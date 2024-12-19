Изначально планировалось, что астронавты вернутся в феврале 2025 года на корабле Crew-9 компании SpaceX. Однако, непредвиденные задержки в подготовке следующей миссии — Crew-10 — сдвинули эти планы.

Астронавты НАСА Бутч Уилмор и Суни Уильямс вынуждены задержаться на Международной космической станции значительно дольше, чем планировалось изначально. Вместо запланированных восьми дней, их миссия продлится, по меньшей мере, до весны 2025 года. Причиной столь длительного пребывания на орбите стали технические неполадки корабля Starliner компании Boeing, на котором астронавты прибыли на МКС в июне 2024 года. Последний испытательный полет должен был продемонстрировать готовность Starliner к регулярным полетам, однако обернулся для НАСА и Boeing серией проблем, включая утечки гелия в системе двигателей и их перегрев. Специалисты НАСА, оценив все риски, приняли решение не использовать Starliner для возвращения экипажа, оставив астронавтов на МКС до появления альтернативной возможности.

Изначально рассматривался вариант возвращения Уилмора и Уильямс на борту космического корабля SpaceX Dragon в рамках миссии Crew-9. Однако, непредвиденная цепочка событий привела к дальнейшим задержкам. Подготовка к запуску следующей миссии, Crew-10, оказалась более продолжительной, чем ожидалось. Основная сложность заключается в разработке и тестировании нового корабля Dragon от компании SpaceX, который должен доставить на станцию сменный экипаж. Сложность сборки современных космических кораблей, включающая тысячи компонентов и многократные проверки систем, требует времени и внимания к деталям, что и привело к смещению графика запуска. Теперь НАСА ориентируется на март или апрель 2025 года как наиболее вероятные сроки для запуска Crew-10.

Космический корабль SpaceX Dragon является запасным вариантом для возвращения застрявших астронавтов.

Следует отметить, что это уникальный случай в истории МКС – столь длительное и незапланированное пребывание астронавтов на орбите. Обычно экипажи проводят на станции около шести месяцев, выполняя научные эксперименты и поддерживая работу станции. В настоящее время Уилмор и Уильямс активно участвуют в подготовке к выходам в открытый космос и проведению исследований в условиях микрогравитации. Несмотря на то, что они профессионально выполняют свои обязанности, десять месяцев вдали от дома – это серьезное испытание, и астронавты, несомненно, ждут окончания миссии.

Ситуация с задержкой возвращения Уилмора и Уильямс также повлияла на состав экипажей МКС. Чтобы гарантировать наличие достаточного количества мест на станции, миссия Crew-9 отправилась с сокращенным экипажем из двух человек – Ника Хейга и Александра Горбунова. Они должны будут дождаться прибытия Crew-10, в состав которой войдут астронавты НАСА Энн Макклейн и Николь Эйерс, астронавт JAXA Такуя Ониши и космонавт Роскосмоса Кирилл Песков. После прибытия смены и передачи дел Crew-9 сможет вернуть на Землю Уилмора и Уильямс, завершив тем самым их затянувшуюся космическую одиссею. Данный случай подчеркивает сложность и риски, связанные с пилотируемыми космическими полетами, и важность тщательной подготовки и резервных планов для обеспечения безопасности экипажей.