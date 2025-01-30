Столь агрессивная ценовая политика Intel обусловлена необходимостью конкурировать с AMD EPYC, которые пока остаются более доступными.

В 2024 году впервые за всю историю отрасли AMD удалось опередить Intel по объёму продаж в сегменте центров обработки данных, достигнув 3,5 миллиарда долларов. Естественно, Intel не собирается мириться с потерей лидерства и начала активное наступление. Первым шагом стало значительное снижение цен на процессоры Xeon 6-го поколения, вплоть до 30% на некоторые модели.

Наиболее впечатляющее снижение коснулось флагманской модели Xeon 6980P: её цена упала с $17,800 до $12,460, что составляет внушительные 30%. Теперь этот процессор стал значительно ближе по стоимости к своему основному конкуренту - AMD Epyc 9654, чья цена составляет $11,805. В некоторых случаях цены на процессоры Intel даже опустились ниже, чем у аналогичных моделей AMD. Например, Xeon 6972P теперь стоит $10,220 против $10,304 у Epyc 9634.

Столь решительные действия Intel выглядят закономерными на фоне потери компанией лидерства в сфере дата-центров. Эксперты отметили, что это первый случай в истории, когда Intel уступила пальму первенства в данном сегменте. Особенно болезненным этот факт стал после семи лет отставания по количеству ядер: только в 2024 году корпорации удалось догнать и перегнать AMD по этому показателю, выпустив 128-ядерный Xeon 6980P против 96-ядерного Epyc 9654.

Новые серверные процессоры AMD имеют оптимальный баланс производительности и цены.

AMD пока сохраняет спокойствие и не спешит менять свою ценовую политику. Однако эксперты сомневаются, что компания сможет долго игнорировать столь агрессивную стратегию конкурента. Тем более что новая ценовая политика Intel уже начала приносить плоды: многие заказчики начинают пересматривать свои решения в пользу обновленной линейки Xeon.

Важно понимать, что указанные цены актуальны для крупных закупок, характерных для оснащения дата-центров Google, Amazon и т.д. При этом реальные договоренности между производителями и корпоративными клиентами могут существенно отличаться от рекомендованных розничных цен. Тем не менее, текущие изменения демонстрируют серьезность намерений Intel вернуть утраченные позиции.

Новая ценовая война между гигантами полупроводниковой индустрии может привести к значительным изменениям на рынке серверных решений. В первую очередь это скажется на конечных потребителях, которые получат возможность выбирать из более широкого спектра доступных решений с улучшенным соотношением цены и производительности.

Сложившаяся ситуация создает предпосылки для технологического прогресса в сфере дата-центров. Усиление конкуренции традиционно способствует развитию инноваций и появлению новых решений, что в конечном итоге выгодно всем участникам рынка – от производителей до конечных пользователей.

К тому же, мы наконец-то увидели насколько динамичным может быть рынок серверных процессоров, когда два технологических гиганта вступают в прямую конфронтацию. Это противостояние не только стимулирует ценовую конкуренцию, но и подталкивает обе компании к дальнейшим инновациям в области производительности и энергоэффективности серверных решений.