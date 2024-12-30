Решение о введении единого стандарта USB Type-C для зарядки и передачи данных было принято Европейским парламентом еще в октябре 2022 года.

В странах Европейского Союза произошли значительные изменения в сфере потребительской электроники: теперь все новые портативные устройства должны поддерживать единый стандарт зарядки USB-C. Это нововведение стало первым в череде глобальных изменений – вскоре аналогичные требования появятся в Индии и американском штате Калифорния. Теперь, путешествуя по странам Евросоюза, вы вряд ли столкнетесь с проблемой поиска подходящего зарядного устройства. Практически все портативные электронные устройства небольшого и среднего размера, чья мощность не превышает 100 Вт, продаваемые на территории Европы, должны быть оснащены портами USB-C. Это означает унификацию зарядки для широкого спектра устройств: от современных смартфонов и планшетов до цифровых камер, наушников и портативных игровых консолей, доступных в 27 странах-членах союза. Важно отметить, что для ноутбуков переходный период продлится до 28 апреля 2026 года.

Судьбоносное решение о стандартизации USB Type-C для зарядки и передачи данных было принято Европейским парламентом еще в октябре 2022 года. Производителям было предоставлено два года на адаптацию к новым требованиям, которые вступают в полную силу в конце 2024 года. Компания Apple, известная своим собственным разъемом Lightning, долгое время использовавшимся в iPhone и iPad, пыталась оспорить это решение. Еще на этапе обсуждения директивы Евросоюза о USB-C, представители Apple высказывали опасения, что подобное регулирование, устанавливающее единый тип разъема для всех смартфонов, может скорее затормозить инновации, чем стимулировать их развитие, и негативно сказаться на европейских потребителях и экономике в целом. Однако, после проигрыша в этом споре, старший вице-президент Apple по маркетингу Грег Джосвиак в 2022 году признал неизбежность более широкого внедрения USB-C. В результате, уже в прошлом году Apple представила линейку iPhone 15, оснащенную разъемом USB-C. В соответствии с новыми правилами ЕС, Apple даже пришлось убрать из своего европейского онлайн-магазина модели iPhone 14, iPhone 14 Plus и iPhone SE третьего поколения, о чем сообщал ресурс MacRumors.

Стоит отметить, что Apple поэтапно переходила на использование USB-C и в других своих устройствах. Этот процесс начался с MacBook почти десять лет назад и продолжился с появлением iPad Pro в 2018 году. С выпуском новых iMac на базе процессора M4 в октябре, компания также представила обновленные клавиатуры, мыши и трекпады, которые теперь заряжаются через USB-C, отказавшись от своего фирменного коннектора. Тенденция, заданная Евросоюзом, находит отклик и в других регионах мира. В апреле 2023 года власти Калифорнии приняли закон, согласно которому все мобильные телефоны и мелкие электронные устройства, продаваемые после 1 января 2026 года, должны будут оснащаться зарядными устройствами с разъемом USB-C. Индия также планирует ввести аналогичные нормы в июне 2025 года.