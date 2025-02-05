На данный момент известно, что новые видеокарты AMD получат улучшенные функции трассировки лучей и генерации кадров, что является важным шагом вперед в борьбе с Nvidia за лидерство на рынке.

Долгожданная презентация новых игровых видеокарт AMD, основанных на архитектуре RDNA 4, может состояться уже в ближайшие недели. Напомним, что в январе на выставке CES 2025 компания AMD анонсировала новые модели Radeon RX 9070 XT и RX 9070, однако полезной информации о технических характеристиках графических процессоров было очень мало. Тогда же было заявлено, что больше подробностей стоит ожидать к концу первого квартала, то есть к марту. Кроме того, AMD вскользь упомянула и о планах на скорый выпуск RX 9060, но не раскрыла никаких деталей. По информации тайваньского издания Benchlife, "Красная команда" планирует провести масштабную пресс-конференцию в конце февраля, где будут озвучены долгожданные подробности о новой линейке видеокарт серии Radeon RX 9000 на архитектуре RDNA 4.

«Если не возникнет форс-мажорных обстоятельств, – сообщает Benchlife, – AMD организует пресс-конференцию, посвященную видеокартам серии Radeon RX 9000 на базе архитектуры RDNA 4, в конце февраля. Впрочем, детали этого события пока уточняются».

Слайд AMD о ребрендинге игровых видеокарт. Как справедливо отмечает ресурс Videocardz, даже новость о грядущей пресс-конференции не дает главного – точной даты начала продаж. Геймеры, решившие повременить с апгрейдом своих ПК в ожидании видеокарт нового поколения, по-прежнему находятся в режиме недоумения. Несмотря на то, что GeForce RTX 5090 и 5080 от Nvidia поступили на прилавки на прошлой неделе, ритейлеры оказались совершенно не готовы к невероятному спросу. В некоторых магазинах на момент старта продаж было всего несколько экземпляров RTX 5090. Nvidia обещает нарастить поставки обеих моделей, но когда дефицит будет преодолен – пока неясно.

Важно отметить, что обе флагманские новинки Nvidia – это решения для энтузиастов, относящиеся к топовому сегменту рынка. Статистика Steam Hardware Survey регулярно демонстрирует, что значительная часть геймеров по-прежнему использует компьютеры с комплектующими среднего и даже начального уровня. Именно эта категория пользователей с особым вниманием ждет появления на рынке новых, доступных видеокарт от AMD и Nvidia. Однако, если выпуск новых моделей будет сопровождаться такими же проблемами с доступностью, как это произошло с RTX 5090 и 5080 от Nvidia, многим геймерам придется запастись терпением.

Частичные сведения о характеристиках Radeon RX 9070 XT и 9070 появились в сети после того, как ряд онлайн-магазинов по ошибке разместили спецификации этих видеокарт на своих сайтах. Поскольку эти данные не являются официальными, пока не стоит воспринимать их как истину в последней инстанции. Тем не менее, уже известно, что новые видеокарты AMD получат продвинутые возможности трассировки лучей и усовершенствованную технологию генерации кадров, что критически важно для конкуренции с Nvidia.

Важно отметить, что видеокарты AMD нового поколения не станут прямыми конкурентами флагманской RTX 5090 и 5080 от Nvidia. Впрочем, AMD на данном этапе и не стремится к доминированию в "high-end" сегменте. Основной фокус компании – средний ценовой диапазон, где и должна "выстрелить" серия RX 9000. Главное – не затягивать с ее релизом.