Британский суд приговорил Крейга Райта, австралийского программиста и предпринимателя, настаивающего на том, что именно он является создателем биткоина, к одному году тюрьмы условно. Причиной послужило обвинение в неуважении к суду, выдвинутое после того, как Райт подал иск на сумму 1,1 триллиона долларов против платежной компании Block, основанной Джеком Дорси.

реклама





На данный момент Райт находится в Азии, что позволяет ему избежать реального тюремного срока. Однако, приговор может быть приведен в исполнение, если он продолжит игнорировать судебные решения. Возвращение в Великобританию или страны, имеющие соглашение об экстрадиции с Соединенным Королевством, будет означать для него реальную угрозу заключения.

Информационное агентство Reuters сообщает, что причиной столь жестких мер стало инициированное Райтом судебное разбирательство против платежной компании Block, основанной Джеком Дорси, соучредителем Twitter. Сумма иска составила 911 миллиардов фунтов стерлингов, что эквивалентно 1,1 триллионам долларов США. Этот иск, поданный в октябре, был направлен не только против Block, владеющей платежным сервисом Square, но и против множества других компаний и частных лиц, связанных с рынком криптовалют. Судья Высокого суда Англии и Уэльса Джеймс Меллор в своем постановлении однозначно заявил, что Райт не имеет права продолжать этот судебный процесс, поскольку это прямо противоречит предыдущим решениям суда.

Примечательно, что ранее в этом году судья Меллор уже выносил решение о том, что Крейг Райт не является таинственным создателем биткоина, известным под псевдонимом Сатоши Накамото, а представленные Райтом доказательства были признаны сфабрикованными, а документы – поддельными в особо крупных масштабах. Более того, в июле материалы дела Райта были переданы в прокуратуру для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по статьям о лжесвидетельстве и подлоге.

реклама





В своем последнем письменном вердикте судья Меллор подтвердил факт неуважения Райта к суду, о котором заявила организация Crypto Open Patent Alliance (COPA), объединяющая все компании, заинтересованные в открытом развитии криптотехнологий. Как сообщалось в репортаже BBC, на судебном заседании прозвучал вердикт, запрещающий Райту заявлять о своей причастности к созданию биткоина, но он все равно продолжил подавать иски, основанные на приписываемых ему правах интеллектуальной собственности. По мнению судьи, это является "вопиющим нарушением" первоначального судебного приказа, что и повлекло за собой вынесение условного тюремного приговора сроком на 12 месяцев с испытательным сроком в два года. Таким образом, если уроженец Австралии, длительное время проживающий в Великобритании, не прекратит публично заявлять о своем изобретении криптовалюты, ему грозит реальное тюремное заключение.

Ввиду того, что Райт находится за пределами Великобритании, для его задержания потребуется выдача международного ордера на арест, как отмечает BBC. Примечательно, что Райт проигнорировал слушание по делу о неуважении к суду, назначенное на среду, несмотря на прямое требование судьи Меллора о его личном присутствии. COPA даже предлагала оплатить его транспортные расходы, однако, как следует из электронных писем, представленных в материалах дела, Райт заявил, что данное предложение покрывает лишь малую часть его реальных затрат, включая некий сорвавшийся бизнес-контракт. По оценке Райта, общая сумма необходимых средств для его поездки составила 240 000 фунтов стерлингов, исходя из расчета 40 000 фунтов стерлингов в месяц на ближайшие полгода, что, по его словам, отражает упущенную выгоду и финансовые издержки, связанные с ситуацией.

Судья Меллор пришел к выводу, что Райт "ставит свои коммерческие интересы выше явки в суд по делу о неуважении и выше соблюдения моего приказа о его личном присутствии". Принимая решение о вынесении приговора, судья отметил, что "отсрочка приведет лишь к ненужным затратам и потере времени суда". В своем письменном заключении Меллор выразил сомнение в обоснованности оценки убытков Райта, указав на то, что при наличии более чем шести недель уведомления о слушании, неясно, почему Райт не смог организовать свои дела для личного присутствия. По мнению судьи, электронные письма Райта свидетельствуют о его намерении и дальше изыскивать любые поводы для неявки.

реклама





Тем не менее, на прошедших выходных стало известно, что Райт все же принял участие в заседании в четверг посредством видеосвязи, сообщив о своем местонахождении в Азии, не уточняя конкретной локации. Судья Меллор, комментируя его доводы, назвал их "юридической бессмыслицей", но при этом отметил осведомленность Райта о странах, с которыми у Великобритании отсутствуют соглашения об экстрадиции, как сообщает BBC.

Примечательно, что в своем предыдущем постановлении судья Меллор вынес широкий спектр запретительных судебных приказов в отношении доктора Райта. Нынешний иск против Square и других ответчиков, по мнению судьи, является прямым нарушением этих предписаний. Более того, в иске Райта фигурирует ответчик под названием "BTC Core", который, по всей видимости, является фиктивной организацией. Райт утверждает, что организацию "BTC Core" входят 122 юридических лица и 22 частных лица, внесших вклад в разработку и исследование биткоина. Аналогичный иск с участием "BTC Core" в качестве ответчика был подан Райтом еще в 2022 году. Суд отметил, что COPA и другие заинтересованные стороны отрицают существование подобной организации, считая ее "изобретением" доктора Райта, направленным на объединение разработчиков биткоина в некое партнерство. При этом суд счел необязательным окончательное разрешение вопроса о существовании "BTC Core". Судья Меллор также отметил, что компании и частные лица, которых Райт причисляет к "BTC Core", уже фигурировали в качестве ответчиков в предыдущих исках, инициированных Райтом и его компаниями.

В заключение следует сказать, что судья Меллор отклонил доводы Райта о том, что новый иск не противоречит предыдущим судебным решениям, поскольку, по утверждению Райта, его текущие требования не основаны на его заявлении о том, что он является Сатоши Накамото, и не зависят от факта изобретения им биткоина. Меллор подчеркнул, что предыдущее постановление не ограничивается запретом на заявления, основанные на утверждении Райта о своей идентичности как Сатоши Накамото. Более того, судья указал на наличие в новом иске прямых утверждений Райта о том, что он и есть Сатоши Накамото, что опровергает его заявления об отсутствии таковых. В свою очередь, COPA заявила, что основные требования нового иска могут быть поддержаны Райтом только путем заявления прав на интеллектуальную собственность, что прямо запрещено предыдущим судебным решением. Рассматривая претензии Райта в отношении авторских прав, судья Меллор отметил, что Райт не заявляет о наличии у него лицензии или передачи прав от предполагаемого владельца авторских прав. Таким образом, по мнению суда, Райт не имеет законных оснований для предъявления иска о нарушении авторских прав, не заявляя при этом о своем владении этими правами, что в свою очередь нарушает действующее судебное постановление.