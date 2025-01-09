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Fantoci
Оверклокер Safedisk побил мировой рекорд разгона оперативной памяти с помощью G.Skill Trident Z5
Помимо основного рекорда, Safedisk продемонстрировал стабильную работу комплекта G.Skill DDR5-6800 с низкими таймингами CL28-40-38-55 при напряжении 1,65 В.

Известный южнокорейский оверклокер Safedisk, долгое время сотрудничающий с компанией Asus, снова получил в свое распоряжение передовое оборудование. На этот раз компании Asus и G.Skill предоставили в распоряжение энтузиаста материнскую плату Asus ROG Crosshair X870E Apex, процессор AMD Ryzen 5 8500G, а также комплект высокоскоростной оперативной памяти DDR5 от G.Skill общим объемом 48 ГБ. Кроме того, для проведения дополнительных тестов разгона ему был предоставлен "игровой" процессор Ryzen 7 9800X3D, что сделало эксперимент ещё более масштабным и значимым.

Интересный факт, осенью прошлого года этот же оверклокер установил мировой рекорд, разогнав память G.Skill Trident Z5 до впечатляющей частоты DDR5-12112. В той сборке также использовалась материнская плата Asus ROG Maximus Z890 Apex и процессор Intel Core Ultra 9 285K. Для достижения экстремальных частот в прошлый раз Safedisk применял охлаждение жидким азотом – эффективное, но непригодное для повседневного использования решение, позволяющее поддерживать компоненты компьютера в состоянии глубокой заморозки. Согласно информации от компании G.Skill, на этот раз выбор пал на систему охлаждения с водяным чиллером. Однако при беглом анализе полученных результатов, можно с уверенностью сказать, что речь идет о нестандартной системе жидкостного охлаждения, значительно превосходящей обычные решения.

График с результатами теста Memtest. Источник: G.Skill.

Несмотря на то, что использованные Safedisk процессоры не являются флагманскими моделями, они обладают разблокированным множителем, что делает их более привлекательными для оверклокеров. В ходе испытаний Safedisk успешно разогнал два модуля оперативной памяти DDR5 от G.Skill общим объемом 48 ГБ (каждый по 24 ГБ) до частоты DDR5-10600 и провел тестирование с помощью Memtest. Эта программа известна своей способностью быстро выявлять нестабильность в работе системы при повышенных нагрузках. Memtest является обязательным инструментом в арсенале многих энтузиастов разгона как для проверки работоспособности памяти в процессе достижения высоких частот, так и для подтверждения стабильности системы после завершения разгона. Система, собранная Safedisk, без каких-либо проблем прошла все тесты Memtest, что является впечатляющим показателем стабильности на столь высокой скорости работы оперативной памяти.

Помимо этого достижения, оверклокер продемонстрировал все возможности комплекта памяти G.Skill DDR5-6800 с таймингами CL28-40-38-55, работающего при напряжении 1.65 В и соотношении частот контроллера памяти (UCLK) и самой памяти (MCLK) 1:1. В данном случае также использовались два модуля по 24 ГБ. Примечательно, что компания G.Skill относительно недавно представила свою новую серию памяти DDR5-6000 с таймингами CL28-36-36-96. Именно в этом тесте был задействован процессор Ryzen 7 9800X3D. Следует отметить, что Safedisk также установил ряд других рекордов, используя процессор AMD Ryzen 9 9950X. Теперь другим оверклокерам предстоит приложить немало усилий, а возможно, и прибегнуть к еще более экзотическим системам охлаждения, чтобы превзойти достигнутые им результаты.

Таблица с перечнем установленных рекордов Safedisk. Источник: G.Skill.

В заключение важно подчеркнуть, что продемонстрированные результаты были достигнуты с использованием систем охлаждения, которые не применяются в обычных игровых компьютерах. Принимайте это во внимание, оценивая достижения Safedisk и других энтузиастов, использующих экстремальные методы охлаждения. В условиях повседневной эксплуатации ваша попытка разгона памяти вряд ли достигнет подобных высот. Было бы интересно увидеть, каких результатов Safedisk сможет добиться, используя стандартные системы охлаждения, наряду с его впечатляющими рекордами, полученными с применением специализированного оборудования. Тем не менее, установленные рекорды наглядно демонстрируют высокий потенциал для разгона используемого оборудования.

#asus #ddr5 #оверклокер #g.skill trident z5 #safedisk #amd ryzen 5 8500g #asus rog crosshair x870e apex
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