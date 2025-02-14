Эксперт поясняет: "Сам по себе разъем 12VHPWR неплох. Проблема в завышенных значениях допустимой мощности".

По всей видимости проблема с плавлением кабелей питания на видеокартах Nvidia не была полностью решена, потому что на различных форумах начали появляться сообщения о выходе из строя новейших графических ускорителей RTX 5090 и 5080. Причиной поломок, судя по всему, становится перегрев и оплавление кабелей питания, что указывает на более масштабный характер проблемы, чем предполагалось ранее. Следует отметить, что все инциденты связаны с использованием топовых видеокарт, потому что среднебюджетные пока поступили в продажу, а также тот факт, что в большинстве случаев фигурируют неоригинальные кабели питания. Речь идет об аналогах от сторонних производителей, а также о всевозможных переходниках и разветвителях, применение которых производителем не рекомендовано.

Напомним вам, что проблема оплавления силовых кабелей преследовала и флагманскую модель Nvidia предыдущего поколения – RTX 4090. Высокое энергопотребление, достигавшее 450 Вт, а в пиковые моменты и значительно превышавшее это значение, приводило к избыточному нагреву проводов и разъемов в месте подключения питания к видеокарте. В ряде ситуаций виной тому оказывались ошибки пользователей или механические повреждения кабелей, однако в конечном итоге именно эта проблема заставила Nvidia переработать разъем 12VHPWR, выпустив его обновленную, более надежную версию 2V-2x6.

Казалось бы, проблема решена, но в начале февраля 2024 года появились сообщения о сгоревшей RTX 5090, причем симптомы были идентичны, несмотря на заверения Nvidia об устраненных недостатках. При этом, как и в предыдущих случаях, использовался кабель питания стороннего производства. На сегодняшний день зафиксированы новые инциденты с RTX 5090, а также с RTX 5080, у которых наблюдаются аналогичные симптомы. Примечательно, что в большинстве случаев повреждения затрагивают именно кабели блока питания, а не сами видеокарты, хотя зафиксированы случаи выхода из строя и блоков питания.

Изображение оплавленного кабеля питания. Источник: Reddit, пользователь RevolutionaryPea7570

Все известные на сегодняшний день прецеденты объединяет использование нестандартной схемы подключения питания, отличающейся от рекомендованной Nvidia. В то же время, нельзя исключать и того, что компания Nvidia пытается передать чрезмерную мощность по одной линии питания. Авторитетный портал VideoCardz опубликовал комментарии бывшего инженера-электрика, имевшего опыт работы в Intel и Gigabyte. Эксперт высказал мнение, что Nvidia, особенно в случае с RTX 5090, фактически испытывает предельные возможности данных кабелей. При этом RTX 5080 также балансирует на грани допустимого.

«Сам разъем по себе не является плохим решением. Проблема в изначально завышенном номинале мощности, – отметил специалист. – Такой рискованный подход оставляет мизерный запас прочности, практически не допуская ошибок или отклонений от идеальных условий. На мой взгляд, 600 Вт – это абсолютный предел для подобных разъемов, а безопасный рабочий уровень должен составлять около 375 Вт».

Опираясь на это профессиональное мнение, инженер настоятельно рекомендовал воздержаться от приобретения видеокарт Nvidia 50-й серии до тех пор, пока производитель не предложит альтернативное решение для системы питания.

«Я убежден, что любые видеокарты, потребляющие свыше 375 Вт через разъем 12VHPWR, следует обходить стороной. В зоне риска оказываются все модели 4090 и 5090, использующие однокабельное подключение, а также RTX 5080, энергопотребление которой в 360 Вт приближается к критической отметке».

В этом и заключается парадоксальность ситуации с RTX 50-й серией. С одной стороны, существует вероятность, что некоторые модели действительно несут в себе потенциальную опасность. С другой – приобрести их на данный момент практически нереально. В качестве контраргумента можно отметить, что на рынке практически отсутствуют достойные альтернативы. Самой производительной и относительно доступной видеокартой на момент написания статьи остается AMD RX 7900 XTX, однако она существенно уступает RTX 50 в большинстве игровых сценариев, особенно при активации ресурсоемкой технологии трассировки лучей.

В заключение стоит отметить: если вы все же планируете приобрести или уже являетесь обладателем одной из новых карт Nvidia, максимальную безопасность обеспечит использование оригинальных кабелей питания от производителя. Кроме того, не будет лишним позаботиться об эффективном охлаждении видеокарты и кабелей, а также избегать их резких перегибов, способных спровоцировать избыточный нагрев.