Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Новый сверхзвуковой пассажирский самолёт Boom XB-1 успешно преодолел звуковой барьер
Boom Supersonic поставила перед собой амбициозную цель – вернуть сверхзвуковые путешествия в нашу жизнь. И успешный полет XB-1 является важным подтверждением реализуемости этой идеи.

История сверхзвуковых гражданских самолетов получила новое продолжение благодаря компании Boom Supersonic. Ее экспериментальный самолет XB-1, известный под прозвищем "Baby Boom", успешно преодолел звуковой барьер, достигнув скорости около 1200 км/ч. Исторический полет, состоявшийся 28 января с аэродрома Мохаве, стал важной вехой в развитии гражданской авиации. На высоте более 10 600 метров прототип разогнался до 1,122 Маха, доказав жизнеспособность концепции современного сверхзвукового лайнера.

Первое успешное преодоление звукового барьера произошло в 1947 году, когда американский пилот Чак Йегер установил рекорд на военном истребителе Bell X-1. Однако массовую популярность сверхзвуковые технологии приобрели благодаря франко-британскому проекту "Конкорд". Этот легендарный лайнер перевозил пассажиров со скоростью более 2000 км/ч, позволяя совершить трансатлантический перелет между Лондоном и Нью-Йорком всего за три часа. После прекращения эксплуатации "Конкорда" в 2003 году мир остался без сверхзвуковых пассажирских перевозок. Теперь Boom Supersonic стремится возродить эту технологию, сделав ее доступнее и экологичнее.

Следует отметить, что XB-1 — это уменьшенная модель будущего лайнера Overture, который планируется запустить в серийное производство к концу 2020-х годов. Прототип выполнен из современных композитных материалов, таких как углеродное волокно, что делает его легким и прочным. Одной из ключевых особенностей самолета является использование систем дополненной реальности для управления полетом. Главный летчик-испытатель Тристан Бранденбург отметил, что новый инновационный подход не только повышает безопасность, но и позволяет точнее контролировать сложные этапы полета, такие как преодоление звукового барьера.

Концепт-дизайн будущего самолета Boom Overture. Источник: Boom Supersonic

Boom Supersonic уделила особое внимание экологической составляющей проекта. В отличие от своих предшественников, новые самолеты будут оснащены двигателями, работающими на устойчивом авиационном топливе (SAF). Данное решение направлено на снижение углеродного следа и минимизацию воздействия на окружающую среду. Хотя разработка двигателей и других ключевых систем все еще продолжается, компания уже заручилась поддержкой крупных авиаперевозчиков: более 130 заказов на Overture поступило как от американских, так и от международных компаний.

Производственные мощности Boom Supersonic также впечатляют. В 2024 году компания завершила строительство инновационного завода в Северной Каролине, который сможет выпускать до 66 самолетов ежегодно. Именно это предприятие станет основой для масштабного производства Overture, способного перевозить до 80 пассажиров на расстояния до 8300 км. Хотя скорость нового лайнера будет несколько ниже, чем у "Конкорда" (около 2100 км/ч), он окажется значительно эффективнее в плане расхода топлива и экономических показателей.


(Вы можете перемотать на 49:30, чтобы увидеть взлёт, и на 1:01:20 — момент, когда самолёт впервые преодолевает звуковой барьер.)

Успех XB-1 стал результатом многолетней работы инженеров и испытателей. Исторический полет стал двенадцатым в серии тестов, но именно он продемонстрировал готовность технологии к следующему этапу развития. Ожидается, что опыт, полученный при создании и испытании прототипа, позволит компании значительно улучшить конструкцию Overture и сделать его более надежным и безопасным.

Будущее сверхзвуковых перевозок выглядит многообещающим. Проект Boom Supersonic не просто возвращает идею быстрых перелетов, но и обновляет ее, адаптируя к современным требованиям безопасности, экологичности и экономической эффективности. Возможно, уже через несколько лет пассажиры смогут снова наслаждаться преимуществами сверхзвуковых путешествий, которые станут доступнее и комфортнее, чем когда-либо прежде.

#конкорд #boom supersonic #реактивный самолет #звуковой барьер #boom xb-1
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стивен Огг выразил желание вернуться в GTA 6, только чтобы его персонаж Тревор погиб в самом начале
+
Ритейлеры в США скинули цены на видеокарты GeForce RTX 40, а GeForce RTX 5090 приедет в РФ 30 января
3
Еврокомиссия хочет запретить поставки игровых консолей в Россию
+
Обнаружен патент, который намекает на скорое появление компании Google на рынке домашних роботов
+
Mazda впервые за 28 лет изменила свой логотип
1
Италия заменит свои устаревшие танки Ariete на 380 новейших немецких танков KF51 Panther
+
Илон Маск представил дом Tesla за $10 000
4
Основатель китайской компании DeepSeek начинал как скромный предприниматель в сфере хедж-фондов
+
Новая космическая «компьютерная томография» раскрыла более сложную структуру Вселенной
+
Экран Galaxy S25 Ultra обладает лучшей цветопередачей и отсутствием зернистости на фоне S24 Ultra
3
Hardware Unboxed протестировали RTX 5080 — лучше сэкономить и купить RTX 4080 Super
2
DLSS Swapper получил значительное обновление, теперь в нем есть возможность замены FSR 3.1 и XeSS
1
Casio представила часы G-Shock DWE-5600JB-1A9, созданные в сотрудничестве с Джеем Бальвином
1
Capcom раскрыла продажи своих хитов: лидирует серия Resident Evil
+
Nvidia GeForce RTX 5070 Ti поступит в продажу 20 февраля
3
Исследовали назвали PIN-коды, которые нежелательно устанавливать на смартфон, ПК или карту
+
Microsoft признала проблемы с аудио после январских обновлений Windows 11 и 10
6
На Нижегородской ГЭС начали замену агрегата-долгожителя
+
Xiaomi Time опубликовали список устройств Xiaomi, Redmi и POCO, которые получат HyperOS 2.1
1
В понедельник желающих купить акции NVIDIA оказалось в два раза больше, чем продавцов
5

Популярные статьи

О запрете PlayStation 5 и Xbox series на территории России - новый пакет санкций
16
"Voin": краткий обзор игры (ранний доступ)
1
ТОП-5 причин, почему я не куплю NVIDIA GeForce RTX 5090
67
Да здравствует дядюшка Хуанг – почему я восхищаюсь маркетологами NVIDIA
293
Собираем производительный игровой ПК 2025 года за 150 тысяч рублей для комфортного QuadHD-гейминга
6
Мой субъективный топ-10 лучших игр 2024 года с кучей японских и инди-игр (18+)
3
Обзор клавиатуры Nodar Pro Gaming ND868 Rainbow Backlit Gaming Keyboard
12
ЕС запретит поставки PlayStation 5 в Россию - что происходит, и стоит ли переживать геймерам из РФ
10
Итоги цикла статей "Ретро-обзор", и мой текущий ТОП-3 интересных 3D видеокарт второй половины 90х
16
Почему GeForce RTX 5070 станет самой выгодной видеокартой 2025, позволяя забыть об апгрейде на 7 лет
5

Сейчас обсуждают

Такой то
17:35
"Всего под застройку уйдет порядка полтора миллиона квадратных метров." моря а нахрена море закапывать? ведь некоторые трудились, раскапывали
Рядом с побережьем Сочи появится первый в РФ насыпной остров
dimkahon
17:35
Да не на 50%, а в два-три раза. Аж самим страшно признавать.
ASUS заявляет, что повреждения видеокарт при изъятии их с Q-Release вызваны ошибками пользователей
slikts
17:32
Сначала устраивают "кашу" в своих головах, потом, а нас то за что?
Александр Стубб: Финляндия не готова открывать границу с Россией без гарантий безопасности
slikts
17:30
Это всемирный тормоз развития! Раньше покупали разработчиков по всему миру (не продадитесь, пришлём демократические авианосцы...); лавочка прикрылась.
Администрация Трампа планирует ужесточить санкции против Китая в поставках ИИ-ускорителей
boo4a
17:19
Еще один экономичный дурень, который собрался покупать 5070 за 550$. Ага. Лет через 10 после выхода, если. С рук. Штукарь готовь, бубляша.
Почему GeForce RTX 5070 станет самой выгодной видеокартой 2025, позволяя забыть об апгрейде на 7 лет
Дмитрий Богдан
17:14
Аналогично, использую такой же кулер с испарительной камерой и 5700X (только без режима разгона PBO). Хорошая комбинация.
Тест боксового кулера AMD Wraith Spire - неплохой разгонный потенциал для Ryzen 7 2700 "из коробки"
Dorianis
17:13
Интересная игруля
"Voin": краткий обзор игры (ранний доступ)
unhurtable
17:12
Тебе быть тупым проще не придумаешь, раз вякнул что "практически любой сможет" - покажи что ТЫ смог, или опять отмазки? Ну для альтернативно одаренного - туже банку в подвале Вася начертил или ВНЕЗАПН...
Российские инженеры провели модернизацию винтовки Мосина
Дмитрий Иванов
17:11
Ну это было ёжику понятно)) пидарасы.
Стали известны причины глобального дефицита новых карт RTX 5000
VLAD_ka
17:08
"Пожалуй, ещё никогда видеокарты не предлагали такого высокого жизненного цикла." Ха-ха, вот дэбил. "...новая видеокарта выдаёт почти 200 кадров в секунду в 4К с трассировкой лучей" -150 кадров нарис...
Почему GeForce RTX 5070 станет самой выгодной видеокартой 2025, позволяя забыть об апгрейде на 7 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем