Недавно из PlayStation Store исчезли несколько игр, вызывавших наибольшее количество нареканий.

Цифровой магазин игр PlayStation Store, как и большинство современных онлайн-магазинов, всегда отличался большим разнообразием контента, где соседствуют настоящие шедевры и откровенно проходной контент. Однако в последнее время ситуация вышла из-под контроля: количество откровенно слабых, второсортных игр, наводнивших магазин, достигло критической массы. Игровое сообщество забило тревогу, окрестив это явление "игровым шлаком" (eSlop), справедливо указывая на то, что в этой массе цифрового мусора становится все сложнее отыскать по-настоящему достойные проекты. И вот, похоже, на этой неделе Sony наконец-то начала предпринимать решительные действия по очистке своего магазина.

Чтобы разобраться в причинах такого наплыва некачественных игр, стоит понять, как вообще происходит отбор проектов для PlayStation Store. Журналисты портала IGN провели собственное расследование, изучив раздел "Список желаний" и пообщавшись с разработчиками. Выяснилось, что распространенное мнение о строгой модерации PlayStation Store далеко от истины. Sony не оценивает качество игр перед их публикацией. Процесс проверки сводится к формальной процедуре: соответствует ли код игры техническим требованиям консоли, корректно ли указан возрастной рейтинг ESRB и нет ли явных нарушений законодательства. Если формальности соблюдены, игра получает зеленый свет. ESRB (Entertainment Software Rating Board) – это организация, занимающаяся присвоением возрастных рейтингов компьютерным играм и приложениям в Северной Америке, аналог европейской PEGI или российской системы возрастных ограничений.

Вполне логично возникает вопрос: кто же тогда определяет, что игра является "шлаком"? Ответ, к сожалению, разочаровывает. В ноябре 2024 года на Reddit пользователь под ником u/weareallrocks поделился уникальной находкой – игрой "Street Survival: Homeless Simulator" ("Симулятор уличного выживания: Симулятор бомжа"). Суть игры, как следует из названия, заключается в имитации жизни бездомного на городских улицах, причем с упором на стереотипные и зачастую оскорбительные представления о жизни маргиналов. (Анализ текста описания игры с помощью детектора искусственного интеллекта показал, что оно, вероятно, было сгенерировано нейросетью). В "Списке желаний" PlayStation Store также обнаружилась "Anime Life Sim" ("Симулятор аниме-жизни") – бесстыдный клон Animal Crossing, копирующий как визуальный стиль, так и геймплей. Там же "красовалась" и "Perpetual Mouthwashing" ("Бесконечное полоскание рта") – сомнительное "продолжение" популярной хоррор-игры Mouthwashing ("Полоскание рта"). И это лишь верхушка айсберга, если не углубляться в дебри десятков однотипных, гиперсексуализированных "вайфу"-игр в аниме-стиле, эксплуатирующих образ полуобнаженных девушек и предлагающих минимальный, если вообще какой-либо, геймплей. Термин "вайфу" пришел из японской поп-культуры и обозначает вымышленного персонажа, чаще всего женского пола, к которому испытывают романтическую привязанность.

«Список желаний» PlayStation Store по состоянию на 12 февраля 2025 года.

Проблема не только в сомнительном художественном вкусе этих игр. Зачастую это откровенные клоны, сгенерированные нейросетями и паразитирующие на успехе популярных проектов, включая самокопирование. Возникает замкнутый круг "шлакового уробороса", поддерживаемый деятельностью нескольких анонимных "студий". Эти "компании" ведут деятельность в тени: у них нет публичных сайтов, а названия они меняют с завидной регулярностью, очевидно, пытаясь скрыться от негативной репутации. Репортер IGN Ребека Валентайн отмечает, что эта проблема не ограничивается PlayStation. Steam и Nintendo eShop также страдают от наплыва "игрового шлака", причем последний настолько забит низкосортными играми, что это негативно сказывается на скорости и удобстве использования магазина. Более того, Google сейчас судится из-за отказа удалять клоны игр из Google Play Store.

"Nintendo, пожалуй, самая легкая мишень для мошенников, – поделился с Ребекой Валентайн один из разработчиков. – Проскочив контроль, я могу выпустить что-то вроде 'Пердеж Пердеж Сиськи Пердеж: Игра', и, возможно, ее когда-нибудь удалят, но сама ситуация абсурдна".

Симулятор бомжа во всей своей красе.

Сегодня из PlayStation Store внезапно исчезли некоторые из самых позорных образцов "игрового творчества". Среди них игры от студии RandomSpinGames, чьи "шедевры" вроде "Funny Truck" ("Смешной грузовик"), "Difficult Climbing Game" ("Сложная игра про скалолазание"), "Chickens On the Road" ("Курицы на дороге") и "Road Bustle" ("Дорожная суета") буквально заполонили цифровые полки магазина. (RandomSpinGames неоднократно обвиняли в использовании сгенерированных нейросетями и "переработанных" материалов, при этом студия умудряется выпускать по несколько "игр" в месяц). "Street Survival: Homeless Simulator" также пропала из результатов поиска. Некоторые игроки выражают надежду, что это свидетельствует о том, что Sony прислушалась к критике и начала расчистку "авгиевых конюшен" PlayStation Store.

Однако, так ли это на самом деле? "Anime Life Sim", "Perpetual Mouthwashing" и множество других вызывающих вопросы игр по-прежнему находятся в "Списке желаний", который, к слову, сортируется по предполагаемой дате выхода, а не по каким-либо критериям качества. Возможно, их удаление – лишь вопрос времени. Но, скорее всего, игрокам на PlayStation придется смириться с постоянным присутствием определенной доли, скажем так, "недоработанных" игр на виртуальных прилавках PlayStation Store.