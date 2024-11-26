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Fantoci
Четыре новые видеокарты Nvidia RTX 50-й серии поступят в продажу в начале 2025 года
Ожидается, что их официальная презентация состоится на выставке CES 2025.

В начале 2025 года на рынке видеокарт ожидается большое пополнение: согласно инсайдерской информации, Nvidia готовится представить сразу четыре модели новой RTX серии – 5090, 5080, 5070 Ti и 5070. Геймеры по всему миру с нетерпением ждут этого анонса, ведь новые видеокарты обещают значительный прирост производительности по сравнению с текущим поколением. К сожалению, точные даты старта продаж пока неизвестны, но инсайдеры указывают на первую половину 2025 года, возможно, даже на период проведения выставки CES 2025 в январе.

Наибольший интерес, конечно, вызывает флагманская модель – RTX 5090. По предварительным данным, эта видеокарта получит внушительные характеристики: более 21 тысячи ядер CUDA и 32 гигабайта новейшей видеопамяти GDDR7. Однако за такую мощь придется заплатить – ожидается, что энергопотребление RTX 5090 составит около 600 Вт, что потребует соответствующего блока питания. Стоимость флагманской видеокарты, по прогнозам, приблизится к отметке в 2000 долларов, а разогнанные версии от партнеров Nvidia будут стоить еще дороже.

Помимо RTX 5090, Nvidia также готовит к выпуску более доступные модели – RTX 5080, 5070 Ti и 5070. Предполагается, что 5070 Ti будет заметно мощнее предшественницы RTX 4070 Ti, получив на 1200 ядер CUDA больше. В то же время RTX 5070, скорее всего, станет выбором геймеров с ограниченным бюджетом, предлагая достойную производительность за приемлемую цену. Разница в стоимости между 5070 Ti и 5070, вероятно, составит несколько сотен долларов, что позволит каждому подобрать видеокарту по своим потребностям и финансовым возможностям. Например, текущая разница в цене между моделями RTX 4070 Ti и RTX 4070 от MSI наглядно демонстрирует, как Nvidia позиционирует свои продукты в разных ценовых сегментах, и аналогичная ситуация, скорее всего, повторится с новым поколением.

Стоит отметить, что вся информация о характеристиках и ценах новых видеокарт пока является неофициальной и основана на слухах и утечках. До официального анонса от Nvidia еще есть время, поэтому многое может измениться. Однако уже сейчас можно сказать, что серия RTX 5000 обещает стать значительным шагом вперед в развитии игровой графики и предоставить геймерам новый уровень производительности и визуальных впечатлений. К тому же, в преддверии анонса не стоит забывать о различных распродажах, таких как "Черная пятница", где можно выгодно приобрести комплектующие для будущего апгрейда, например, быстрые NVMe SSD накопители, которые станут отличным дополнением к мощной видеокарте. Следите за новостями на нашем сайте, чтобы быть в курсе всех последних событий и не пропустить момент, когда новые видеокарты RTX 50 появятся на прилавках магазинов.

#nvidia #rtx 5090 #nvidia rtx 50
Источник: wccftech.com
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NVIDIA GeForce RTX 5090 и RTX 5090D получат одинаковые конфигурации и тактовые частоты
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