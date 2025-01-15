Венчурное подразделение Intel является одним из самых известных инструментов корпоративного инвестирования в истории Кремниевой долины и за последние 30 лет вложило в различные компании более 20 миллиардов долларов.

Корпорация Intel, в прошлом безоговорочный лидер в производстве процессоров, предпринимает решительные шаги по реорганизации своей деятельности, включая выделение своего венчурного подразделения в самостоятельную структуру, которая получит новое наименование. Непростое решение было принято на фоне усилий компании по восстановлению своих позиций и финансовой стабильности, пошатнувшихся под натиском конкурентов и изменяющихся рыночных условий.

Согласно официальному заявлению, опубликованному во вторник, Intel останется главным инвестором в новой компании. На данный момент, венчурное подразделение, известное как Intel Capital, управляет активами, превышающими 5 млрд долларов. Intel Capital занимает особое место в истории инвестиций Кремниевой долины, являясь одним из самых известных корпоративных инвесторов, вложившим за последние три десятилетия более 20 миллиардов долларов в различные технологические начинания.

Исторически фокус инвестиций был направлен на развитие технологий, способствующих прогрессу индустрии персональных компьютеров и серверов, которые и по сей день являются основными источниками дохода корпорации. Среди заметных инвестиций Intel Capital можно выделить ASML Holding NV, специализирующуюся на литографическом оборудовании для производства микросхем, компанию Red Hat Inc., лидера в области разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом, и VMware Inc., известную своими решениями в области виртуализации.

Реорганизация, анонсированная во вторник, имеет целью предоставить подразделению большую автономность, позволяя привлекать финансирование из различных источников, не ограничиваясь ресурсами Intel. В заявлении компании, штаб-квартира которой находится в Санта-Кларе, Калифорния, подчеркивается, что "предполагается начать самостоятельную работу во второй половине 2025 года, когда Intel Capital будет функционировать под новым брендом". Текущая команда Intel Capital в полном составе перейдет в новую компанию, и все бизнес-процессы продолжатся в штатном режиме на протяжении всего периода трансформации.

В настоящее время Intel переживает непростой период, связанный с потерей доли рынка в условиях динамично развивающейся индустрии микрочипов, где лидерство постепенно переходит к таким компаниям, как Nvidia Corp. Сложившаяся ситуация вынудила Intel прибегнуть к сокращению штата и оптимизации расходов для сохранения финансовой устойчивости. Эти факторы также сыграли роль в отставке генерального директора Пэта Гелсингера в конце предыдущего года, и в настоящее время компания ведет активный поиск его преемника. В рамках стратегии по оптимизации и высвобождению капитала Intel рассматривает и другие возможности, включая привлечение инвесторов к своему подразделению Altera, специализирующемуся на программируемых чипах. По информации осведомленных источников, эта компания была приобретена в 2015 году приблизительно за 17 миллиардов долларов. Кроме того, компания Mobileye Global Inc., занимающаяся разработкой технологий для автономного вождения, ранее приобретенная Intel, успешно провела первичное размещение акций на бирже в 2022 году. Несмотря на то, что контрольный пакет акций Mobileye остается у Intel, это подразделение рассматривается как потенциальный источник ликвидности для производителя микрочипов.