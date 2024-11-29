В 1994 году мир увидел рождение PlayStation — консоли, которой было суждено переписать историю игровой индустрии.

Прошло уже 30 лет с момента появления первой версии PlayStation, которая кардинально изменила мир видеоигр. За это время консоль успела обзавестись статусом культурного феномена и вошла в историю не только своими инновационными технологиями, но и рядом необычных и любопытных событий.

Дизайн первой PlayStation, представленной в Японии в декабре 1994 года, был вдохновлён внешним видом рабочих компьютеров того времени. Согласно интервью эксперта по истории видеоигр Хироюки Маэды, японское руководство Sony настаивало на сером цвете корпуса, но их американские коллеги предлагали сделать консоль чёрной, считая это более стильным решением.

Первая версия, как мы хорошо помним, все таки получила серый цвет, но потом разработчики Sony уступили американцам: следующие поколения PlayStation (2, 3 и 4) выпускались в чёрным цвете, за исключением лимитированных цветных серий. А вот PlayStation 5, выпущенная в 2020 году, снова выделилась, на этот раз белым корпусом.

Разработка контроллера для первой версии PlayStation оказалась непростой задачей: Sony только осваивала рынок игровых консолей и практически начинала все с нуля. По словам Маэды, компания протестировала более двухсот различных прототипов, прежде чем пришла к окончательному варианту.

Одной из ключевых фигур процесса стал Норио Ога, генеральный директор Sony, известный своей страстью к авиации. Именно он настоял на эргономичности дизайна. Так появился контроллер с кнопками-треугольником, кругом, крестом и квадратом, который практически не изменился за десятилетия.

В Японии символ круга ассоциируется с одобрением, поэтому эта кнопка изначально использовалась для подтверждения действий, а крест — для отмены. Однако на Западе функции кнопок были перепутаны, чтобы соответствовать местным стандартам. Позже Sony стандартизировала интерфейс: с выходом PlayStation 5 даже японские пользователи столкнулись с западной раскладкой.

Успех PlayStation во многом обусловлен её игровыми хитами и новаторским подходом к носителям. Sony выбрала компакт-диски вместо традиционных картриджей, что значительно упростило производство и сделало платформу привлекательной для разработчиков.

Такие игры, как Ridge Racer, продемонстрировали все возможности консолей в 3D-графике и вывели жанр аркадных гонок на новый уровень. Metal Gear Solid стал настоящей революцией, впервые представив игры как форму интерактивного кинематографа. А Final Fantasy VII, первая трёхмерная часть популярной серии, открыла миру японские ролевые игры и значительно расширила их фанатскую базу на Западе.

Не менее знаковыми стали такие проекты, как культовый хоррор Resident Evil и приключения Лары Крофт в игре Tomb Raider, заложившие основы многих современных жанров.

PlayStation 2 остаётся самой популярной консолью за всю историю: её продажи превысили 160 миллионов экземпляров. Главный секрет успеха заключался в её функциональности: помимо игр, устройство поддерживало воспроизведение DVD-дисков, что сделало её выгодной покупкой для тех, кто искал мультимедийный центр.

Однако спрос превзошёл ожидания Sony, и ограниченные поставки PS2 привели к хаосу в магазинах. В Париже, например, у культового Virgin Megastore на Елисейских Полях толпы покупателей едва не устроили массовые беспорядки в день выпуска.

В конце 2000 года появились сообщения о том, что правительство Ирака под руководством Саддама Хусейна закупило 1400 PlayStation 2. По слухам, мощные процессоры консоли могли использоваться для наведения ракет. Эти предположения вызвали серьёзные опасения, и в Японии PS2 была внесена в список технологий с ограничениями на экспорт.

Хотя история так и осталась на уровне слухов, она подчёркивает уникальность технологий, лежащих в основе PlayStation, и их влияние далеко за пределами игровой индустрии.

За три десятилетия PlayStation превратилась в символ инноваций и популярной культуры. Каждое её поколение не только развивало видеоигры как индустрию, но и становилось частью глобальных социальных процессов, что делает её историю по-настоящему уникальной.