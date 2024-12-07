Поиск Google станет настолько продвинутым, что сможет решать более сложные задачи, чем сегодня.

Google является крупнейшей поисковой системой мира и поэтому нередко сталкивается с пристальным вниманием регуляторов. Доминирующее положение Google на рынке поисковых систем привело к многочисленным антимонопольным разбирательствам, но, несмотря на все судебные тяжбы, компания строит амбициозные планы на ближайшее будущее. Генеральный директор Google Сундар Пичаи в рамках саммита DealBook, организованного The New York Times, заявил, что уже в 2025 году пользователей ждут большие перемены в поисковой системе. Учитывая стратегическое внимание компании к технологиям искусственного интеллекта (ИИ), эти изменения наверняка будут связаны именно с ним.

Сундар Пичаи отметил, что уже в ближайшем будущем Google сможет предложить пользователям такие возможности поиска, которые сегодня кажутся недосягаемыми. Несмотря на то, что конкретные детали он не раскрыл, его заявление с большой вероятностью связано с активной конкуренцией на рынке ИИ. Ранее глава Microsoft Сатья Наделла заявил, что Google изначально имела все шансы стать лидером в области искусственного интеллекта. Такая оценка основана на том, что именно инженеры Google ещё в 2017 году разработали первые трансформеры — технологию, лежащую в основе современных генеративных моделей. Однако серьёзных шагов в этом направлении компания долгое время не предпринимала, что позволило Microsoft и OpenAI занять лидирующие позиции.

В настоящее время Microsoft активно использует GPT-модели OpenAI в своих продуктах, включая Copilot и Bing AI. Google отличается от Microsoft тем, что развивает собственные технологии, такие как Gemini. Эти модели уже нашли применение в новых смартфонах компании и других продуктах, а также легли в основу AI Overviews — функции, которая предоставляет пользователям краткие ответы на запросы с помощью языковой модели. Хотя такие функции могут быть весьма полезны, они не лишены недостатков: Google сама предупреждает о необходимости проверять полученную информацию. Для этого рекомендуется просматривать и традиционные результаты поиска.

По словам Пичаи, грядущие изменения в Google Search будут настолько значительными, что перевернут представления о возможностях поиска. Ожидается, что AI Overviews получит более развитые функции, включая элементы разговорного интерфейса. Это станет ответом на решения конкурентов, таких как OpenAI и Perplexity, уже активно использующих языковые модели для веб-поиска.

Однако искусственный интеллект Google, как и аналогичные технологии, сталкивается с проблемой достоверности данных. Генеративные модели, включая Gemini, не обладают пониманием истинности информации и формируют ответы, основываясь на обучающих данных. Это иногда приводит к ошибкам, которые специалисты называют «галлюцинациями». Тем не менее Google продолжает работу над улучшением своих технологий, стремясь конкурировать с последними версиями GPT OpenAI.

Какими бы амбициозными ни были планы Google, успех компании в 2025 году будет напрямую зависеть от её способности превратить ИИ в действительно полезный и надёжный инструмент для поиска. У преданных пользователей и экспертов остаётся главный вопрос: сможет ли Google справиться с вызовами, связанными с развитием и внедрением этих технологий.