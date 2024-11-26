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Fantoci
Huawei представила первый смартфон с китайской операционной системой
Одной из ключевых особенностей HarmonyOS Next является её полная независимость от кода Android, который использовался в прошлых версиях устройств Huawei.

В мире мобильных технологий произошло знаковое событие. Китайский технологический концерн Huawei официально представил смартфон Mate 70 с полностью отечественной операционной системой HarmonyOS Next, бросив вызов доминированию западных технологических гигантов Apple и Google.

Долгое время Huawei следовал по пути большинства производителей смартфонов, используя Android в качестве основы для своих устройств. Однако, после введения жестких санкций со стороны США, которые фактически отрезали компанию от ключевых американских технологий и компонентов, Huawei была вынуждена искать альтернативные пути развития. Разработка собственной операционной системы стала не просто вопросом престижа, а необходимостью для обеспечения технологической независимости и выживания на рынке.

Эксперты отмечают, что HarmonyOS Next – это не очередное косметическое обновление Android, а совершенно новая операционная система, написанная полностью с нуля. Это означает, что разработчикам приложений придется создавать новые версии своих программ, адаптированные под новую платформу. Huawei прекрасно осознает, что это сложная и затратная задача, и именно поэтому компания уже сейчас активно работает с известными разработчиками, предлагая им инструменты и поддержку в процессе переработки своих приложений под HarmonyOS Next. По предварительным данным, интерес к новой платформе есть, и уже несколько миллионов пользователей оформили предзаказ на Mate 70, несмотря на то, что устройство поступило в продажу совсем недавно.

Презентация Mate 70 прошла в штаб-квартире Huawei в Шэньчжэне и вызвала небывалый ажиотаж не только среди специалистов, но и среди обычных пользователей. Очереди в магазины Huawei в крупных городах Китая, таких как Пекин, свидетельствуют о том, что многие китайцы готовы поддержать отечественного производителя и перейти на новую операционную систему. Помимо технологической независимости, покупателей привлекает и высокое качество продукции Huawei. Считается, что смартфоны Huawei, в частности, Mate 70, обладают превосходными камерами и лучшим приемом сигнала по сравнению с конкурентами.

Стоит отметить, что Huawei пришлось пройти непростой путь, чтобы достичь сегодняшнего успеха. Еще несколько лет назад компания была крупнейшим производителем смартфонов в Китае, однако американские санкции нанесли серьезный удар по ее бизнесу. Тем не менее, Huawei не сдалась и смогла не только выстоять, но и добиться значительного прогресса в разработке собственных технологий. Успех Mate 70 и HarmonyOS Next станет лакмусовой бумажкой, которая покажет, насколько эффективной оказалась стратегия Huawei, направленная на импортозамещение и достижение технологической независимости.


Стоимость Mate 70 начинается с отметки в 758 долларов, что значительно ниже, чем стоимость флагманских моделей других производителей. Это еще один аргумент в пользу выбора нового смартфона Huawei, особенно для тех, кто ценит соотношение цены и качества. Впрочем, не стоит забывать, что будущее HarmonyOS Next во многом зависит от того, насколько активно разработчики будут создавать приложения для этой платформы. Huawei обещает, что в ближайшие месяцы пользовательский опыт работы с HarmonyOS Next станет еще лучше и комфортнее, благодаря постоянным обновлениям и появлению новых приложений.

В сложившейся геополитической обстановке успех Huawei имеет огромное значение не только для самой компании, но и для всего Китая. Развитие собственных технологий и снижение зависимости от западных поставщиков – это стратегическая задача, которую китайское правительство ставит перед своими компаниями. Huawei, безусловно, является одним из лидеров в этой области, и ее успехи вдохновляют другие китайские компании на создание собственных инновационных продуктов.

#китай #android #huawei #mate 70 #harmonyos next
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Смартфоны серии Huawei Mate 70 работают на процессоре Kirin 9020 с 12 ядрами
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