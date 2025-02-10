Если раньше облачные вычисления обеспечивали стабильный спрос на серверные процессоры Intel, то теперь центры обработки данных всё чаще отдают предпочтение графическим процессорам и специализированным ИИ-ускорителям.

В 2024 году компания Intel зафиксировала рекордный спад в объемах реализации своих серверных процессоров, окончательно зафиксировав негативную тенденцию, которая отчетливо прослеживалась с 2022 года. По мнению известного аналитика Сравана Кундоджалы из компании SemiAnalysis, производственные мощности Intel уже второй год подряд сталкиваются с критически низким спросом на серверные чипы. Причём, речь идёт о значительном падении объёмов производства чипов на собственных мощностях Intel Foundry. Ситуацию усугубляет и внутренняя политика компании: Мишель Джонстон Холтхаус, временно совмещающая должности со-генерального директора и директора по продуктам, продвигает стратегию, при которой Intel Foundry должно конкурировать со сторонними производителями за заказы на процессоры. Параллельно с этим, компания AMD демонстрирует уверенный рост в этом сегменте благодаря успеху своих процессоров Epyc. Все эти факторы предвещают непростой 2025 год для Intel в сфере серверных решений.

Одним из ключевых факторов, оказывающих негативное влияние на продажи серверных процессоров Intel, стал стремительный рост популярности технологий искусственного интеллекта. Как отмечает портал Tom’s Hardware, если ранее облачные вычисления были ключевым драйвером спроса на серверные процессоры Intel, то сегодня, в эпоху расцвета искусственного интеллекта, на первый план выходят графические процессоры и специализированные аппаратные ускорители для искусственного интеллекта. Современные серверные решения все чаще ориентируются на установку большего числа GPU, чем CPU. Примечательно, что, несмотря на общую негативную динамику, подразделение Intel, отвечающее за решения для центров обработки данных и искусственного интеллекта (DCAI), все же смогло увеличить свою выручку на 182 миллиона долларов по сравнению с 2023 годом. Однако, важно понимать, что этот рост не компенсирует общее падение продаж именно серверных CPU.

В официальном отчете Intel по форме 10-K отмечается увеличение средней стоимости серверных процессоров на 12% в сравнении с 2024 годом. Этот рост обусловлен, прежде всего, повышением доли процессоров с большим количеством ядер в структуре продаж. При этом, физические объемы поставок серверных CPU сократились на 10% по сравнению с предыдущим годом. В качестве причин снижения спроса компания указывает усиление конкуренции на рынке и ту же тенденцию к увеличению доли более дорогих моделей с большим числом ядер, что, вероятно, влияет на общие объемы закупок со стороны клиентов.

На сегодняшний день, компания AMD представляет собой, пожалуй, наиболее серьезного конкурента для Intel, особенно в сегменте решений для искусственного интеллекта. Процессоры Epyc и графические ускорители Instinct от AMD продемонстрировали впечатляющий скачок продаж на 122% за год (с 2023 по 2024), впервые в истории выведя AMD в лидеры рынка решений для дата-центров. Эксперты отмечают, что одним из ключевых факторов успеха AMD стал значительный ценовой разрыв между продуктами двух компаний. Предлагая сопоставимую производительность, особенно в задачах обучения нейросетей и обработки данных, по более привлекательным ценам, чем Intel Xeon, AMD смогла сформировать крайне убедительное предложение для потребителей.

В начале 2025 года Intel предприняла решительные шаги для повышения продаж серверных процессоров, акцентируя внимание клиентов на новой ценовой политике. Компания объявила о снижении цен на ряд моделей процессоров Xeon, что выглядит как прямая попытка сократить ценовой разрыв с решениями Epyc от AMD. В январе снижение цен достигало 30%, оказывая, тем самым, ответное давление на AMD. Хотя снижение цен потенциально может вернуть часть покупателей в лагерь Intel, негативное влияние на общую прибыльность компании может оказаться весьма существенным. Очевидно, что для нового руководителя Intel наступающий год станет периодом серьезных испытаний и ключевых решений, от которых будет зависеть дальнейшая судьба компании на рынке серверных процессоров.