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Fantoci
В связи с повреждением подводного кабеля в Балтийском море был создан новый наблюдательный комитет
Его задача – разработать и внедрить меры по повышению устойчивости подводной интернет-инфраструктуры, а также координировать действия государств и частных компаний в этой области.

29 ноября в день завершения ремонта одного из повреждённых подводных кабелей в Балтийском море две крупные международные организации объявили о создании совета, призванного укрепить защиту этой критически важной инфраструктуры. Международный союз электросвязи (ITU) совместно с Международным комитетом по защите кабелей (ICPC) выступили с инициативой, направленной на обеспечение защиты глобальной сети подводных кабелей, которые передают почти весь объём международных данных.

В новый совет вошли 40 представителей правительств разных стран, руководители телекоммуникационных компаний, а также ведущие эксперты отрасли. Его главная задача — разработка и продвижение рекомендаций для оперативного восстановления интернет-кабелей после случайных и преднамеренных повреждений, а также снижение рисков таких инцидентов.

В последнее время повреждения этих кабелей связывают с актами саботажа, но основными причинами является обычная человеческая деятельность, такая как рыбалка или установка якорей, а также природные явления и технические сбои. По данным ICPC, ежегодно по всему миру фиксируется от 150 до 200 случаев повреждения подводных линий связи, требующих около трех срочных ремонтов в неделю.

Учитывая, что более 99% международных данных передаётся по этим кабелям, их надёжность уже давно приобрела стратегическое значение. Генеральный секретарь ITU Дорин Богдан-Мартин подчеркнула, что обеспечение их устойчивости стало глобальной необходимостью.

Все известные подводные телекоммуникационные кабели.

Первое заседание совета запланировано на декабрь 2024 года в виртуальном формате, а официальный саммит состоится в начале 2025 года в Абудже, Нигерия.

Создание совета совпало с расследованием повреждений двух кабелей в Балтийском море. По данным датских военных, в этом могло быть замешано китайское судно Yi Peng 3, находившееся поблизости подводных интернет-кабелей в момент инцидента. Китайская сторона отвергла все обвинения, однако власти Финляндии продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

Одним из пострадавших оказался кабель, соединяющий Финляндию и Германию. Повреждение было зафиксировано 18 ноября 2024 года, а ремонтные работы завершились уже 28 ноября. Несмотря на сложные условия, включая необходимость доставки специального оборудования из-за пределов Балтийского моря, восстановление удалось провести быстрее запланированного срока.

Компания-оператор заявила, что инцидент практически не повлиял на качество связи, однако стал напоминанием о важности резервных систем. По словам её руководителя Ари-Юсси Кнаапила, защита подводной инфраструктуры требует не только технического совершенствования, но и ужесточения международных норм, чтобы предотвратить умышленные действия, наносящие ей ущерб.

Повреждение кабелей, независимо от их причин, вновь акцентировало внимание на необходимости усиления защиты этой инфраструктуры. Совет ITU и ICPC должен сыграть ключевую роль в координации международных усилий для предотвращения новых инцидентов и минимизации их последствий.

#германия #финляндия #балтийское море #подводный кабель #подводный интернет-кабель
Источник: itu.int
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