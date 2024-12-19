YouTube тестирует два новых инструмента. Первый предназначен для идентификации синтезированного вокала, а второй – для распознавания визуальных дипфейков.

Самый популярный в мире видеохостинг YouTube предоставит актерам и спортсменам инструменты для борьбы с дипфейками на платформе. В рамках стратегического партнерства с агентством Creative Artists Agency (CAA), "звездные" клиенты получат эксклюзивный ранний доступ к новейшим разработкам YouTube, предназначенным для обнаружения, анализа и удаления видеороликов, созданных с использованием искусственного интеллекта и имитирующих их внешность и голос.

Еще в начале этого года YouTube анонсировал появление инновационных инструментов, призванных эффективно выявлять и пресекать распространение дипфейков на платформе. Первыми, кто сможет оценить и протестировать эти инструменты, станут актеры, профессиональные спортсмены и другие таланты, представляемые агентством CAA. «Команда YouTube убеждена, что ответственный подход к развитию и внедрению искусственного интеллекта начинается с прочного и взаимовыгодного сотрудничества», - заявил Нил Мохан, генеральный директор YouTube. «Мы рады объединить усилия с CAA, организацией, которая разделяет наше стремление поддерживать и защищать права артистов и создателей контента».

Согласно достигнутому соглашению, CAA предложит своим клиентам принять участие в тестировании новых инструментов YouTube, позволяющих обнаруживать, сообщать о и требовать удаления дипфейков, незаконно использующих их образ. В свою очередь, YouTube получит ценную обратную связь, которая позволит усовершенствовать и оптимизировать работу инструментов до их широкого внедрения.

В настоящее время программисты YouTube разрабатывает два ключевых инструмента. Первый из них специализируется на идентификации вокальных данных, позволяя распознавать подделки голоса. Второй инструмент ориентирован на анализ визуального контента и обнаружение случаев несанкционированного использования внешности. Оба инструмента являются составной частью комплексной платформы управления образами, разрабатываемой YouTube.

Хотя YouTube и CAA не раскрывают полный список участников тестирования, известно, что в нем примут участие актеры, а также спортсмены из Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) и Национальной футбольной лиги (NFL). По информации издания Variety, YouTube стремится продемонстрировать Голливуду свою серьезную заинтересованность в предотвращении распространения дипфейков с изображением знаменитостей на своей платформе.

«Появление и развитие искусственного интеллекта вызвало активные дискуссии о необходимости предоставления артистам и создателям контента большего контроля над тем, как используется их образ», - отмечают представители YouTube. «Мы уверены, что достичь значимого прогресса в этой области можно только путем сотрудничества и взаимодействия».

Партнерство YouTube с CAA является частью долгосрочной стратегии, направленной на вовлечение широкого круга людей в процесс обнаружения и удаления дипфейков. CAA получит доступ к инструментам в начале 2025 года, но YouTube заявляет о намерении в ближайшие месяцы расширить круг участников, пригласив к сотрудничеству создателей контента YouTube, творческих специалистов и других «ведущих партнеров, представляющих таланты».

Пользователи, не вошедшие в число участников бета-тестирования новых инструментов YouTube, смогут подать жалобу в службу поддержки платформы, если обнаружат видеоролики, созданные с помощью искусственного интеллекта и незаконно использующие их образ. YouTube начал маркировать видеоролики, содержащие контент, созданный с помощью искусственного интеллекта, еще в ноябре 2023 года, а в марте 2024 года ввел обязательное требование для создателей контента раскрывать информацию об использовании ими технологий искусственного интеллекта.