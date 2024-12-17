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Fantoci
OpenAI открыла бесплатный доступ к поисковой системе на базе ChatGPT для всех пользователей
По словам директора по продуктам OpenAI Кевина Вейла, поиск интегрирован непосредственно в ChatGPT, а также будет доступен на всех платформах, где используется этот чат-бот.

Компания OpenAI наносит серьезный удар по гегемонии Google, открывая доступ к поиску на базе ChatGPT для всех пользователей. Этот шаг знаменует собой серьезное усиление конкуренции на рынке поисковых систем, где доминирование Google казалось незыблемым.

Напомним вам, что в конце октября OpenAI, стартап из Сан-Франциско, известный своим передовым чат-ботом ChatGPT, добавил в него функции поисковой системы. Однако, до сих пор возможность использовать поиск была доступна исключительно платной аудитории. Теперь же, компания приняла решение расширить доступ к этой функции, сделав ее общедоступной для всех зарегистрированных пользователей ChatGPT. Это решение открывает возможность миллионам людей по всему миру получать актуальную информацию, не прибегая к традиционным поисковым системам.

Ключевое преимущество обновленного ChatGPT заключается в его способности предоставлять не просто ссылки на веб-сайты, а конкретные и своевременные ответы на запросы пользователей, основываясь на анализе информации из различных источников в сети. Как отметил в своем видеообращении на YouTube Кевин Вейл, директор по продуктам OpenAI, теперь поиск интегрирован непосредственно в интерфейс ChatGPT и доступен на всех платформах, где работает чат-бот.

Интерфейс поиска в ChatGPT во многом напоминает привычные пользователям Google и Google Maps, однако, он лишен навязчивой рекламы, что делает его более удобным и приятным в использовании. Кроме того, он имеет сходство с интерфейсом Perplexity, еще одной поисковой системой, основанной на искусственном интеллекте, которая отличается более разговорным подходом к предоставлению информации и всегда указывает источники, на которые она опирается. Адам Фрай, руководитель продукта ChatGPT Search, подчеркнул, что компания стремится улучшить пользовательский опыт, добавляя в ChatGPT актуальную информацию из Интернета.

В результате появления поиска в ChatGPT, Google может потерять миллионы пользователей. 

Открытие доступа к поиску для сотен миллионов пользователей ChatGPT начиная с сегодняшнего дня является значительным шагом в развитии технологии искусственного интеллекта и его применения в повседневной жизни. Вместо того чтобы разрабатывать отдельный продукт, OpenAI интегрировала функцию поиска непосредственно в чат-бот, предоставив пользователям выбор: использовать поиск по умолчанию или активировать его вручную с помощью соответствующей иконки.

До сих пор одним из основных ограничений чат-ботов с искусственным интеллектом, таких как ChatGPT и Claude от Anthropic, была необходимость периодически обновлять базу данных. Это приводило к тому, что предоставляемая ими информация не всегда была актуальной. В отличие от них, Google и Microsoft уже давно используют комбинацию ответов, сгенерированных искусственным интеллектом, и результатов веб-поиска.

Однако, теперь, с добавлением возможности онлайн-поиска в ChatGPT, возникают новые вопросы о взаимоотношениях между OpenAI и Microsoft, одним из крупнейших инвесторов стартапа. Microsoft, в свою очередь, активно развивает свою поисковую систему Bing, пытаясь составить конкуренцию Google. Это добавляет интриги в противостояние технологических гигантов.

Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, явно нацелен на превращение своей компании в лидера интернет-индустрии. Недавний раунд привлечения инвестиций, в котором приняли участие такие гиганты, как Microsoft, японский конгломерат SoftBank и производитель ИИ-чипов Nvidia, позволил оценить OpenAI в колоссальные 157 миллиардов долларов. Очевидно, что предоставление пользователям новых возможностей, включая поиск, потребует значительных вычислительных мощностей и соответственно приведет к увеличению и без того высоких затрат компании. Но, судя по всему, Альтман готов идти на эти затраты ради достижения своей амбициозной цели.

#google #chatgpt #openai #поисковая система
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