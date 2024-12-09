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Fantoci
НАТО внедряет в армию морские дроны для мониторинга и защиты подводных кабелей
Дроны будут патрулировать обширные морские территории, выявлять подозрительную активность и оперативно передавать данные на командные пункты.

Военно-политический альянс НАТО готовится к запуску новой системы наблюдения, призванной обеспечить защиту подводных кабелей, которые играют ключевую роль в международной телекоммуникационной инфраструктуре. Основная задача проекта — создать флот беспилотных судов, способных круглосуточно мониторить ситуацию в Балтийском и Средиземном морях, где за последний год были зафиксированы случаи повреждения кабелей.

Недавние инциденты, произошедшие в ноябре этого года, когда были повреждены кабели, соединяющие Литву со Швецией и Финляндию с Германией, лишь подчеркнули актуальность этой проблемы. Расследование этих случаев продолжается, однако уже сейчас очевидно, что традиционных методов обеспечения безопасности недостаточно.

По словам адмирала Пьера Вандье, курирующего новыми военными разработками в альянсе, идея заключается в том, чтобы создать систему, аналогичную сети камер видеонаблюдения в городах. Только вместо улиц под пристальным наблюдением окажутся морские просторы, а вместо обычных камер будут использоваться современные USV. Эти автономные аппараты смогут не только фиксировать все происходящее на поверхности, но и, в перспективе, погружаться под воду, обеспечивая комплексный мониторинг.

Данная инициатива получила поддержку как со стороны морского командования НАТО (MARCOM), так и со стороны оперативного штаба Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе (SACEUR). В настоящее время прорабатываются детали проекта, однако уже сейчас рассматривается возможность использования платформ, прошедших успешные испытания в составе оперативной группы 59 ВМС США. Этот опыт позволяет существенно ускорить процесс развертывания системы, сосредоточившись скорее на адаптации существующих технологий, чем на разработке новых.

На первом этапе планируется использовать беспилотные надводные суда, которые в будущем будут дополнены системами для работы под водой. Вандье подчеркивает, что проект базируется на уже существующих технологиях, испытанных в других регионах. Например, ВМС США успешно применяют беспилотные системы Task Force 59 (TF 59) в Персидском заливе, что дает НАТО возможность сосредоточиться на адаптации проверенных решений, а не на разработке с нуля.

Американская TF 59, созданная в 2021 году, специализируется на внедрении беспилотных технологий и искусственного интеллекта в морские операции. Она включает в себя как надводные, так и подводные дроны, которые работают совместно с экипажными судами. Подразделение успешно тестировало различные платформы, включая запуск барражирующих боеприпасов с беспилотников и использование дронов с вертикальным взлетом.

Главная задача на данный момент – не столько разработка новых технологий, сколько адаптация уже существующих решений под нужды альянса. При этом планируется задействовать уже серийно выпускаемые платформы, хорошо зарекомендовавшие себя в ходе испытаний и реальных операций. Это позволит существенно сократить сроки и стоимость проекта.

Цель амбициозна: запустить флот беспилотных аппаратов наблюдения до следующего саммита НАТО, который пройдет в Нидерландах в июне следующего года. Для этого предстоит провести серию экспериментов и согласовать все технические и организационные вопросы с союзниками по альянсу. Создание флота USV станет важным шагом на пути к обеспечению безопасности подводной инфраструктуры и позволит НАТО эффективно реагировать на возникающие угрозы.

#нато #морские дроны
Источник: defensenews.com
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