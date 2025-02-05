Поставки RTX 5080 начнутся раньше, но все равно придется подождать несколько недель.

Крупнейший британский онлайн-магазин Overclockers UK, специализирующийся на продаже компьютерного оборудования, выступил с предупреждением для геймеров, рассчитывающих на скорую покупку новейших видеокарт Nvidia серии RTX 50. На данный момент все имеющиеся в наличии экземпляры RTX 5090 распроданы, а оформление предзаказов приостановлено. По пессимистичным прогнозам ритейлера, новые поставки флагманской модели могут задержаться вплоть до июня текущего года. Впрочем, даже оптимистичный сценарий предполагает, что видеокарты появятся на складах не раньше марта. Очевидно, что период ожидания для многих покупателей окажется весьма продолжительным. Модель RTX 5080, вероятно, поступит в продажу чуть раньше, но и в этом случае придется запастись терпением на несколько недель.

Презентация линейки RTX 50 на выставке потребительской электроники CES 2025 сопровождалась мощной рекламной кампанией и амбициозными обещаниями от Nvidia. Однако независимые обзоры рисуют несколько менее радужную картину реальной производительности. Эксперты провели множество тестов и отметили, что новые видеокарты, безусловно, входят в число лучших на рынке, даже несмотря на незначительный прирост скорости по сравнению с предыдущей серией RTX 40. Главная проблема на текущий момент заключается в физической недоступности новинок. Спустя всего несколько дней после официального старта продаж, склады крупных американских продавцов опустели, а в мировом масштабе наблюдается острый дефицит.

Инсайдеры сообщают, что трудности связаны не только с ограниченным количеством произведенных видеокарт, но и с политикой дистрибуции, проводимой Nvidia. Так, портал VideoCardz, ссылаясь на информацию от поставщиков из Нидерландов, утверждает, что компания отгружает партнерам товар неравномерными партиями, что существенно осложняет розничную торговлю. Интервалы между поставками могут быть весьма значительными: например, компания Asus, по имеющимся данным, получит определенное количество карт RTX 5080 и 5090 в середине февраля, а следующая партия ожидается лишь в конце марта. Кроме того, эталонные видеокарты Founders Edition от самой Nvidia, по всей видимости, не появятся на европейском рынке раньше марта.

Примечательно, что сам ритейлер Overclockers UK также не владеет точной информацией о сроках будущих поставок. Компания временно прекратила прием предзаказов, поскольку не может гарантировать сроки их выполнения. Прежде чем возобновить оформление новых заявок, магазин планирует закрыть уже существующие.

Ситуации, когда новые видеокарты Nvidia оказываются в дефиците в первые месяцы после релиза, не являются редкостью, однако текущий случай выделяется беспрецедентно малыми объемами поставок. В прошлом компания объясняла нехватку карт неожиданно высоким спросом, связанным с майнингом криптовалют или ростом популярности игр в период пандемии. Однако сейчас подобные оправдания выглядят неубедительно, учитывая столь продолжительные задержки. При этом известно, что в конце 2024 года Nvidia приостановила выпуск модели RTX 4090, предположительно, для того чтобы сосредоточить производственные мощности на новой серии.

На фоне сложившейся ситуации еще больше вопросов вызывает скорый выпуск RTX 5070 Ti. Ожидается, что эта модель с поддержкой технологии генерации кадров, повышающей FPS в играх, выйдет на рынок уже в феврале. Она вполне может стать востребованной, особенно если окажется единственной доступной видеокартой из новой линейки. Впрочем, учитывая проблемы с поставками старших моделей, не исключено, что и RTX 5070 Ti постигнет та же участь, и она также окажется в дефиците.