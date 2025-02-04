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Fantoci
Ferrari бьет собственные рекорды прибыльности: 2024 финансовый год превзошел все ожидания
Генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья объясняет этот феномен стратегическим подходом компании: "Мы делаем ставку на качество выручки, а не на количество проданных автомобилей".

Итальянский автоконцерн Ferrari, специализирующийся на роскошных спорткарах, вновь подтвердил свой статус лидера рынка, объявив о впечатляющих результатах прошедшего года. Согласно опубликованным во вторник данным, чистая прибыль компании взлетела до отметки в 1,5 миллиарда евро, что стало новым историческим максимумом.

Этот показатель на 21% превышает прибыль предыдущего года, достигнув 1,53 миллиарда евро (или 1,58 миллиарда долларов США). Примечательно, что даже самые оптимистичные прогнозы аналитиков, опрошенных агентством Factset, были скромнее – они ожидали увидеть цифру в 1,46 миллиарда евро. Четвертый квартал также порадовал акционеров: чистая прибыль за этот период выросла на 31% в годовом исчислении, составив 386 миллионов евро, и также превзошла предварительные оценки.

Общая выручка Ferrari за 2024 год достигла 6,68 миллиарда евро, уверенно перешагнув собственный амбициозный план в 6,55 миллиарда евро. При этом, что интересно, компания не стремилась к наращиванию объемов производства ради увеличения продаж. Фактически, количество проданных автомобилей увеличилось всего на 89 единиц по сравнению с предыдущим годом, а рост поставок едва достиг одного процента, составив 13 752 автомобиля.

Генеральный директор Ferrari, Бенедетто Винья, подчеркнул, что именно фокус на качестве получаемой прибыли, а не на количестве проданных машин, стал ключевым фактором выдающихся финансовых результатов 2024 года. В своем заявлении он отметил, что успеху способствовали как продуманный модельный ряд, так и растущая популярность индивидуализации автомобилей, позволяющая клиентам создавать по-настоящему уникальные Ferrari. «Опираясь на столь прочную основу, мы с уверенностью смотрим в 2025 год и прогнозируем дальнейший уверенный рост. Это позволит нам уже в следующем году достичь верхней планки целевых показателей прибыльности, которые изначально были запланированы на 2026 год», – заявил Винья.

Напомним, что стратегический план развития Ferrari, принятый в июне 2022 года, предусматривал достижение оборота в 6,7 миллиарда евро к 2026 году. Важным элементом этого плана является активное обновление модельного ряда: компания планирует представить 15 новых моделей в период с 2023 по 2026 год.

Если рассматривать географию продаж, то Европа, Ближний Восток и Африка остаются для Ferrari ключевым рынком. В 2024 году в этих регионах было реализовано 6204 автомобиля, что на 2% больше, чем годом ранее. В то же время, поставки в континентальный Китай, Гонконг и Тайвань сократились на 22%, до 1162 единиц. Однако, на рынках Северной и Южной Америки компания продемонстрировала рост в 5% (4003 автомобиля), а в Азиатско-Тихоокеанском регионе, за исключением упомянутых выше стран, рост составил 4% (2383 автомобиля).

Представители Ferrari объясняют такую географическую динамику сознательной стратегией компании, направленной на поддержание эксклюзивности бренда. Ограничивая поставки на отдельных рынках, компания стремится сохранить высокий уровень востребованности и престижа автомобилей Ferrari.

Стоит отметить, что 2023 год также был весьма успешным для Ferrari, продемонстрировав рост чистой прибыли на 34%, до 1,25 миллиарда евро. Таким образом, компания продолжает демонстрировать устойчивую динамику роста и укреплять свои позиции на рынке luxury автомобилей.

#ferrari #италии #бенедетто винья
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