В связи с необходимостью проведения дополнительных исследований и внесения изменений в программу, сроки запусков последующих миссий «Артемида» были пересмотрены.

Космическая программа НАСА «Артемида», нацеленная на возвращение человека на Луну, столкнулась с очередными проблемами и переносами сроков. После успешного завершения беспилотной миссии «Артемида I» в конце 2022 года, когда ракета-носитель Space Launch System (SLS) вывела на лунную орбиту капсулу «Орион», специалисты НАСА выявили ряд технических проблем, требующих детального изучения. Ключевой проблемой стало неожиданное поведение теплозащитного экрана спускаемого аппарата.

В ходе миссии «Артемида I» тепловой щит «Ориона», изготовленный из абляционного материала Avcoat, подвергся аномально интенсивному разрушению. Абляционная защита рассчитана на постепенное испарение материала под воздействием высоких температур, что позволяет отводить тепло от корпуса корабля. Однако после возвращения аппарата на Землю была обнаружена критически высокая степень износа теплозащитного экрана капсулы. Это вызвало обеспокоенность у специалистов, поскольку НАСА планировало использовать аналогичную конструкцию теплового экрана в пилотируемых миссиях.

После серии наземных тестов, инженеры НАСА пришли к выводу, что причиной аномального разрушения стала экспериментальная траектория входа в атмосферу, так называемая "skip entry" (вход с отскоком). Этот манёвр, при котором корабль сперва "ныряет" в атмосферу для торможения, а затем, используя аэродинамическую подъемную силу, снова поднимается, позволяет увеличить дальность полета и точность приземления. Моделирование показало, что при таком маневре в теплозащите накапливаются газы, которые в нормальных условиях должны были испаряться. Из-за прерывистого нагрева материал не достигал достаточной проницаемости, что приводило к росту внутреннего давления, образованию трещин и, как следствие, к потере фрагментов покрытия.

Теплозащитный экран корабля «Орион» после завершения миссии «Артемида I». Фото: НАСА

Несмотря на выявленные проблемы, НАСА приняло решение не менять конструкцию теплозащиты для миссии «Артемида II», которая предусматривает облет Луны экипажем без посадки на поверхность. Вместо этого планируется скорректировать траекторию входа в атмосферу, чтобы избежать повторения ситуации, возникшей в ходе «Артемиды I». Важно отметить, что, несмотря на аномальное разрушение теплозащиты, спускаемый аппарат «Артемиды I» успешно приводнился в Тихом океане.

Кэтрин Кернер, одна из руководителей программы, подчеркнула, что безопасность является главным приоритетом НАСА, и все решения принимаются на основе тщательного анализа данных.

В свете необходимости доработки спускаемого аппарата и внесения изменений в план полета, НАСА объявило о переносе сроков реализации программы «Артемида». Миссия «Артемида II» теперь запланирована не ранее чем на апрель 2026 года, а высадка астронавтов на Луну в рамках миссии «Артемида III» состоится ориентировочно в середине 2027 года.

Важно отметить, что эти сроки не являются окончательными и могут быть скорректированы в будущем. Ситуация осложняется возможной сменой руководства НАСА, связанной с потенциальным приходом новой администрации (гипотетически, так как речь о будущем). Назначение Джареда Исаакмана, имеющего тесные связи с компанией SpaceX Илона Маска, на пост главы НАСА может привести к пересмотру всей программы «Артемида» и, возможно, к дальнейшим задержкам, учитывая его критические высказывания в адрес ракеты-носителя SLS, являющейся ключевым элементом программы.