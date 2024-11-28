Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Марсианские спутники Фобос и Деймос являются обломками древнего астероида
До сих пор существовало две основные теории: первая предполагала случайный захват астероидов гравитационным полем Марса, вторая – образование спутников в результате мощного столкновения с другим космическим телом.

Планета Марс продолжает хранить множество тайн, одна из которых связана с происхождением его спутников – Фобоса и Деймоса. Красная планета, на самом деле, не так уж и велика: его диаметр составляет лишь половину земного, а масса — примерно треть от массы нашей планеты. И даже его спутники, Фобос и Деймос, – крошечные небесные тела, диаметром всего в несколько километров. Происхождение этих спутников до сих пор являлось загадкой для ученых. Существовало две основные теории: притягивание гравитацией пролетающих мимо астероидов или формирование спутников из обломков, выброшенных в космос после мощного столкновения с Марсом. Однако обе гипотезы имели существенные недостатки. Захваченные астероиды вряд ли бы вращались по таким стабильным экваториальным орбитам, а выброшенный материал, скорее всего, сформировал бы спутники на гораздо более близком расстоянии к планете.

Новое исследование, проведенное командой ученых из Исследовательского центра Эймса НАСА под руководством Джейкоба Кегеррейса, предлагает совершенно иной сценарий. С помощью сложного моделирования на суперкомпьютере COSMA Даремского университета исследователи проверили сотни различных вариантов взаимодействия астероидов с Марсом, учитывая размер, скорость, вращение и расстояние. Результаты показали, что гравитация даже относительно небольшого Марса разорвала на части астероид, который пролетал на достаточно близком расстоянии. Фрагменты этого разрушенного астероида, разбросанные по разным орбитам, под воздействием гравитационных сил Марса и Солнца постепенно сталкивались и дробились еще сильнее. В итоге, из этого облака обломков сформировалось диффузное кольцо вокруг Красной планеты, а затем, крупные частицы начали слипаться, образуя Фобос и Деймос. По сути, марсианские спутники могут представлять собой груды щебня, медленно разрушающиеся по мере приближения к планете.


Интересно, что эта модель не только объясняет особенности орбит Фобоса и Деймоса, но и делает ряд предсказаний относительно их состава и структуры, которые можно проверить экспериментально. Подтверждение этой гипотезы станет важным шагом в понимании истории формирования Марса и всей Солнечной системы. В ближайшем будущем у нас появится такая возможность. В 2026 году Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) планирует запустить миссию Martian Moons eXploration (MMX) к Фобосу и Деймосу. Космический аппарат, оснащенный прибором MEGANE, разработанным НАСА, проведет детальное исследование спутников. Кроме того, зонд соберет образцы грунта с поверхности спутников с помощью пневматического пробоотборника, также созданного в НАСА. Эти образцы будут доставлены на Землю в 2031 году, предоставив ученым уникальную возможность провести тщательный анализ и окончательно установить происхождение марсианских спутников. Результаты этой миссии могут перевернуть наши представления о формировании планетных систем и помочь раскрыть тайны прошлого Красной планеты. Ведь Фобос и Деймос, в отличие от нашей Луны, могут оказаться не просто спутниками, а своеобразными «археологическими памятниками», хранящими в себе следы катастрофического события, произошедшего миллионы лет назад. Изучение этих космических «памятников» позволит нам заглянуть в далекое прошлое и лучше понять процессы, которые сформировали облик нашей Солнечной системы.

#марс #солнечная система #фобос #деймос
Источник: nasa.gov
+
Написать комментарий (0)
Новое исследование - роль РНК в формировании строительных блоков жизни
NASA отправляет зонд Europa Clipper для изучения ледяного океана Европы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский "Панцирь-С1" впервые перехватил американский дрон Switchblade-600
2
Истребитель-перехватчик МиГ-41 станет первым в России боевым самолетом шестого поколения
21
Майнеры распродают видеокарты за бесценок на фоне заката криптодобычи на GPU
12
Новая самоходка «Мальва» может поразить цель несколькими снарядами одновременно
+
Благодаря своей высокой точности танк Т-90М "Прорыв" получил прозвище "снайперский танк"
2
В Китае анонсированы смартфоны Huawei Mate 70/Pro/Pro+/RS Ultimate с титановым корпусом
+
Новейший комплекс «Сармат» готовится встать на защиту России
3
Samsung хочет превратить свои телефоны и планшеты Galaxy в полноценные портативные консоли
2
Подразделения российской армии занимают населённый пункт Зеленый Гай в Харьковской области
+
У экспертов возникли сомнения относительно происхождения собранных СБУ частей «Орешника»
1
На Урале обнаружили крупное месторождение изумрудов
1
В России для спецподразделений разработали полуавтоматическую винтовку «Титан» калибра .308
+
Эксперт Адамс выразил беспокойство за сохранность ВМС США перед гипотетическим ударом «Орешником»
7
В России приступили к строительству крупнейшей ветряной электростанции
3
Вблизи Екатеринбурга построят новую автодорогу, которая станет «южными воротами на Восток»
+
В Германии резко снизился спрос на автомобили: тысячи новых машин стоят на парковках в ожидании покупателей
3
Насколько «Орешник» быстрее «Кинжала», и почему даже ЗРК Patriot не может сбить российскую ракету
2
Обновление Windows 11 24H2 оказалось несовместимо с некоторыми офисными USB-устройствами
+
GTA 6 получит технологию глобального освещения с помощью трассировки лучей
2
США не возражают против вооружения Турции российскими ЗРК С-400
+

Популярные статьи

Фантастика "Космос: далекие уголки" — самый дорогой сериал из 90-х
8
"Forgive Me Father 2": краткий обзор новой игры (+ бонус)
+
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
77
28 ноября отмечается День Пьяного Ёжика
8
Если ли смысл покупать дорогие видеокарты, и почему GeForce RTX 4090 уже не актуальна
15
Что больше всего подорожало в 2024 году в России – оцениваем реальный уровень инфляции
6
ТОП-8 материнских плат стоимостью больше 25000 рублей для процессора AMD Ryzen 7 9800X3D
8
Обзор и тестирование смартфона Doogee V40 Pro
1
Выбираем наиболее выгодный и оптимальный процессор для игрового компьютера в конце 2024 года
11
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom XT12 Pro
6

Сейчас обсуждают

Майкопское Честное
21:08
Не выйдет, он копрофаг. Другим питаться не может.
Есть ли смысл в покупке внешней видеокарты, и как не стать жертвой бесполезных технологий
Михаил Цайгер
21:06
1. "Убедительно, хотите сказать про су-57 тотальное вранье ?" — со стороны подавляющего большинства российских блогеров — просто тотальнейшее чудовищное враньё. Главным образом от элементарного невеж...
Почему Су-57 — лучший истребитель пятого поколения. Разбираем все преимущества самолёта
Валерий Агапов
21:04
Ты с ним цивилизованно. Даже если бы он был прав, но не время и не ему квакать. Поэтому ты сегодня правее
Путин: При ударе ракеты «Орешник» температура компонентов достигает 4000 градусов Цельсия
Archimedes
21:00
Пьяный-пьяный ёжик Влез на провода Током шибануло Пьяного ежа У-у-ууу...
28 ноября отмечается День Пьяного Ёжика
Андрей Тарр
20:57
Возможно или под конец майнинга, но когда цены ещё держались. Нуили в марте 2022 в РФ, когда какая нибудь 3080 стоила от 300 до 500 т.р., даже б.у. 1070 была 30 - 60 т.р. и это кто-то даже покупал. А...
Майнеры распродают видеокарты за бесценок на фоне заката криптодобычи на GPU
Dusty Soldier
20:56
Стоимость передачи электроэнергии в Московской области 316 коп/кВт. А дальше уже сетевые корпораты добавляют
Майнеры распродают видеокарты за бесценок на фоне заката криптодобычи на GPU
Александр Кузнецов
20:55
Ну как остановить боевую часть ракеты, если она из нескольких боевых блоков? Тот же THAD должен будет выпустить ВСЕ готовые к старту противоракеты с пусковой платформы всего на одну ракету «орешник» ,...
Насколько «Орешник» быстрее «Кинжала», и почему даже ЗРК Patriot не может сбить российскую ракету
Nvidia&Intel Hayter
20:53
Клоун с 3050 нас временно покинул.ждем с новым ником и новыми интересными историями
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
Добрый день
20:52
Может ему стоит поменять диету?
Есть ли смысл в покупке внешней видеокарты, и как не стать жертвой бесполезных технологий
Gamandril
20:50
Ага, один из и комплектов тут главное. Ты же не в курсе, что тебе вторая планка как корове пятая нога на спине. Мне каждое чмо обоссанное ненужно убеждать в чем-то. Просто усунься и не выеживайся. Тво...
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем