Даже использование локальных версий моделей DeepSeek не гарантирует полную конфиденциальность.

На этой неделе в центре внимания технологического сообщества оказалась новая система искусственного интеллекта DeepSeek, которая стала достойным конкурентом ChatGPT от компании OpenAI. Однако, помимо восхищения его возможностями, эксперты выражают обеспокоенность вопросами безопасности данных. В отличие от западных сервисов, где пользовательская информация хранится на серверах "демократических" государств, DeepSeek передает собранные сведения непосредственно в Китай.

Китайский феномен представляет собой не только передовую платформу для общения с искусственным интеллектом, но и мощную поисковую систему. Благодаря поддержке влиятельного китайского хедж-фонда DeepSeek сумел выйти на мировой уровень, затратив на развитие своих моделей значительно меньшие ресурсы, чем его конкуренты. В то время как обучение и поддержка западных аналогов требует миллиардных вложений и долгих лет работы, DeepSeek, по имеющимся данным, достиг высокого уровня за сравнительно небольшие деньги.

Резкий рост популярности сервиса сказался на мировом финансовом рынке: акции ведущих технологических гигантов, включая Nvidia, заметно упали, а аналитики заговорили о возможном кризисе в сфере искусственного интеллекта. Однако, несмотря на последующее восстановление позиций крупных компаний, DeepSeek продолжает привлекать внимание пользователей, что неизбежно порождает вопросы о конфиденциальности данных.

В официальной политике конфиденциальности DeepSeek прямо говорится, что сервис собирает текстовые и голосовые запросы, загружаемые файлы, отзывы, историю переписки и другие сведения, предоставляемые пользователями. Кроме того, четко указано, что все эти данные хранятся на серверах, расположенных в Китае.

Приложение DeepSeek превзошло по количеству загрузок ChatGPT.

Если использовать автономные языковые модели DeepSeek, доступные в каталоге приложения, можно сохранить часть конфиденциальности, так как передача данных на серверы в этом случае не происходит. Однако даже в этом режиме сервис фиксирует информацию о регистрации, активности пользователя и типе устройства, а также анализирует особенности нажатий клавиш. Согласно данным Wired, DeepSeek имеет возможность сопоставлять полученные сведения с базами сторонних компаний, таких как Google и Apple, создавая детализированные профили пользователей.

Большинство разработчиков ИИ-систем избегают раскрытия полного объема использования пользовательских данных. Они часто заявляют, что информация применяется исключительно для оптимизации моделей, но при этом подчеркивают, что данные подвергаются анонимизации. DeepSeek, как и западные компании, подчиняется требованиям законодательства и обязуется сотрудничать с государственными структурами, включая правоохранительные органы.

Однако учитывая строгий контроль, который китайское правительство осуществляет над национальными компаниями, нельзя исключать вероятность использования собранных данных не только в целях развития искусственного интеллекта.

Если вы пользуетесь DeepSeek или любым другим генеративным сервисом, всегда помните о возможных рисках и избегайте передачи личной или конфиденциальной информации. Никогда нельзя быть уверенным, как именно эти данные могут быть использованы в будущем.