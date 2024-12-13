В отличие от существующих технологий, которые часто требуют применения токсичных веществ и дорогостоящих материалов, новый метод отличается простотой и экологичностью.

Разработка долговечных и высокоемких аккумуляторов нового поколения — одна из самых актуальных задач современной науки. Литий-металлические аноды обещают значительно увеличить емкость и производительность батарей, однако их нестабильность и склонность к возгоранию долгое время оставались серьезной проблемой. Для устранения этих недостатков ученые из Корейского передового института науки и технологий (KAIST) совместно с коллегами из Университета Ачжоу разработали новый экологичный и эффективный метод. Им удалось радикально увеличить срок службы литий-металлических анодов, используя доступное и безопасное решение.

В своем исследовании, опубликованном в престижном научном журнале Advanced Materials, команда под руководством профессора Иль-Ду Кима представила инновационную технологию, основанную на применении защитного слоя из полых нановолокон. Обычно для защиты литий-металлического анода и создания границы с электролитом применяют специальные покрытия, но этот метод требует использования дорогостоящих материалов и токсичных веществ, при этом не гарантирует значительного увеличения срока службы аккумулятора.

Новый подход корейских ученых принципиально отличается от всех существующих. Они разработали защитный слой, который контролирует рост ионов лития как физическими, так и химическими методами, используя для этого нановолокна с полой структурой. Эти нановолокна получают из гуаровой камеди — натурального полимера, извлекаемого из растений. Весь процесс производства основан на методе электроформования, где в качестве растворителя применяется только вода, что делает его экологически безопасным.

Синтез защитной мембраны C-Li@P для литий-металлической батареи. Источник: Advanced Materials

Благодаря своей уникальной структуре, полые нановолокна эффективно регулируют химические реакции между ионами лития и электролитом, предотвращая их беспорядочное скопление на поверхности анода. Такой подход позволяет стабилизировать границу между литий-металлическим анодом и электролитом, существенно замедляя деградацию аккумулятора.

Результаты испытаний превзошли все ожидания: литий-металлические аноды с новым защитным слоем прослужили в 8,5 раз дольше, чем обычные. Даже после 300 циклов зарядки-разрядки батарея сохранила 93,3% своей первоначальной емкости - это поистине выдающийся показатель.

Важно отметить, что защитный слой из нановолокон, разработанный командой профессора Кима, полностью разлагается в почве всего за месяц. Это подтверждает его экологичность не только в процессе производства, но и после утилизации аккумулятора.

Как отмечает сам профессор Иль-Ду Ким, благодаря комплексному подходу, сочетающему физические и химические методы защиты, удалось достичь беспрецедентного увеличения срока службы литий-металлических анодов. Это открытие особенно актуально в свете растущего спроса на аккумуляторы и сопутствующих экологических проблем, связанных с их производством и утилизацией. Новая технология на водной основе, использующая биоразлагаемые материалы, обещает стать важным шагом на пути к созданию более экологичных и долговечных источников питания нового поколения.