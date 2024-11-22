Nvidia оперативно устранила все проблемы, и производство, по словам Дженсена Хуанга, сейчас идет полным ходом.

Nvidia достигла нового этапа в развитии своей линейки оборудования для искусственного интеллекта: чипы Blackwell продаются так быстро, что компания едва успевает удовлетворять спрос. Глава Nvidia Дженсен Хуанг не скрывал своего оптимизма во время недавней встречи с аналитиками: производство новейших AI-чипов Blackwell идет полным ходом, и компания едва поспевает за взрывным спросом. По сути, речь идет о дефиците, когда заказы превышают производственные возможности, несмотря на то, что фабрики работают на полную мощность.

"Мы просто не укладываемся в график," – заявил Хуанг. "Мы превзойдем собственные прогнозы по поставкам Blackwell в этом квартале." Это заявление подкрепляется цифрами: уже 13 000 чипов Blackwell отправились к первым заказчикам, которые сейчас проводят тестирование и готовятся к развертыванию масштабных систем. Чипы поставляются как в составе готовых серверных решений, так и в виде отдельных компонентов для интеграции в существующую инфраструктуру.

Презентация серии Blackwell, призванной заменить нынешнее поколение AI-ускорителей Hopper, состоялась в марте, однако затем поступило несколько тревожных новостей о технических трудностях при производстве новых GPU. По слухам, одной из причин задержки стали проблемы в производственном процессе, которые повлияли, в том числе, и на планы Amazon по внедрению Blackwell в свою облачную платформу Amazon Web Services (AWS). К счастью, Nvidia оперативно отреагировала на возникшие сложности, а ее партнер, тайваньский гигант TSMC, изготовил новую фотомаску, что позволило быстро возобновить производство. Сейчас, судя по всему, конвейер работает без перебоев, и первоначальные задержки не окажут существенного влияния на общие сроки поставок.

Недавние опасения по поводу повышенного тепловыделения в серверных стойках, укомплектованных чипами Blackwell, также получили объяснение от Nvidia. Компания пояснила, что запросы на изменение конструкции стоек – это стандартная практика в процессе разработки высокопроизводительных систем. Тот факт, что корректировки вносятся непосредственно перед началом массовых поставок, говорит скорее о тщательности подхода к каждому клиенту, чем о наличии серьезных проблем. Учитывая беспрецедентный масштаб проекта и сжатые сроки, необходимые для удовлетворения ажиотажного спроса, удивительно, что Nvidia и ее партнеры смогли избежать более значительных трудностей.

Ажиотаж вокруг Blackwell привел к феноменальному росту финансовых показателей Nvidia, и эта тенденция, по прогнозам аналитиков, сохранится и в 2025 году. Как отмечает издание TechRadar, годовой доход компании вырос на впечатляющие 94%. И хотя традиционный сегмент игрового оборудования по-прежнему приносит Nvidia значительную прибыль (3,3 миллиарда долларов в третьем квартале), главным драйвером роста стал именно бизнес центров обработки данных. Выручка в этом сегменте достигла 30,8 миллиардов долларов, что на 112% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Учитывая, что единственным ограничением для продаж Blackwell в ближайшем будущем станет производственная мощность Nvidia, можно с уверенностью сказать, что компанию ждет еще один год рекордных финансовых успехов. По сути, Nvidia сейчас находится в эпицентре бума искусственного интеллекта, выступая ключевым поставщиком «железа» для самых передовых разработок в этой области.