Данные, полученные в ходе испытаний, будут использованы для планирования дальнейших инвестиций в развитие робототехники для нужд саперных подразделений.

Выражение "научить собаку новым трюкам" приобретает совершенно иное значение, когда речь заходит о робототехнике. Механические четвероногие роботы, разработанные для обнаружения и нейтрализации взрывных устройств, сейчас проходят серию интенсивных испытаний. Передовые разработки в области робототехники, курируемые учеными Министерства обороны Великобритании и Лабораторией оборонных наук и технологий (Dstl), могут в корне изменить подход к операциям по обезвреживанию бомб.

В рамках испытаний, проводимых Dstl, задействованы разнообразные роботизированные системы, в том числе и те самые роботы-собаки, которые уже успели завоевать популярность в мире. Главная цель эксперимента – разработать технологию, способную минимизировать риски для военнослужащих, участвующих в обезвреживании взрывчатых веществ как в самой Великобритании, так и в горячих точках за рубежом. В проекте Dstl тесно сотрудничает с ведущими британскими и международными компаниями, среди которых такие гиганты, как L3Harris, Marlborough Communications Ltd и AeroVironment (Tomahawk Robotics). На опубликованных Министерством обороны фотографиях (вверху) можно увидеть робота "Spot" от Boston Dynamics, известного своим антропоморфным дизайном, в процессе уничтожения самодельной бомбы.

Следует отметить, что в ходе пилотных испытаний роботам-собакам были смоделированы различные ситуации, с которыми саперы сталкиваются в реальной жизни. Механические псы должны были самостоятельно открывать и закрывать двери, преодолевать лестничные пролеты и проводить первичный осмотр подозрительных объектов, идентифицированных как самодельные взрывные устройства. Для выполнения последней задачи роботы были оснащены специальным оборудованием, включая устройства для дистанционного разрушения взрывных механизмов.

Представители Министерства обороны Великобритании подчеркивают, что первые результаты испытаний демонстрируют значительный потенциал роботов-саперов. Их использование позволяет снизить необходимость присутствия человека в зоне повышенной опасности, так как роботы способны выполнять все большее количество задач, требующих точности и аккуратности, при этом снимая часть нагрузки с оператора.





Как и любая современная разработка в сфере обороны, проект не обошелся без упоминания искусственного интеллекта. Предполагается, что в будущем беспилотные летательные аппараты, управляемые ИИ, будут интегрированы в систему для автоматического обнаружения угроз и контроля периметра безопасности, обеспечивая защиту гражданского населения. Результаты текущих испытаний станут основой для дальнейших инвестиций Dstl в развитие роботизированных технологий для саперных подразделений.

Профессор Энди Белл, главный научный сотрудник Dstl, отметил, что данный проект является ярким примером того, как оборонное ведомство может использовать технологические достижения для получения преимуществ, объединяя военные и коммерческие разработки для защиты граждан и страны от смертельных угроз.

Важно отметить, что применение роботов-собак для обеспечения общественной безопасности – это лишь одно из множества направлений, в которых их потенциал активно изучается. Так, например, в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН), известном благодаря Большому адронному коллайдеру, роботов-собак испытывали для патрулирования и контроля уровня радиации. Космические силы США также несколько лет назад применяли кибернетических собак для охраны своей базы на мысе Канаверал.

В то же время, Китай продемонстрировал миру робота, внешне напоминающего Spot'а, но уже вооруженного пулеметом. Американские производители пошли еще дальше, предложив потребителям робота-собаку, оснащенного огнеметом, вероятно, в качестве шутки, учитывая проблему лесных пожаров в США.