Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Nvidia представила ИИ-модель "Fugatto", способную создавать совершенно уникальные звуки
Музыканты смогут использовать эту модель для генерации оригинальных саундтреков к фильмам и играм, а звукорежиссеры – для создания уникальных звуковых эффектов.

В ближайшем будущем вы сможете попросить компьютер сочинить мелодию в стиле ваших любимых исполнителей или создать звуки, которые никто никогда раньше не слышал. До недавнего времени такие звуки могли существовать лишь в нашем воображении, но благодаря генеративным технологиям искусственного интеллекта они становятся реальностью. Новейшая разработка Nvidia под названием "Fugatto" способна не только воспроизводить уже известные звуки, но и создавать совершенно уникальные аудиоэффекты, не существовавшие ранее.

Новая модель представляет собой трансформер — вид искусственного интеллекта, который ранее применялся в текстовых системах, таких как ChatGPT. Однако Fugatto обучалась не на текстах, а на огромных объемах аудиоданных. Для её тренировки использовалась мощнейшая система Nvidia DGX с 32 ускорителями H100 Hopper AI, а итоговая модель насчитывает 2,5 миллиарда параметров. Но главное достижение команды разработчиков — это не огромный массив аудиоданных, а подход к обучению, позволивший модели выйти за рамки реальности.

Ключевая особенность в разработке Fugatto заключалась в подготовке обучающих данных. Модель получила доступ к 50 миллионам часов разнообразных аудиозаписей, но чтобы сохранить её относительно компактный размер, разработчики сосредоточились на оптимизации. Вместо бесконечного добавления новых данных они использовали методы, расширяющие способности модели за счёт творческого подхода к обработке имеющегося материала. Итогом более чем годовой работы стала система, способная не просто копировать существующие звуки, но и комбинировать их свойства в неожиданных сочетаниях.

Одной из самых ярких особенностей Fugatto стала возможность генерировать "несуществующие звуки". Этот эффект исследователи назвали в честь знаменитого визуального эксперимента с "авокадным стулом", когда искусственный интеллект предлагал исследователям фантастические изображения, не имеющие аналогов в реальном мире. Fugatto демонстрирует аналогичные возможности в звуке, генерируя совершенно уникальные аудиокомпозиции, такие как "хор из сирен". Это стало возможным благодаря технологии ComposableART, которая позволяет модели совмещать различные свойства звука, даже если они не встречались вместе в исходных данных. Например, Fugatto способна генерировать уникальный голос с добавлением эмоций или акцента, открывая перед пользователем небывалую свободу творчества.


Хотя Fugatto в первую очередь воспринимается как инструмент для экспериментального звукового дизайна, её возможности могут найти практическое применение в музыке и звукорежиссуре. Модель способна анализировать загруженные аудиофайлы и, например, изолировать вокал от инструментов или моментально добавить новую партию. Кроме того, Fugatto может генерировать звуки с нуля, руководствуясь текстовым описанием. Один из авторов проекта, Рафаэль Валье, поделился впечатлениями от первых результатов работы модели: "Когда Fugatto впервые создала музыку на основе нашего запроса, это было просто невероятно."

Пока что Fugatto недоступна широкой публике, но Nvidia предлагает ознакомиться с примерами её работы на специальном сайте. Эти аудиозаписи демонстрируют, как далеко продвинулись технологии генерации звука. Известные композиторы никогда не ожидали услышать кричащую виолончель, но Nvidia доказала, что такие фантазии могут стать реальностью.

Совершенно очевидно, что Fugatto открывает новую эру в создании и обработке звука, предоставляя музыкантам, продюсерам и всем пользователям, кто работает со звуком, мощный и гибкий инструмент для реализации самых смелых творческих идей. Эта технология способна перевернуть представление о том, какими могут быть звуки, и, несомненно, окажет огромное влияние на развитие музыки и аудиоиндустрии в целом.

#nvidia #искусственный интеллект #ии-модель #fugatto
Источник: blogs.nvidia.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цена биткойнов на кошельке, утерянном на свалке, достигла $700 млн, владелец требует компенсацию
3
ВС РФ осталось 12 километров до выхода к административным границам Днепропетровской области
1
Истребитель-перехватчик МиГ-41 станет первым в России боевым самолетом шестого поколения
4
В России впервые выставлен на продажу подержанный лимузин Аурус Сенат
3
Энтузиасты выпустили полноценную российскую озвучку для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
5
Представлен ультра-роскошный седан Huawei Maextro S800, который бросает вызов Maybach
+
"Военная Хроника": Боевые блоки "Орешника" вызвали детонацию эквивалентную 7 тоннам тротила
8
Украинские военные подтверждают переход Раздольного под контроль российской армии
1
Российский "Панцирь-С1" впервые сбил перехватил американский дрон Switchblade-600
1
НАСА обнаружило секретную военную базу США на глубине 150 метров подо льдами Гренландии
2
Свежее видео демонстрирует плавную анимацию в One UI 7 и изменения дизайна в стиле iOS
+
Подрядчики концерна "Калашников" обманули гособоронзаказ, закупив некачественные детали в Китае
1
Новая самоходка «Мальва» может поразить цель несколькими снарядами одновременно
+
Бывший разработчик Rockstar объяснил, почему в GTA 4 не было самолетов и танков
5
Samsung хочет превратить свои телефоны и планшеты Galaxy в полноценные портативные консоли
1
RTX 5090D может получить те же технические характеристики, что и стандартная версия
+
Смартфоны Vivo серии S20 смогут «оживлять» фото при помощи искусственного интеллекта
+
Выход GTA 6 приведет к массовым пропускам работы геймеров по всему миру
4
Новейшая система "Прометей" от Ростеха превращает любую боевую технику в автономного робота
1
Подразделения российской армии занимают населённый пункт Зеленый Гай в Харьковской области
+

Популярные статьи

О проблемах русскоязычных геймеров в последние годы
179
Почему Linux скорее мёртв, чем жив в настольном сегменте, а видеокарты AMD Radeon несостоятельны
52
Обзор платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite на примере смартфона Realme GT 7 Pro
6
Изучаем печальный опыт использования HDD для игр на примере S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
27
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GTX 1060Ti 6Gb на платформе Socket 1700
37
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
6
О пассивном заработке в Steam для начинающих с цифрами и пруфами
7
Как менялись суперкомпьютеры: путь от вакуумных ламп и транзисторов до квантовых вычислений
2
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S 14 (M5406W)
3
ТОП-8 материнских плат стоимостью больше 25000 рублей для процессора AMD Ryzen 7 9800X3D
5

Сейчас обсуждают

Добрый день
17:39
Я тебя немного огорчу, но во всём мире нет идеальных систем ПВО, способных перехватывать цели со 100%-й гарантией, особенно если летит не одна, а сразу пара десятков. Всякие американские патриоты в зо...
ATACMS, атаковавшие Курскую область, произвели в 90-х годах
Archimedes
17:38
Почему именно Китай? В мире куча фабрик, которые хотели бы срубить бабло на горяченьком.
ASUS представила плату PRO WS Z890-ACE SE для рабочих систем с процессорами Intel Core Ultra 200S
Eppius
17:36
Просто кредит берешь и все дела
Если ли смысл покупать дорогие видеокарты, и почему GeForce RTX 4090 уже не актуальна
Archimedes
17:34
продолжение: Так продолжалось до тех пор, пока США не запретили своим вассалам продавать даже устаревшие линии России. Последняя приобретённая линия на 90 нм была из Дрездена, но по некоторым данным о...
ASUS представила плату PRO WS Z890-ACE SE для рабочих систем с процессорами Intel Core Ultra 200S
Сергей Анатолич
17:34
5060 стоить $200? Смешно😂🤣😂 4060 сейчас в сша стоит больше $300.
В Hardware Unboxed считают, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 должна стоить около 200 долларов
Archimedes
17:34
К сожалению, сейчас в моде гарлапаны, которые тупы как пробки настолько, что не могут даже прочитать в интернете информацию по истории микроэлектроники в СССР/России. Сталин во второй половине 1940-х ...
ASUS представила плату PRO WS Z890-ACE SE для рабочих систем с процессорами Intel Core Ultra 200S
Eppius
17:33
Скоро будет откат. График шип нарисовал
ATACMS, атаковавшие Курскую область, произвели в 90-х годах
VRoman
17:32
Minisforum UM780 позволяет Райзену 7840HS работать в 65-ваттном режиме без перегрева, около 75 градусов, и не сбрасывая TDP. И встройка позволяет играть в игры.
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom XT12 Pro
Alfa
17:30
Само главное, выдавить нациков со всей т.н. "Украины"и вернуть эту территорию в Россию, где она была до 1917 года, т.е восстановить территорию России, какой она была до революции, а переговоры с терр...
ВС РФ осталось 12 километров до выхода к административным границам Днепропетровской области
Муса Худавердиев
17:30
Ахахаха, вот он настоящий сталкер 2
Mash: Украинцы массово едут жить в Припять, чтобы избежать мобилизации и получать пособия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем