается также, что в ближайшие дни будут расторгнуты контракты как минимум с тысячей сотрудников NASA, недавно принятых на работу или получивших повышение и находящихся на испытательном сроке.

Сокращения коснутся не только космической программы. По данным издания Axios, научное учреждение NOAA также готовится к сокращению штата на 10%, что эквивалентно потере около тысячи сотрудников. Под удар попадают, в частности, специалисты, работающие в Тихоокеанском Северо-Западном регионе США. Этот регион имеет особое значение для NOAA, поскольку здесь ведется активная работа по изучению рыбных ресурсов (важных как для рыболовства, так и для сохранения экосистем), охране морских и наземных экосистем, а также обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям. Как и в NASA, основная волна увольнений в NOAA, по предварительным данным, придется на сотрудников, находящихся на испытательном сроке.

Четким сигналом надвигающихся перемен и подтверждением опасений сотрудников стал инцидент, произошедший за две недели до увольнений. В штаб-квартиру NOAA в Силвер-Спринг, штат Мэриленд, неожиданно нагрянули представители "Департамента правительственной эффективности" (DOGE) под руководством известного миллиардера Илона Маска. Несмотря на протесты охраны, они потребовали доступ к информационным системам NOAA. Этот визит стал тревожным звонком, особенно на фоне того, что NOAA, в силу своей работы в области наук об окружающей среде, уже давно фигурирует в планах "Проекта 2025" – консервативной политической инициативы, направленной на реструктуризацию федеральных ведомств и сокращение финансирования ряда направлений, включая экологические исследования. Среди сотрудников NOAA давно ходили слухи о грядущих сокращениях, и теперь эти опасения, похоже, начинают сбываться.

По информации Ars Technica, нынешняя волна увольнений – лишь первый этап масштабной реорганизации. Источники в руководстве NASA и NOAA сообщают, что директорам обоих ведомств дано указание готовиться к дальнейшему "существенному" сокращению штатов в ближайшие месяцы. Конкретные детали и масштабы будущих сокращений пока остаются неясными, но уже очевидно, что американская наука стоит на пороге серьезных перемен.