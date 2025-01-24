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Fantoci
4 миллиарда лет назад марсианский океан сформировал границу между полушариями планеты
Новые исследования указывают на то, что древняя береговая линия способствовала формированию перепада высот между южным и северным полушариями Марса.

Ученые выдвинули новую гипотезу, объясняющую резкий перепад высот на условной границе, разделяющей северное и южное полушария Марса. Согласно этой теории, ключевую роль в формировании гигантского геологического рубежа сыграла береговая линия существовавшего миллиарды лет назад марсианского океана.

Следует отметить, что история эволюции Земли воссоздавалась учеными несколько столетий, опираясь на многочисленные геологические данные. Но как насчет Марса? Многолетние исследования Красной планеты, проводимые с помощью орбитальных аппаратов и марсоходов, приоткрыли завесу тайны над многими ее особенностями. Однако происхождение некоторых топографических черт Марса до сих пор остается загадкой. Одна из них - так называемая "дихотомия" - резкая граница, разделяющая южное и северное полушария планеты.

Южное полушарие Марса представляет собой обширное нагорье, возвышающееся над средним уровнем планеты. Северное же полушарие, напротив, в основном лежит значительно ниже, напоминая гигантскую низменность. Исключения составляют лишь отдельные крупные вулканические образования, такие как гигантский щитовой вулкан Олимп, чья высота превышает 22 километра, и гора Элизий – третья по высоте вершина Марса. Между этими контрастирующими регионами пролегает извилистая линия дихотомии – область резкого падения рельефа, достигающего местами от 4 до 6 километров.

В попытках объяснить происхождение дихотомии ученые выдвигали различные предположения. Первоначально популярной была теория разрушительного столкновения Марса с крупным космическим телом на заре его существования. Другие исследователи не исключали, что в ранней истории Марса могла существовать тектоника плит, аналогичная земной, и именно движения земной коры привели к формированию этого глобального разлома. Однако все большую поддержку в последнее время получает гипотеза о том, что именно древний марсианский океан, ныне исчезнувший, стал скульптором этого впечатляющего геологического образования.

Топографическая карта Марса. Источник: НАСА

Чтобы подтвердить эту гипотезу, группа ученых из Великобритании провела детальное исследование района Маврт Валлис (Mawrth Vallis). Эта долина, по общепринятому мнению, была сформирована мощными потоками воды в далеком прошлом. Используя данные геоморфологического и спектроскопического анализа, исследователи сосредоточились на изучении минерального состава окрестностей Долины Маурт. Особое внимание было уделено глинистым минералам, которые, как известно, образуются в водной среде. Ключевую информацию предоставил прибор CRISM (Компактный разведывательный спектрометр для изучения Марса), установленный на борту американского аппарата Mars Reconnaissance Orbiter. Данные с европейского аппарата Mars Express позволили сопоставить распределение минералов с топографическими особенностями местности.

Анализ показал, что идентичные глинистые минералы присутствуют как на возвышенном плато, так и на склонах долины и в ее низине. При этом некоторые из этих глинистых отложений тянутся на сотни километров. Примечательно, что в составе глин было обнаружено значительное содержание магния, что является убедительным свидетельством длительного взаимодействия горных пород с водой. Совокупность этих данных позволила ученым заключить, что именно существование обширного водного бассейна в прошлом сыграло решающую роль в формировании марсианской дихотомии в ее современном виде.

В своей статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience, исследователи уточнили, что если древний океан действительно "размывал" марсианский рельеф, то этот процесс происходил в Нойскую эру – ранний геологический период в истории Марса, охватывающий временной интервал от 4,1 до 3,7 миллиардов лет назад. Нойская эра считается наиболее влажным и, возможно, наиболее благоприятным для возникновения жизни периодом в истории Красной планеты.

"Наши наблюдения указывают на масштабные процессы водного изменения пород, охватившие как возвышенности, так и окружающие их нагорья. Это говорит об интенсивном взаимодействии воды и горных пород, которое могло быть обусловлено существованием древнего северного океана", – заключают авторы исследования. "Будущая посадочная миссия на Марс предоставит уникальную возможность для непосредственного изучения процессов отступления дихотомии и оценки климатических и экологических изменений, происходивших в течение самого потенциально обитаемого периода в истории Марса".

#марс #красная планета #дихотомия
Источник: nature.com
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